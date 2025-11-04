Perú

Essalud anuncia reprogramación de citas ante paro de transportistas

La institución informó que se están implementando varias acciones de contingencia para asegurar la continuidad de la atención

Guardar
Essalud emitió comunicado ante el
Essalud emitió comunicado ante el paro de transportistas - Créditos: Andina.

El paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao generó complicaciones para cientos de usuarios, entre ellos un gran número de asegurados que buscaban acceder a servicios médicos en hospitales y centros de salud.

La medida de fuerza redujo considerablemente la disponibilidad de unidades en las principales vías dificultando el traslado de pacientes y personal sanitario.

Frente a este escenario, Essalud difundió un comunicado dirigido a sus afiliados en Lima Metropolitana y Callao. La entidad informó que quienes no puedan asistir a sus citas médicas programadas este martes deben comunicarse con Essalud en Línea al teléfono 411-8000 (opción 1-citas) para solicitar la reprogramación inmediata de sus atenciones, de acuerdo con la disponibilidad de cada centro de salud.

La institución detalló que se están adoptando diversas medidas de contingencia para garantizar la continuidad en la atención, en un contexto marcado por el paro de transportistas y la posible ausencia de usuarios en sus consultorios.

La entidad anunció la reprogramación
La entidad anunció la reprogramación de citas - Créditos: Essalud.

Tolerancia en el trabajo

El MTPE solicitó, mediante un comunicado, a los empleadores que apliquen el trabajo remoto y brinden flexibilidad en los horarios de ingreso con motivo del paro de transportistas del 4 de noviembre de 2025. La entidad alertó que esta protesta podría impedir el acceso de los trabajadores a sus centros laborales.

La entidad recomendó promover el teletrabajo como la alternativa prioritaria para salvaguardar la seguridad de los empleados. En aquellos casos donde la asistencia en el centro de trabajo sea indispensable, se dispuso una tolerancia de dos horas en el ingreso para enfrentar posibles complicaciones en la movilidad durante la jornada.

El Ministerio de Trabajo brindó
El Ministerio de Trabajo brindó tolerancia de dos horas - Créditos: MTPE.

Según el comunicado, si los empleados no logran presentarse de forma presencial, empleadores y trabajadores podrán acordar la forma de recuperar el tiempo pendiente, considerando la naturaleza del puesto y las condiciones particulares de cada empresa. En caso de que no llegue a un acuerdo, la decisión final estará en manos del empleador.

Además, la cartera laboral especificó que los retrasos ocasionados por el paro, cuando existan motivos justificados, no se considerarán como una falta disciplinaria.

Clases virtuales

Durante la madrugada, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), anuló su comunicado previo y estableció que las clases en colegios públicos este martes 4 de noviembre se realizarán de manera virtual, en respuesta al paro de transportistas previsto para esa jornada.

La disposición también alcanza a las instituciones privadas,aunque con una diferencia: estas instituciones, “en el marco de su autonomía, podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para resguardar la seguridad de su comunidad educativa y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares”.

De la misam forma, la DRELM informó que realizará un “monitoreo permanente” y coordinará con las instancias correspondientes “para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo”.

Temas Relacionados

Essaludparo de transportistasperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en Lima, Callao y otros distritos por asesinatos y extorsiones a empresas

Empresas de transporte acatan medida de fuerza afectando el traslado de miles de usuarios que esperan sus unidades en los principales paraderos. Ministerio de Trabajo dio tolerancia de dos horas a trabajadores, mientras que clases en colegios y universidades son virtuales

Paro de transportistas EN VIVO:

Paro de transportistas hoy: situación en SJM, VES, VMT y otros distritos de Lima Sur

En el paradero final de la empresa Etupsa, chóferes de la Línea 73 harán un recorrido.

Paro de transportistas hoy: situación

Hoy el PJ decide si ordena la ubicación y captura de Betssy Chávez tras recibir asilo de México

Sala Penal Especial también deberá definir si el juicio contra la expremier puede continuar o si se archiva provisionalmente

Hoy el PJ decide si

Queman llantas en la avenida Túpac Amaru para bloquear la vía: paro afecta a cientos de usuarios en Lima norte

Un grupo de supuestos transportistas intentó la mañana de este 4 de noviembre tomar la vía con la quema de llantas. El personal policial tuvo que intervenir

Queman llantas en la avenida

Euro: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Perú

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hoy el PJ decide si

Hoy el PJ decide si ordena la ubicación y captura de Betssy Chávez tras recibir asilo de México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

El plan que Betssy Chávez quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022 y concretó casi tres años después: pedir asilo a México para evadir la justicia

José Jerí prepara medidas extra al estado de emergencia y advierte a criminales: “Sabemos dónde están, viene el contraataque”

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

ENTRETENIMIENTO

Rosalía confiesa que Santa Rosa

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’

Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

El Valor de la Verdad de Leslie Moscoso: la actriz cómica reveló los duros episodios de violencia que marcaron su vida amorosa

Christian Cueva habría regalado a Pamela Franco una pulsera de acero de menos de 90 soles por su aniversario y no de oro, según vendedora

Magaly Medina por declaraciones de Leslie Moscoso sobre Pedro Loli: “Típico de un maltratador psicológico”

DEPORTES

Alexi Gómez y Carlos Ascues

Alexi Gómez y Carlos Ascues reaparecieron en ‘pichanga’ del streamer Neutro tras ser despedidos de Alianza Universidad por indisciplina

Dónde ver PSG vs Bayern Múnich HOY: canal tv online del duelo en el Parque de Los Príncipes por Champions League 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”