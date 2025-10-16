Perú

Marcha nacional: un fallecido tras enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, reportó Defensoría

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades, pero insistió que la Policía fue “atacada”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Defensoría del Pueblo confirma que la marcha nacional dejó como saldo un muerto. RPP

Los fuertes enfrentamientos entre la policía y manifestantes durante la marcha nacional del 15 de octubre dejaron como saldo más de 80 heridos y una persona fallecida. La víctima, mortal identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de aproximadamente treinta años, llegó sin signos vitales al Hospital Loayza.

La congresista Ruth Luque informó que el fallecimiento se habría producido por un impacto de proyectil a la altura del tórax. “El tema ya es de conocimiento de la fiscalía quien debe liderar las investigaciones”, declaró. Aunque Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte, evitó dar detalle sobre el impacto de bala e indicó que la causa del deceso será precisada solo después de la necropsia legal.

“Esa situación está por determinarse producto de las investigaciones, el tema de la necropsia determinará la situación por la cual el señor ha fallecido. No podría yo adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, señaló en diálogo con RPP.

Pidió a las autoridades que las investigaciones “se realicen de manera imparcial y transparente” y que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Agregó que la fiscalía ya intervino en el hospital Arzobispo Loayza para iniciar diligencias y recabar información de testigos, personal médico y familiares.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de
Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la apertura de una investigación exhaustiva. No obstante, marcó distancia al asegurar que no había grupo terna en esa zona. “Por ello, solicito que se haga una exhaustiva investigación para establecer en forma fehaciente la muerte de este ciudadano. Lamentamos nosotros que haya pasado este hecho”, expresó.

Agregó que la policía actuó para resguardar el derecho a la protesta, pese a las acusaciones de represión, y enfatizó que también hubo policías heridos durante los enfrentamientos. “La Policía no sale a reprimir, la Policía no sale a matar, la Policía sale a protegerlos. Pero la Policía ha sido atacada, señor periodista. La Policía ha sido atacada con avellanas violentas. Ahorita estamos en cirugía con una policía que está en sala de operación y otros con traumatismo cerebral. Tenemos hasta este momento ochenta policías heridos en el hospital de Policía”, puntualizó.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, lamentó el fallecimiento del manifestante Mauricio Ruiz en la marcha nacional, y negó la participación de efectivos Terna. RPP

Tras las confirmaciones, el presidente interino José Jerí lamentó el fallecimiento a través de sus redes sociales. “Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, escribió.

Temas Relacionados

Ruth LuqueDefensoríaMarchaperu-noticias

Más Noticias

Marcha Nacional: un manifestante muerto y más de 80 heridos durante masiva marcha en el Centro de Lima

El presidente José Jerí confirmó el número de heridos, entre policías y manifestantes. PNP reprimió con perdigones lanzados al cuerpo. El fallecido recibió varios disparos

Marcha Nacional: un manifestante muerto

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘blanquiazul’, que presenta varias bajas, buscará imponerse a un recuperado elenco ‘rosado’ en Matute. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza

El choque entre un tráiler y bus de “El Chino” en Puente Nuevo causó cierre parcial de la Vía de Evitamiento

El siniestro, ocurrido en sentido sur a norte, generó desvío de vehículos. Bomberos, ambulancias y la Policía Nacional atendieron la emergencia

El choque entre un tráiler

Qué se celebra el 16 de octubre en el Perú: una mirada a los hitos que han forjado la identidad del país

Los acontecimientos del 16 de octubre ofrecen una perspectiva sobre los procesos históricos, sociales y culturales que han modelado la agenda nacional y sus desafíos

Qué se celebra el 16

La Tinka del 15 de octubre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se comparten los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1238

La Tinka del 15 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Figueroa Guzmán es el

Jorge Figueroa Guzmán es el nuevo titular del Minedu: perfil del ministro de Educación del gobierno de José Jerí

José Jerí publica momento exacto en el que manifestantes lanzan bomba molotov a la PNP: “Solo buscan el caos y violencia en nuestro país”

Rafael López Aliaga afirma que César Acuña no superará la valla electoral y duda de las posibilidades de Keiko Fujimori

José Jerí advierte a manifestantes tras desmanes en marcha nacional: “No permitiremos que se pretenda usar la violencia como camino”

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez, Haydeé Cáceres, Javier

Mónica Sánchez, Haydeé Cáceres, Javier Masías, Armando Machuca y más artistas en Marcha Nacinal contra el Congreso y José Jerí

Top 10 Netflix Perú: “Caramelo” conquista el ranking de las películas favoritas del público peruano

Eduardo Romay y ‘Cotito’ contaron la singular anécdota que vivieron en Turquía: “Después de eso no nos hablamos un año”

Jackson Mora enfrenta escándalo y acusaciones públicas de estafa, pidiendo garantías por su vida

Samantha Batallanos se proyecta como primera dama y confiesa que aceptaría cenar con el presidente José Jerí: “Me encanta”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos López acepta representar a la selección peruana “por todo lo que me ha dado como deportista y persona”

Gustavo Álvarez reveló que está en la lista para dirigir la selección peruana tras eliminar a Alianza Lima: “Es algo común en el fútbol”

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”