Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez por violencia psicológica y ella responde indignada: “Qué manera tan baja de actuar”

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez por violencia psicológica y ella responde. ATV: 'Magaly TV La Firme'.

Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo público, esta vez por motivos personales. De acuerdo con el avance difundido por el programa 'Magaly TV, la Firme’, el líder de Gran Orquesta Internacional interpuso una denuncia por violencia psicológica contra su expareja Melanie Martínez, madre de su hija mayor, Camila Domínguez, de 16 años.

Según el documento, la acusación se basa en un supuesto daño psicológico en agravio de la menor, quien recientemente hizo fuertes declaraciones en redes sociales sobre su tensa relación con su padre. La denuncia habría sido presentada el pasado 21 de octubre, en plena polémica por los conflictos familiares que han salido a la luz.

Fuentes cercanas indicaron que el cantante habría actuado tras considerar que los comentarios de su hija y su madre afectaban su imagen pública y generaban un entorno hostil hacia él.

Melanie Martínez rompe el silencio: “Esto es un abuso”

Los reporteros del programa de espectáculos buscaron la versión de Melanie Martínez, quien se mostró afectada al conocer la denuncia en su contra.

“Esto es un abuso. Qué manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija. La que está ejerciendo violencia creo que es él, ¿no? Con la ley del hielo que le entablaron a mi hija hace meses”, declaró con visible molestia.

La excantante aseguró que la demanda es una represalia por los reclamos públicos de Camila y señaló que Christian “está manipulando la situación para victimizarse”.

¿Qué dijo Camila Domínguez?

El conflicto legal entre Christian y Melanie estalló poco después de que Camila Domínguez, hija del cantante, realizara una transmisión en vivo en TikTok el pasado 17 de octubre, donde reveló detalles de su relación distante con su padre.

Entre lágrimas, la adolescente contó que no tiene comunicación con Christian desde hace cuatro meses y que ha crecido cargando con los juicios y comentarios por la vida pública del artista.

“Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon”, confesó.

La joven afirmó sentirse agotada emocionalmente y señaló que ya no seguirá buscando la atención de su progenitor: y por un padre que no quiere ser presente”.

Sus declaraciones conmovieron a miles de usuarios, que mostraron apoyo hacia la adolescente y criticaron la actitud del cantante, a quien acusan de repetir patrones de conflicto familiar que han marcado su carrera mediática.

Camila: “Ya no quiero que hablen de mi mamá”

Durante su transmisión, Camila también defendió públicamente a su madre, Melanie Martínez, quien ha evitado confrontaciones mediáticas hasta ahora.

“Solamente pido que no hablen de mi mamá. Ya no la mencionen ni la comparen. Mi mamá es mi mamá y es todo para mí. No la rebajen a compararla con esas personas”, expresó con firmeza, en alusión a las exparejas de su padre, Karla Tarazona y Pamela Franco.

Sus palabras reflejaron una fractura emocional profunda en la relación familiar, sumando tensión a un ambiente ya conflictivo.

Una historia de tensiones familiares

Esta no es la primera vez que el entorno familiar de Christian Domínguez se ve envuelto en escándalos mediáticos. El artista ha enfrentado numerosas controversias sentimentales con sus exparejas entre ellas Vania Bludau, Karla Tarazona, isabel Acevedo y Pamela Franco, debido a ser acusado de ser infiel con todas ellas. Sumado a ello, ha tenido hijos con Karla y Pamela.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez la disputa involucra directamente a su hija mayor que todavía es una adolescente, lo que ha despertado un debate público sobre la exposición de menores en conflictos de figuras públicas.