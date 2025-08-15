SIS lanza aplicativo móvil para afiliarse, actualizar datos y acceder a información de salud en todo el país

Seguro Integral de Salud

El Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud anunció el lanzamiento del aplicativo móvil “SIS: Asegúrate e Infórmate”, una plataforma diseñada para que los usuarios puedan afiliarse en línea, actualizar sus datos y acceder a información sobre sus beneficios de manera rápida y segura.

Disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS, la aplicación busca simplificar los procesos y mejorar la experiencia de los asegurados. Entre sus principales funciones se encuentra la opción de modificar el domicilio y el establecimiento de salud asignado, cambios que se registran en un plazo máximo de 48 horas a través de la sección “Actualizar tus datos”.

Los afiliados también pueden verificar su condición en el SIS, consultar el plan de seguro vigente, ubicar establecimientos de salud habilitados, acceder al libro de reclamaciones, reportar presuntos actos de corrupción y localizar las oficinas de atención más cercanas. Todo se centraliza en una sola herramienta, con el objetivo de reducir trámites presenciales y ampliar el acceso a los servicios de salud.

SIS. (noticia.educacionenred.pe)

La aplicación incorpora, además, una encuesta breve para que los asegurados evalúen la atención recibida, el acceso a medicamentos prescritos y su nivel de satisfacción, lo que permitirá al SIS mejorar la calidad del servicio.

Cobertura y funciones clave del Seguro Integral de Salud

El SIS es una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud cuya finalidad es garantizar la atención médica de las personas que no cuentan con otro seguro, priorizando a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Su labor se centra en superar las barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los servicios sanitarios.

Dentro de sus lineamientos institucionales, la entidad busca fomentar la cultura de aseguramiento, cerrar brechas de cobertura prestacional y financiera, modernizar la gestión pública mediante herramientas digitales, descentralizar competencias para acercar los servicios a nivel local y fortalecer la gestión de riesgos y la seguridad en el trabajo.

Así puedes saber si estás afiliado al SIS. (gob.pe / Seguro Integral de Salud)

Al cierre de 2024, el SIS registró 26 324 936 afiliados, lo que equivale al 70.8 % de la población asegurada del país. En comparación con 2023, se sumó más de un millón de nuevos afiliados. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 31 de diciembre se alcanzó una cobertura de aseguramiento en salud del 100 % en todo el territorio nacional.

El seguro está dirigido a todos los residentes en el Perú que no cuentan con otra cobertura pública o privada. Cabe precisar que el SIS no es un establecimiento de salud, por lo que no entrega directamente medicamentos, citas médicas ni referencias; su función es financiar las atenciones y garantizar que los beneficiarios reciban los servicios en los centros asistenciales autorizados.

Con el nuevo aplicativo “SIS: Asegúrate e Infórmate”, la institución busca no solo optimizar los procesos administrativos, sino también fortalecer el aseguramiento universal y la atención oportuna, aprovechando la tecnología como un puente entre la población y el sistema de salud.