Marcha nacional: un fallecido tras enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, reportó Defensoría

Defensoría del Pueblo confirma que la marcha nacional dejó como saldo un muerto. RPP

Los fuertes enfrentamientos entre la policía y manifestantes durante la marcha nacional del 15 de octubre dejaron como saldo más de 80 heridos y una persona fallecida. La víctima, mortal identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de aproximadamente treinta años, llegó sin signos vitales al Hospital Loayza.

La congresista Ruth Luque informó que el fallecimiento se habría producido por un impacto de proyectil a la altura del tórax. “El tema ya es de conocimiento de la fiscalía quien debe liderar las investigaciones”, declaró. Aunque Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte, evitó dar detalle sobre el impacto de bala e indicó que la causa del deceso será precisada solo después de la necropsia legal.

“Esa situación está por determinarse producto de las investigaciones, el tema de la necropsia determinará la situación por la cual el señor ha fallecido. No podría yo adelantar opinión respecto a un tema que está en investigación”, señaló en diálogo con RPP.

Pidió a las autoridades que las investigaciones “se realicen de manera imparcial y transparente” y que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Agregó que la fiscalía ya intervino en el hospital Arzobispo Loayza para iniciar diligencias y recabar información de testigos, personal médico y familiares.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la apertura de una investigación exhaustiva. No obstante, marcó distancia al asegurar que no había grupo terna en esa zona. “Por ello, solicito que se haga una exhaustiva investigación para establecer en forma fehaciente la muerte de este ciudadano. Lamentamos nosotros que haya pasado este hecho”, expresó.

Agregó que la policía actuó para resguardar el derecho a la protesta, pese a las acusaciones de represión, y enfatizó que también hubo policías heridos durante los enfrentamientos. “La Policía no sale a reprimir, la Policía no sale a matar, la Policía sale a protegerlos. Pero la Policía ha sido atacada, señor periodista. La Policía ha sido atacada con avellanas violentas. Ahorita estamos en cirugía con una policía que está en sala de operación y otros con traumatismo cerebral. Tenemos hasta este momento ochenta policías heridos en el hospital de Policía”, puntualizó.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, lamentó el fallecimiento del manifestante Mauricio Ruiz en la marcha nacional, y negó la participación de efectivos Terna. RPP

Tras las confirmaciones, el presidente interino José Jerí lamentó el fallecimiento a través de sus redes sociales. “Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, escribió.