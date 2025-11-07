Jóvenes peruanos enfrentan una tasa de desempleo tres veces mayor que la de los adultos

Los jóvenes peruanos buscan empleo. - Crédito Andina

En el Perú, los jóvenes siguen enfrentando un escenario laboral marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del INEI, la tasa de desempleo juvenil en Lima Metropolitana alcanza el 15,4%, más del triple que la de los adultos (4,8%). A ello se suma que tres de cada cuatro jóvenes (74,9%) trabaja en la informalidad, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social.

Asimismo, el estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025 de Arcos Dorados revela, además, que la falta de experiencia (47,7%) y la escasez de vacantes formales (21,9%) son las principales causas por las que los jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral. En tanto, el 85% de los jóvenes considera que el sector privado cumple un rol fundamental en el impulso de oportunidades de capacitación y mentoría que faciliten el acceso a su primer empleo.

“El desempleo y la informalidad afectan con mayor intensidad a los jóvenes que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. Muchos de ellos no tienen redes de apoyo ni recursos para continuar sus estudios, lo que limita su desarrollo personal y profesional. Por eso, los programas que fortalecen sus habilidades y confianza son claves para romper el ciclo de exclusión”, comentó Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú.

La medida de la Comisión de Economía busca acabar con el problema del bajo empleo de jóvenes. - Crédito Andina

Un programa que impulsa el futuro de los jóvenes

En respuesta a este contexto, Aldeas Infantiles SOS Perú impulsa la iniciativa YouthCan!, una alianza global que facilita la transición de los jóvenes hacia una vida independiente y económicamente sostenible. El programa brinda capacitación, mentoría y acompañamiento personalizado a personas entre 15 y 29 años que han perdido el cuidado familiar o se encuentran en riesgo de perderlo, fortaleciendo sus habilidades de empleabilidad y emprendimiento.

Desde su implementación en el país en 2019, YouthCan! ha beneficiado a más de 2,200 jóvenes en situación de vulnerabilidad. Solo en los últimos tres años, 1,275 participaron activamente del programa, de los cuales 504 lograron insertarse exitosamente al mercado laboral formal. Cabe resaltar que esta cifra representa al 100% de los participantes que, por su etapa formativa y edad, están en condiciones de acceder a un empleo.

“A través de YouthCan!, buscamos que los jóvenes puedan descubrir sus talentos, acceder a oportunidades laborales y construir un futuro con autonomía. Iniciativas como el Gran Día de McDonald’s hacen posible que podamos continuar con esta labor y brindar más oportunidades a jóvenes talentos que hoy enfrentan un mercado laboral cada vez más desafiante. Con el apoyo de la ciudadanía y del sector privado, seguimos transformando vidas y construyendo caminos hacia la independencia”, añadió Martínez.

El Congreso ha puesto en debate un proyecto de ley que busca que jóvenes egresados con títulos aún en trámite accedan sin condiciones a las ofertas laborales en la misma condición de los egresados titulados | Foto: Gobierno del Perú

Cabe señalar que el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la edición 2025 del Gran Día de McDonald’s, una jornada solidaria en la que el 100% de las ventas de la Big Mac será destinado a Aldeas Infantiles SOS Perú y Casa Ronald McDonald Perú. Gracias a la recaudación de este año, Aldeas Infantiles SOS Perú podrá financiar una nueva etapa del programa YouthCan!, que beneficiará a más de 300 jóvenes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo sus competencias laborales y su inserción en el mercado laboral formal.