Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

En un live de TikTok, la hija de Christian Domínguez expresó entre lágrimas que ya no rogará el amor de su padre y pidió no mencionar a su madre porque también atraviesa un momento difícil.

La familia de Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, su hija mayor protagonizó un emocional video en vivo a través de TikTok, donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su padre.

Camila Domínguez expresó sentirse afectada por las acciones pasadas del cantante y empresario, asegurando que “está pagando el karma por el daño que su papá le hizo a otras personas”.

La transmisión, realizada el viernes 17 de octubre, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de críticas hacia el artista, quien ha sido constantemente cuestionado por sus polémicas relaciones sentimentales y su vida personal expuesta en los medios.

Camila Domínguez:“Estoy pagando el karma de mi papá”

Entre lágrimas, la hija mayor de Christian Domínguez comenzó su transmisión relatando cómo ha lidiado con los comentarios que ha recibido desde niña debido a la vida pública de su padre.

“Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Porque desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon”, expresó visiblemente afectada.

La joven manifestó sentirse agotada emocionalmente y afirmó que no seguirá mendigando el cariño de su padre.

“Ya no voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, dijo con la voz entrecortada, generando una profunda empatía entre sus seguidores.

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok y dice: “Estoy pagando el karma de mi papá”.

“Ya no quiero que hablen de mi mamá”

Durante el en vivo, la hija del cumbiambero también se refirió a su madre, pidiendo que no la involucren ni la ataquen en redes sociales.

“Solamente pido que no hablen de mi mamá. Ya no la mencionen ni la comparen. Mi mamá es mi mamá y es todo para mí. No la rebajen a compararla con esas personas”, enfatizó, marcando una clara distancia con las exparejas que tuvo su padre, entre ellas Karla Tarazona y Pamela Franco.

Estas declaraciones surgen luego de semanas de tensiones en redes sociales, donde la joven ya había lanzado mensajes indirectos contra Karla Tarazona, madre de uno de sus medios hermanos.

Melanie Martínez envía contundente mensaje a Christian Domínguez tras quejas de su hija. IG

“Voy a buscar la forma de ver a mis hermanos”

En otro momento del live, la primogénita de Domínguez se refirió a su deseo de mantener contacto con sus medios hermanos, Valentino —hijo de Christian y Karla Tarazona— y Cataleya —fruto de su relación con Pamela Franco—.

“¿Mis hermanos? Voy a tratar de buscar la manera de verlos. En el caso de mi hermano de parte de mi papá con la señora (Karla), trataré de buscar la forma de verlo, porque obviamente son mis hermanos. Y bueno, Cata también, buscaré la manera de verla”, expresó con sinceridad.

Pese a sus diferencias con las parejas de su padre, dejó claro que no quiere perder la conexión familiar con los menores.

“Ya no voy a decir más. Me siento mal también, espero que entiendan. Yo ya hablé lo suficiente”, concluyó antes de despedirse del video entre lágrimas.

La hija de Christian Domínguez rompió en llanto en TikTok al hablar del amor de su padre. TikTok

El mensaje final: “No supliquen amor”

Antes de finalizar su transmisión, la joven quiso dejar un mensaje para quienes atraviesan situaciones familiares similares.

“Para las personas que pasan por lo mismo, como me dijo mi mamá: todo pasa, todo sana, todo acaba. No mendiguen, no supliquen. Si ven que no sirve eso, no lo sigan haciendo, porque quien quiere estar contigo, está. Y quien no, pues tampoco”, afirmó con firmeza.

Sus palabras fueron tomadas como un acto de madurez y desahogo emocional, aunque también pusieron nuevamente bajo la lupa la figura pública de su padre, quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido.

Antecedentes de tensión en la familia de Christian Domínguez

No es la primera vez que la hija de Christian Domínguez habla sobre su relación con su padre. En semanas anteriores, la joven publicó varios mensajes en los que afirmaba sentirse rechazada por el cantante y señalaba que “nunca la había querido”.

Además, lanzó indirectas contra Karla Tarazona, con quien mantiene una relación distante, lo que habría generado incomodidad entre los involucrados.

Hasta el momento, el líder de la Gran Orquesta Internacional no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su hija, donde ella asegura que ya no le pedirá su amor, cariño y respeto porque al cantante no le nace hacerlo.

