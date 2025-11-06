Banda de extorsionadores del Callao cae en menos de un mes por una mascota: Policía capturó a sicario juvenil ‘Eladio’

PNP captura a Eladio, peligroso sicario del Callao acusado de haber asesinado a cinco personas. (Video: Latina)

Un operativo de la Policía Nacional del Perú finalizó con la captura de integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Cangris del Callao’, un grupo criminal cuyo brazo armado era liderado por Johnny Abanto Solís, alias “Eladio”, quien también fue capturado junto a sus cómplices y que intentó esconder un arma en una de las partes del vehículo que intentó usar para darse a la fuga.

Según explicó el general Isaac Candía, jefe de la Región Policial del Callao, Abanto Solís ya cuenta con antecedentes criminales y tiene en su historial aproximadamente cinco asesinatos ocurridos en el puerto.

“Él tiene con nosotros, por lo menos, en proceso de investigación, cuatro o cinco homicidios producidos en el Callao. Con carpeta fiscal, tiene uno de Julio Heredia Huacho del 29 de abril de este año. Ya está con carpeta fiscal, tienen todos los elementos ya de convicción y está en un estado de la investigación mucho más avanzada”, afirmó el general de la PNP

Reagrupados tras caída de su anterior banda, capturan a cuatro presuntos extorsionadores en el Callao| Latina Noticias

El jefe de la Divincri puntualizó que 'Los Cangris del Callao’ extorsionaban a empresas de transporte en Sarita Colonia exigiendo el pago de al menos cinco soles por cada vehículo de transporte. La policía mantiene bajo investigación múltiples denuncias de conductores que aseguraron sufrir presiones y amenazas por parte de la banda para poder operar en la zona.

Durante la intervención, también se incautó droga en poder de los detenidos, lo que no descarta para las autoridades la vinculación de esta organización con el tráfico ilícito de sustancias. Musayón mencionó que, a raíz de la desarticulación de bandas como Los Injertos de Juan Pablo y ‘Los Chukis’, se formaron nuevos grupos que intentan retomar o expandir actividades delictivas en los alrededores de la avenida Gambeta.

Una perrita causó la caída de ‘Los Cangris del Callao’

Sin embargo, los ‘Cangris del Callao’ no cayeron con la captura de Johnny Abanto Solís; sino que su verdadero líder fue detenido varias semanas antes, en un operativo denominado ‘Rastrillaje 2025’ también ejecutado por la Policía Nacional del Perú.

Organización criminal 'Los Cangris del Callao' cae en menos de un mes luego de que su cabecilla agrediera a una perrita. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El 14 de octubre, Yixon José Campos Herrera (33), de nacionalidad venezolana y líder de la banda criminal, fue capturado luego de que una cámara grabara el momento en el que agredía a una perrita de raza American Bully llamada ‘Atenea’ en el Callao.

Durante su intervención, la Policía Nacional también ubicó a Manuel Abraham Mendoza Hernández(27), alias“Pajarito”, también venezolano, quien sería su cómplice en actividades ilícitas presuntamente vinculadas a esta banda criminal.

La captura de los criminales se llevó a cabo en la vivienda donde ambos se ocultaban. Durante el operativo, los agentes incautaron una réplica de arma de fuego y 250 gramos de marihuana, lo que refuerza las sospechas sobre la vinculación de Campos Herrera con delitos de tráfico ilícito de drogas.

Operativo “Rastrillaje 2025”: Policía captura a extranjero que agredió a una perrita y sería líder de “Los Cangris del Callao”. (Crédito: FB/@lacasitadeluluperu)

Atenea fue rescatada

La perrita Atenea, víctima del brutal ataque, fue rescatada con vida y trasladada a un centro veterinario del distrito de Santiago de Surco, donde recibió atención médica especializada. Los veterinarios informaron que su estado es estable, aunque se mantiene bajo observación para descartar lesiones internas ocasionadas por la agresión.