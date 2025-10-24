EsSalud: ¿Cuánto ha ejecutado de su presupuesto y cuál es su avance en materia digital?

Perú

Segundo Acho, presidente ejecutivo del Seguro Social, brindó cifras sobre su gestión en relación con la construcción de hospitales y atención a los asegurados

El Seguro Social del Perú (EsSalud) desempeña un rol central en la atención médica de millones de peruanos y en la administración de uno de los presupuestos públicos más altos del sector salud. Cada año, enfrenta cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos, la cobertura efectiva de la demanda y el retraso en la modernización de procesos.

Además, en un país con marcadas brechas de acceso a servicios y un elevado porcentaje de usuarios en zonas rurales, la digitalización de la atención sanitaria constituye un reto estratégico para la institución.

¿Cuánto ha ejecutado EsSalud de su presupuesto y cuál es su avance en materia digital?

Según datos oficiales proporcionados a Infobae por el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, la institución cuenta con un presupuesto superior a S/ 17.400 millones para el año fiscal 2025.

Hasta septiembre, la entidad reporta haber ejecutado el 73,1% de sus ingresos y el 71,8% de sus egresos, lo que equivale a una utilización de algo más de S/ 12.000 millones en funcionamiento e inversiones durante los primeros nueve meses del año.

Dicho avance financiero incluye un 46% de cumplimiento acumulado en proyectos hospitalarios y equipamiento, así como la adquisición de más de 3.500 equipos biomédicos y mobiliario médico por aproximadamente S/ 20 millones.

En consulta por los resultados de gestión, Acho Mego indicó que la institución ha registrado un incremento del 7% en las atenciones de consulta externa, lo que corresponde a un millón de consultas adicionales respecto al año anterior.

Las intervenciones quirúrgicas también presentaron un aumento, con 14.399 cirugías más y un total de 291.000 operaciones realizadas, cifra equivalente a un crecimiento del 5,2%. Además, entre enero y septiembre, se llevaron a cabo 51 operativos médicos en Lima y diversas provincias, sumando 221.193 atenciones y elevando en 81% la cifra obtenida en el mismo periodo de 2024.

En el aspecto digital, EsSalud ha intensificado la oferta de servicios a distancia. El Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) reportó más de 1,1 millones de atenciones virtuales realizadas entre enero y septiembre de este año, lo que representa un incremento del 21,78% en comparación interanual.

Esta expansión se apoya en el fortalecimiento de la red nacional de equipamiento biomédico y tecnológico que se encuentra en proceso de incorporación al Plan Multianual de Inversiones 2025. El objetivo es ampliar la cobertura de servicios de teleconsultas, teleorientación y telemonitoreo, en particular para pacientes crónicos o residentes en zonas rurales.

Además, la plataforma VIVA EsSalud y su versión 2.0 permiten actualmente gestionar trámites, acreditaciones, subsidios y consultas en línea, lo que elimina la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de la institución. Programas específicos como Código InfartoTEDEF y Acredita Salud han sido orientados a detectar de forma temprana emergencias cardiovasculares, validar diagnósticos en tiempo real y agilizar la atención médica, aprovechando infraestructura digital en expansión.

