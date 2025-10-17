Suboficial PNP, autor del disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz, es sometido a control de identidad por División de Homicidios

Imágenes de SO3 PNP Luis Magallanes hospitalizado y detenido por haber disparado a matar a manifestante. Canal N

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladó hasta el Hospital Luis N. Sáenz, en Jesús María, donde se encuentra internado el suboficial de tercera Luis Magallanes, autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como Trvko, un rapero de 32 años que participaba en la Marcha Nacional en Lima.

Desde su camilla en el centro médico, Magallanes, de 28 años, fue sometido a control de identidad y se le viene tomando declaración por sus colegas de la División de Homicidios de la PNP, en el marco de las diligencias que buscan esclarecer los hechos, según informó Canal N. El suboficial, quien pertenece a la Dirincri, permanece hospitalizado debido a los politraumatismos sufridos durante los enfrentamientos en la avenida Abancay.

Imágenes difundidas por medios locales muestran al personal de Homicidios custodiando al suboficial mientras permanece hospitalizado. La diligencia marca un paso clave en la investigación sobre la muerte de Ruiz Sanz y permite formalizar la retención del agente en calidad de custodia.

Suboficial fue separado tras disparo mortal

El general Óscar Arriola, jefe de la PNP, confirmó que Luis Magallanes fue separado de la institución y recibió la notificación de detención correspondiente. El suboficial permanece internado en el Hospital Luis N. Sáenz, donde recibe atención médica constante por los politraumatismos que presenta.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

“Actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado, con exámenes y monitoreo constantes, pero ya se le ha notificado de detención y las investigaciones están a cargo del jefe de la División de Homicidios”, señaló Arriola durante una conferencia de prensa.

La medida formaliza la separación del agente y garantiza que la investigación continúe de manera independiente. Las autoridades esperan que, una vez se encuentre estable, Magallanes pueda rendir declaraciones complementarias bajo custodia policial.

Identifican al policía responsable de la muerte de Eduardo Ruiz

El general Óscar Arriola confirmó que el disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz fue realizado por Luis Magallanes, miembro de la Dirincri y no del grupo Terna, como se había especulado inicialmente. El hecho ocurrió alrededor de las 23:10 horas del 15 de octubre, en inmediaciones de la avenida Abancay.

Comandante general PNP Óscar Arriola confirma que un miembro de la policía realizó el disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha nacional. Canal N

La identificación del responsable se logró mediante la revisión de imágenes de videovigilancia proporcionadas por la Municipalidad de Lima. “En coordinación con el presidente, el Premier y el ministro del Interior, se ha establecido la identidad del agente que efectuó el disparo”, indicó el general Arriola ante los medios.

El comandante detalló que Magallanes participaba en actos de verificación durante la protesta. Las diligencias continúan bajo la supervisión de la División de Homicidios y la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, con el objetivo de esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Manifestante murió tras recibir disparo en marcha contra el gobierno

Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en la escena musical como "Trvko", falleció tras recibir un disparo en el tórax mientras participaba en las protestas contra el gobierno de José Jerí. Amigos y testigos aseguran que la movilización era pacífica hasta que algunos agentes, vestidos de civil, comenzaron a disparar.

Por el momento,solo una persona ha fallecido producto de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, en el contexto de la marcha de la generación z

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del ataque y la evacuación de la víctima, quien fue trasladada al Hospital Arzobispo Loayza sin signos vitales. La muerte de Ruiz Sanz ha generado indignación y nuevas movilizaciones en Lima y otras regiones del país.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos y la Dirincri continúan las diligencias para esclarecer los hechos. Por su parte, el presidente Jerí lamentó el fallecimiento y pidió una investigación objetiva “caiga quien caiga”. Colectivos ciudadanos han convocado a vigilias y a un paro nacional indefinido exigiendo justicia y el cese de la represión policial.