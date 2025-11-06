Perú

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

La cantante se refirió a la denuncia del cumbiambero contra la mamá de su hija mayor y pidió que piense primero en la adolescente.

Guardar
Pamela Franco revela que conversó con Christian Domínguez y le envió consejo: “Prioriza a tu hija”. Willax TV: Amor y Fuego.

Pamela Franco reapareció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para hablar sobre la denuncia que Christian Domínguez interpuso contra Melanie Martínez, madre de su hija de 16 años, Camila, por presunta violencia psicológica.

Aunque evitó profundizar en temas legales, Franco fue enfática al señalar que no está de acuerdo con el camino que ha tomado su expareja y le pidió concentrarse en reconstruir el vínculo con su hija.

“Siento que él debe dar prioridad a algo que es evidente, se lo he dicho. Espero de todo corazón que aclaren todo, se les ha salido de las manos. Yo espero que con amor, paciencia, él pueda solucionar”, expresó ante las cámaras.

La artista hizo un llamado a la reflexión, asegurando que las diferencias familiares deben resolverse con diálogo y no con denuncias.

Pamela Franco sobre Camila Domínguez: “necesita atención y amor”

Durante la entrevista, Pamela Franco recordó que mantiene una relación cordial con Camila, la hija mayor del líder de Gran Orquesta Internacional, y destacó las cualidades de la joven.

Con tono maternal, la cantante señaló que la adolescente merece afecto y comprensión, al igual que los hijos pequeños de Domínguez.

“He tenido la oportunidad de conocerla, necesita también mucha atención y mucho amor, también como los pequeños. De otra manera, evidentemente, porque ya está más grande”, dijo.

De acuerdo con Pamela, la relación entre ambas nunca fue conflictiva, y los rumores de distanciamiento fueron consecuencia de la separación con Domínguez.

“Yo con ella nunca me he llevado mal. Si bien es cierto nos distanciamos por su papá, pero hubo muchas cosas en el aire, que el tiempo también aclara. El día que me separé, me separé yo como mujer”, explicó.

Pamela Franco y Camila Domínguez,
Pamela Franco y Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, cantaron juntas en televisión. Captura/Latina TV

Pamela Franco: “Yo defendería a Camila de todo”

En otro momento, Pamela Franco expresó su respaldo a la hija mayor de su expareja, asegurando que haría lo necesario por defenderla si la situación lo requiere. Sus palabras evidencian empatía hacia la adolescente y un fuerte deseo de que el conflicto no dañe la relación entre padre e hija.

“Yo defendería a Camila de todo. Yo siento que ahora Domínguez tiene que pensar muy bien sus cosas y dar prioridad a algo que es evidente”, enfatizó.

La intérprete recordó que, a pesar de los desacuerdos sentimentales con Christian Domínguez, su prioridad sigue siendo el bienestar de los hijos, incluyendo la estabilidad emocional de su pequeña hija con el cantante y de los hermanos mayores.

“El día que yo me separé de Christian, me separé yo como mujer, pero mi hija tiene a su familia de parte de su papá y ahí están incluidos sus hermanos”, añadió.

Pamela Franco expresa su malestar
Pamela Franco expresa su malestar por la conducta de Christian Domínguez y su hija Camila. (Captura: @pamelafrancoviera)

Pamela Franco y su consejo a Domínguez: “Deben perdonarse y dejar el pasado atrás”

Pamela Franco también aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de reconciliación y madurez familiar. En su opinión, el cantante y su hija deberían dejar los resentimientos y recuperar la unión perdida.

“Yo espero de todo corazón que él, en algún momento, pueda aclarar las cosas con su hija. Tú sabes que siempre hay problemas, a veces se les ha salido de las manos. Yo espero que con amor, con paciencia, él pueda solucionar. Qué mal que no estén juntos con su papá y con sus hermanos, porque es su derecho y es lo que tiene que pasar”, señaló con emoción.

La cumbiambera resaltó la importancia del perdón en las relaciones familiares: “Siento que se merecen ese tiempo de conversar, aclarar, perdonar, abrazarse y mirar a un futuro, dejando el pasado atrás”, expresó.

Pamela Franco revela que conversó
Pamela Franco revela que conversó con Christian Domínguez y le envió consejo.Captura de Tv- Willax.

Franco sobre las deudas de Cueva

Por otro lado, Pamela Franco fue consultada sobre los recientes problemas de Christian Cueva y su expareja Pamela López, pero dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en un tema que considera completamente ajeno.La cantante señaló que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica y enfocarse en su bienestar personal.

“Nada es personal. Cuando se apagan las luces, cada uno sigue con su vida. Hemos decidido no tomar nada a pecho y estamos mejor emocionalmente. Yo no tengo nada que ver ahí, ese es su pasado y él sabrá cómo resolverlo”, expresó con firmeza.

Temas Relacionados

Pamela FrancoChristian DomínguezCamila Domínguezperu-entretenimiento

Más Noticias

CCL en CADE Ejecutivos 2025: “Sería buena idea encargar las cárceles al sector privado, y no solo su construcción”, señala De la Tore

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima apuesta por mecanismos mixtos para destrabar proyectos detenidos y modernizar el país, con un foco sostenido para controlar el déficit fiscal y garantizar la continuidad de las inversiones

CCL en CADE Ejecutivos 2025:

CORPAC suspende operaciones aéreas en Pisco por condiciones meteorológicas adversas que afectan vuelos turísticos

La medida, adoptada por seguridad, afecta los vuelos turísticos e instructivos sobre las Líneas de Nasca

CORPAC suspende operaciones aéreas en

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

La cantante adelantó que revelará cómo fue su reunión con el conductor y su hija, en una entrevista donde confesará entre lágrimas lo que vivió y cómo enfrenta las secuelas de una relación marcada por el dolor

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

La bailarina sorprendió al hablar sobre la relación especial que tuvo con la adolescente, recordando momentos entrañables y dejando claro que mantiene el mejor deseo para ella y su madre.

Isabel Acevedo rompe el silencio

Examen de Beca 18: conoce tu sede para la evaluación y el horario de cierre de puertas

Más de 97 mil postulantes se preparan para el Examen Nacional de Preselección, una de las pruebas más masivas del país. Pronabec ya notificó información clave sobre locales, acceso y requisitos de ingreso para los inscritos

Examen de Beca 18: conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

Crhiss Vanger reaparece con comunicado y anuncia colaboración con las autoridades: “siempre dentro del marco legal”

DEPORTES

Jairo Vélez espera continuar en

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”