Perú

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

La hija mayor del cantante de cumbia conmueve en transmisión en vivo al decir que no va a rogar por el amor de su padre y pide que no hablen de su mamá

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
En un live de TikTok, la hija de Christian Domínguez expresó entre lágrimas que ya no rogará el amor de su padre y pidió no mencionar a su madre porque también atraviesa un momento difícil. | TikTok

La familia de Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, su hija mayor protagonizó un emocional video en vivo a través de TikTok, donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su padre.

Camila Domínguez expresó sentirse afectada por las acciones pasadas del cantante y empresario, asegurando que “está pagando el karma por el daño que su papá le hizo a otras personas”.

La transmisión, realizada el viernes 17 de octubre, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de críticas hacia el artista, quien ha sido constantemente cuestionado por sus polémicas relaciones sentimentales y su vida personal expuesta en los medios.

Camila Domínguez:“Estoy pagando el karma de mi papá”

Entre lágrimas, la hija mayor de Christian Domínguez comenzó su transmisión relatando cómo ha lidiado con los comentarios que ha recibido desde niña debido a la vida pública de su padre.

“Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Porque desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon”, expresó visiblemente afectada.

La joven manifestó sentirse agotada emocionalmente y afirmó que no seguirá mendigando el cariño de su padre.

“Ya no voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, dijo con la voz entrecortada, generando una profunda empatía entre sus seguidores.
Hija de Christian Domínguez, llora
Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok y dice: “Estoy pagando el karma de mi papá”.

“Ya no quiero que hablen de mi mamá”

Durante el en vivo, la hija del cumbiambero también se refirió a su madre, pidiendo que no la involucren ni la ataquen en redes sociales.

“Solamente pido que no hablen de mi mamá. Ya no la mencionen ni la comparen. Mi mamá es mi mamá y es todo para mí. No la rebajen a compararla con esas personas”, enfatizó, marcando una clara distancia con las exparejas que tuvo su padre, entre ellas Karla Tarazona y Pamela Franco.

Estas declaraciones surgen luego de semanas de tensiones en redes sociales, donde la joven ya había lanzado mensajes indirectos contra Karla Tarazona, madre de uno de sus medios hermanos.

Melanie Martínez envía contundente mensaje
Melanie Martínez envía contundente mensaje a Christian Domínguez tras quejas de su hija. IG

“Voy a buscar la forma de ver a mis hermanos”

En otro momento del live, la primogénita de Domínguez se refirió a su deseo de mantener contacto con sus medios hermanos, Valentino —hijo de Christian y Karla Tarazona— y Cataleya —fruto de su relación con Pamela Franco—.

“¿Mis hermanos? Voy a tratar de buscar la manera de verlos. En el caso de mi hermano de parte de mi papá con la señora (Karla), trataré de buscar la forma de verlo, porque obviamente son mis hermanos. Y bueno, Cata también, buscaré la manera de verla”, expresó con sinceridad.

Pese a sus diferencias con las parejas de su padre, dejó claro que no quiere perder la conexión familiar con los menores.

“Ya no voy a decir más. Me siento mal también, espero que entiendan. Yo ya hablé lo suficiente”, concluyó antes de despedirse del video entre lágrimas.

La hija de Christian Domínguez
La hija de Christian Domínguez rompió en llanto en TikTok al hablar del amor de su padre. TikTok

El mensaje final: “No supliquen amor”

Antes de finalizar su transmisión, la joven quiso dejar un mensaje para quienes atraviesan situaciones familiares similares.

“Para las personas que pasan por lo mismo, como me dijo mi mamá: todo pasa, todo sana, todo acaba. No mendiguen, no supliquen. Si ven que no sirve eso, no lo sigan haciendo, porque quien quiere estar contigo, está. Y quien no, pues tampoco”, afirmó con firmeza.

Sus palabras fueron tomadas como un acto de madurez y desahogo emocional, aunque también pusieron nuevamente bajo la lupa la figura pública de su padre, quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Antecedentes de tensión en la familia de Christian Domínguez

No es la primera vez que la hija de Christian Domínguez habla sobre su relación con su padre. En semanas anteriores, la joven publicó varios mensajes en los que afirmaba sentirse rechazada por el cantante y señalaba que “nunca la había querido”.

Además, lanzó indirectas contra Karla Tarazona, con quien mantiene una relación distante, lo que habría generado incomodidad entre los involucrados.

Hasta el momento, el líder de la Gran Orquesta Internacional no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hija, donde ella asegura que ya no le pedirá su amor, cariño y respeto porque al cantante no le nace hacerlo.

Christian Domínguez responde a polémicas
Christian Domínguez responde a polémicas declaraciones de su hija: “Si es necesario buscaré ayuda profesional”

Temas Relacionados

Christian DomínguezTikTokCamila Domínguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Paro de transportistas en Lima Sur: bloquean óvalo Chepén tras doble asesinato de chofer y cobradora de combi en Lurín

Según reportes en redes sociales, el bloqueo comenzó esta mañana, luego de las diligencias por el atentado cometido por sicarios contra una unidad de transporte informal. Además, se advierte que la movilización podría continuar hasta el sábado

Paro de transportistas en Lima

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Llanos respondió con fuerza a Curwen y recordó su presencia en anteriores movilizaciones nacionales.

Fernando Llanos y su contundente

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

El director deportivo señaló que el club ‘celeste’ está a la espera del resultado ante Deportivo Garcilaso en Cusco para tomar una decisión sobre la presencia de los fanáticos ‘cremas’ en el recinto limeño

Julio César Uribe reveló que

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘dorados’ y el ‘papá’ protagonizarán el clásico cusqueño que determinará su futuro en el campeonato a falta de cinco jornadas. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Yarita Lizeth Yanarico defiende con

Yarita Lizeth Yanarico defiende con orgullo a Juliaca luego de las abucheos que se dieron por la visita de Phillip Butters

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Magaly Medina responde a Mónica Sánchez y critica participación de artistas en la Marcha Nacional: “Vayan a buscar un trabajo decente”

DEPORTES

Julio César Uribe reveló que

Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley