Perú

Usuarios de EsSalud buscan migrar al SIS porque “hay pacientes que mueren esperando una cita”, alerta Confiep y ONG

Jorge Zapata Ríos, titular del Confiep, denuncia demoras de hasta 105 días en citas médicas en hospitales de EsSalud y pide al presidente José Jerí intervenir de inmediato

Guardar
Usuarios de EsSalud prefieren atenderse en el SIS por falta de citas médicas | Video: Latina Noticias

En una reciente conferencia de prensa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, alertó sobre la grave situación que atraviesa el Seguro Social de Salud (EsSalud), institución encargada de la atención de más de 12 millones de asegurados en el país. Según señaló, la falta de gestión y transparencia está generando demoras para la obtención de citas y una larga lista de espera para atenciones en especialidades.

“Hay atenciones que demoran 105 días, y actualmente 42 mil pacientes están en espera de atención. Esa situación resulta inaceptable”, afirmó Zapata Ríos al referirse al plazo para obtener una cita en endocrinología y a la lista de espera para operaciones.

En esa línea, el titular de la Confiep solicitó al presidente José Jerí priorizar la salud, un sector “sumamente importante” que requiere intervención inmediata. “Así como visita cárceles y comisarías, le pedimos que haga lo mismo con los hospitales de EsSalud. No podemos seguir esperando. EsSalud tiene que mejorar y tiene que hacerlo ahora”, señaló.

Crisis de EsSalud empuja a
Crisis de EsSalud empuja a sus usuarios a querer atenderse en el SIS | Foto composición: Infobae Perú

“Cada día que pasa sin atención oportuna significa una vida en riesgo. Faltan medicamentos, muchos equipos están inoperativos y las colas son interminables. Hay pacientes que mueren esperando una cita, y eso no puede seguir ocurriendo”, añadió.

Exigen transparencia

El presidente de la Confiep calificó como “hecho gravísimo” la modificación del presupuesto de EsSalud para 2025, aprobada por solo dos de ocho miembros del Directorio, por un monto de aproximadamente S/ 18.000 millones.

Señaló que la ausencia de sustento técnico favorece la corrupción y el uso político de los recursos. “Los empresarios formales, que aportamos el 72 % de los ingresos de EsSalud, exigimos transparencia y mejores servicios para los trabajadores y sus familias”, enfatizó Zapata Ríos.

Usuarios de EsSalud prefieren atenderse en el SIS

La crisis se ve agravada por la constante rotación en la presidencia ejecutiva de EsSalud, con hasta cinco cambios durante el Gobierno de Dina Boluarte, lo que dificulta la continuidad de políticas y programas. “Ninguna entidad sobrevive a esa rotación. Ninguna gestión puede consolidarse con ese nivel de inestabilidad”, afirmó Indyra Oropeza, presidenta de ‘Con L de Leucemia’.

La representante del colectivo señaló que la mala gestión empuja a muchos trabajadores que, por obligatoriedad deben ser afiliados al Seguro Social (EsSalud), pasen a la informalidad para poder acceder al Seguro Integral de Salud (SIS).

Muchos pacientes solicitan ser retirados de planilla para ingresar al SIS, ya que EsSalud no tiene la capacidad de afrontar diagnósticos de alto costo, como el cáncer. Si un paciente debe elegir entre trabajar de manera formal y salvar su vida, es porque el sistema ha fracasado”, puntualizó.

Cabe resaltar que, la demora en los servicios ha puesto en riesgo programas esenciales como PADOMI, de atención domiciliaria para adultos mayores, y Farmacia Vecina, que garantiza el acceso a medicinas. Confiep y colectivos exigen una acción inmediata del Gobierno para revertir esta situación y garantizar la atención de los asegurados.

“Necesitamos un Estado con decisiones valientes, un empresariado que exija eficiencia y una ciudadanía que fiscalice. Sin gestión ni rendición de cuentas, el sistema no tiene futuro”, enfatizó Oropeza.

Temas Relacionados

EsSaludSISMinsaConfiepcáncerperu-saludperu-noticias

Más Noticias

Excanciller de Perú señaló que México sigue cometiendo injerencia desde AMLO: “Él defendió el golpe de Estado de Pedro Castillo”

Francisco Tudela advierte que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “no le va a interesar los problemas de derecho interno del Perú”, si el caso del asilo a Betssy Chávez es llevado a instancias internacionales

Excanciller de Perú señaló que

Denuncias por extorsión rompen récord histórico: Más de 23 mil solo hasta octubre del 2025 según Mininter

Solo en Lima Metropolitana se han registrado casi 10 mil denuncias de este tipo, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior

Denuncias por extorsión rompen récord

Reimond Manco lanzó crudo comentario sobre posible fichaje de Christian Cueva a Universitario: “No creo que le sirva de mucho”

‘Aladino’ habría despertado interés en la ‘U’ y el ‘exjotita’ mostrós su postura de que el volante llegue a Ate la próxima temporada

Reimond Manco lanzó crudo comentario

Jefa de Reniec asegura que “no hubo filtración de datos” tras polémica por publicación del padrón 2026

Carmen Velarde aseguró que no hubo hackeo y que la difusión cumplió con la ley. Contraloría investiga el caso y crece el debate sobre protección de datos

Jefa de Reniec asegura que

Guido Bellido defiende asilo de Betssy Chávez en México: “Se han cometido abusos en su contra”

Para el congresista, el gobierno peruano debe otorgar el salvoconducto para que Chávez salga del país, tras recibir asilo político en la embajada de México

Guido Bellido defiende asilo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excanciller de Perú señaló que

Excanciller de Perú señaló que México sigue cometiendo injerencia desde AMLO: “Él defendió el golpe de Estado de Pedro Castillo”

Jefa de Reniec asegura que “no hubo filtración de datos” tras polémica por publicación del padrón 2026

Guido Bellido defiende asilo de Betssy Chávez en México: “Se han cometido abusos en su contra”

Rafael López Aliaga sí vulneró la neutralidad electoral: JNE confirma infracción del exalcalde de Lima

José Jerí evaluará derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: “No nos sirve”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat fue sancionado por

Mr. Nawat fue sancionado por Miss Universo tras insultos a Miss México

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Miss Universo en polémica: Mr. Nawat se enfrentó a Miss México y la insultó

Mr. Nawat rompe en llanto tras escándalo con Miss México y pide perdón en Miss Universo 2025

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

DEPORTES

Reimond Manco lanzó crudo comentario

Reimond Manco lanzó crudo comentario sobre posible fichaje de Christian Cueva a Universitario: “No creo que le sirva de mucho”

Sebastián Britos reacciona con sorpresa ante la posibilidad de una vinculación de Pedro Gallese con Universitario: “A mí nadie me dijo nada”

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno sellan una jornada de victorias peruanas en el Challenger de Lima para acceder a los octavos de final

“No me interesa la ‘U’”: Alan Cantero se refirió a su continuidad en Alianza Lima y respondió sobre tricampeonato de Universitario

Pablo Erustes aparece en el radar de Universitario de Deportes: la condición del club para avanzar en su fichaje