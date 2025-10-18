Luis Magallanes se defiende y apunta contra Óscar Arriola: “Disparé al suelo, sin investigar me inculpan”

Suboficial Luis Magallanes se defiende en audiencia de detención preliminar. Video: Justicia TV

El suboficial de tercera PNP Luis Magallanes se defendió en la audiencia de detención preliminar en su contra y cuestionó a quienes lo señalan como el responsable de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, como el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

“Sin haber investigado muy bien los hechos ya me estaban inculpando a mí, señor juez. Yo en ningún momento he huido o me he escapado o me he ido a otro lugar o me he escondido. Yo todo el momento estaba acá en el hospital porque mis heridas eran graves. Incluso hay videos cuando yo llego todo ensangrentado y perdiendo el conocimiento. Señor juez, yo no soy ningún delincuente. Yo he visto que mi vida está en peligro, por eso es que yo usé mi arma, pero no hacia el cuerpo, sino yo disparé al suelo”, dijo Magallanes.

Minutos antes, el suboficial aseguró que es un “efectivo policial que siempre he cumplido con la ley”, que no cuenta con ninguna investigación en su contra y que su madre de él.

“Siempre he cumplido en mi trabajo. En mi trabajo siempre me han enseñado a salvar vidas, porque yo trabajo la División de Secuestro y Extorsión. En rol de mi trabajo siempre he salvado vidas, he rescatado vida ahí en lo que es secuestro”, agregó.

Luis Magallanes, además, intentó justificar el disparo que efectuó el 15 de octubre en las inmediaciones de Plaza Francia alegando que ha sido por su vida ya que, dice, “estaba en peligro inminente”.

Luis Magallanes se defendió en audiencia de detención preliminar.

Según su versión, un grupo de manifestantes lo empezó a golpear con “piedras, botellas y palos” luego de que lo señalaran de ser un efectivo policial del grupo Terna. Incluso, dice, los manifestantes habrían buscado “quemarlo”.

Magallanes relató que uno de los manifestantes habría buscado sustraer su arma de reglamento cuando estaba siendo golpeado, por lo que procedió a correr sin poder ver ya que estaba “con la cabeza ensangrentada”.

“No podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos. Y al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme, señor juez, al disparar al piso. En ningún momento yo he disparado al cuerpo o mirándole a la persona. Jamás en mi vida haría eso. Yo intentaba salir de ahí corriendo, salvar mi vida. Incluso a unas cuadras más tanto que corrí, he pisado mal y me he caído. Ahí es donde una persona se lanza de frente a mi armamento, ni siquiera a agarrarme a mí o a decirme: ‘¿Sabes qué has cometido un delito? Has hecho esto”. No, yo me levanté con la misma y corrí porque tenía miedo de que usen mi armamento en mi contra. Ese era mi temor", apuntó.

Luis Magallanes es señalado de causar la muerte a Eduardo Ruiz.

El suboficial aseguró que es “un buen elemento” y sostiene que el hecho de que hayan dicho que fue la persona que mató al joven Eduardo Ruiz “va en contra de mi imagen”.

Detención preliminar

El juez Abel Centeno dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial Luis Magallanes por presuntamente haber incurrido en el delito de homicidio calificado. La medida vencerá el 23 de octubre.