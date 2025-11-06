Perú

Nuevo video desbarata versión de Luis Magallanes: efectivo disparó al menos cinco veces y ‘Truko’ no fue la única víctima

Una grabación inédita muestra al policía abriendo fuego repetidas veces tras herir mortalmente a Mauricio Ruiz Sanz; otro manifestante, Renato Ríos, también resultó lesionado durante la secuencia de disparos

Guardar
Nuevo video desbarata versión de Luis Magallanes. | La Encerrona

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes, enfrenta nuevas evidencias que contradicen su versión inicial sobre el uso del arma de fuego durante las manifestaciones del 15 de octubre en el centro de Lima. Según información recabada por La República y La Encerrona, un reciente video confirma que el agente efectuó al menos cinco disparos en distintos puntos de la ciudad, y que Mauricio Ruiz Sanz, conocido como Truko, no fue la única víctima de los proyectiles.

El nuevo video registra el momento en que Magallanes, vestido de civil y portando su arma en la mano derecha, dispara en dirección a un grupo de manifestantes. La grabación, verificada por los metadatos del archivo, demuestra que los disparos continuaron después de que Ruiz Sanz recibiera el impacto mortal.

Renato Ríos, uno de los manifestantes presentes, resultó herido tras recibir una esquirla en su mano derecha. Contó que participaba de la protesta como integrante del bloque hip hop de San Martín de Porres y que, tras oír el primer disparo que hirió mortalmente a Ruiz Sanz, intentó seguir al agente, quien nuevamente disparó.

“Yo lo sigo por Camaná. Cuando estoy por alcanzarlo, voltea y dispara”, sostiene Ríos. Ya en avenida Uruguay es donde dispara de nuevo y la bala lo impacta. “Miro y estoy sangrando”, recordó en diálogo con LR.

El suboficial Luis Magallanes, a
El suboficial Luis Magallanes, a quien se le imputa la muerte del músico Trvko, denuncia haber recibido amenazas de muerte. (Composición Infobae)

El video y los testimonios aportados por los medios coinciden en que Magallanes disparó en al menos cinco ocasiones durante su desplazamiento desde Plaza Francia hacia avenidas adyacentes. Un tercer testigo, cuya identidad no ha sido difundida por razones de seguridad, proporcionó el video clave en la cuadra 11 de la avenida Garcilaso de la Vega.

En dicho material, Magallanes corre, gira súbitamente y dispara; en la imagen se aprecia el fogonazo marcado del arma de fuego. Ese testigo afirmó que, aunque no participaba en la protesta, documentó el hecho motivado por la preocupación de convertirse en una eventual víctima.

La cadena de disparos contradice la versión del suboficial PNP expuesta en la audiencia de detención preliminar. “Yo en ningún momento he huido o me he escapado o me he ido a otro lugar o me he escondido. Yo todo el momento estaba acá en el hospital porque mis heridas eran graves... Yo he visto que mi vida estaba en peligro, por eso es que yo usé mi arma, pero no hacia el cuerpo, sino yo disparé al suelo”, mencionó.

El agente señaló también: “No podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos. Y al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme... disparar al piso... En ningún momento yo he disparado al cuerpo o mirándole a la persona. Jamás en mi vida haría eso”. No obstante, la información periodística y los videos contradicen ese testimonio.

Abogado de Magallanes afirma que
Abogado de Magallanes afirma que policías prefieren seguros privados ante falta de apoyo de la PNP. Foto: captura Willax

La investigación fiscal también presenta particularidades. Según La República, el 30 de octubre la Tercera Fiscalía Supraprovincial ordenó separar el caso de la herida sufrida por Renato Ríos y abrir una carpeta fiscal independiente, aislando su análisis de la muerte de Ruiz Sanz. El abogado Carlos Rivera cuestionó esta decisión argumentando que fragmenta la investigación: “La secuencia es una sola. Si se investiga como hechos aislados, se pierde la estructura completa del uso del arma”.

Por su parte, Julio Arbizu, abogado de la familia de Ruiz Sanz, indicó a La Encerrona que el video “muestra de parte del policía Magallanes un absoluto desprecio por la vida de los manifestantes” y que la nueva grabación “desbarata la coartada del suboficial, que él disparó en defensa personal”.

Temas Relacionados

Luis MagallanesPNPEduardo RuizTrukoperu-noticias

Más Noticias

Qué se celebra el 6 de noviembre en el mundo: efemérides históricas y eventos destacados

Desde proclamaciones de independencia hasta avances científicos y tragedias, este día ha sido testigo de sucesos que transformaron sociedades

Qué se celebra el 6

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos del 6 de noviembre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Qué santo se conmemora hoy:

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y entrenarán a miembros de comités de autodefensa en zonas en emergencia

Nueva ley fue aprobada por el Congreso y promulgada por insistencia sin la firma del presidente José Jerí. Ciudadanos pueden ser seleccionados para servir en un comité por un año como “servicio militar voluntario no acuartelado”

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

La dominicana Florangel Terrero señaló la deficiencia del estratega brasileño y opinó sobre la llegada de Natalia Málaga para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2025

Voleibolista de Géminis respaldó decisión

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

El líder de Miss Grand International salió al frente y respondió a las declaraciones de la reina de belleza

Mr. Nawat se defiende y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Comisión de

Presidente de la Comisión de Ética justifica amenaza de Kira Alcarraz y critica a periodista: “El respeto tiene que ser mutuo”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat se defiende y

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Magaly Medina le recuerda a Christian Domínguez: “Ha afectado psicológicamente a varias mujeres, les ha sido infiel”

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

DEPORTES

Voleibolista de Géminis respaldó decisión

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025