Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

La historia vuelve a repetirse en la vida del cantante de cumbia Christian Domínguez, esta vez con su expareja y madre de su primera hija, Melanie Martínez, quien ha vuelto a aparecer en los titulares tras ser denunciada por violencia psicológica.

El artista acusa a Martínez de presuntamente manipular a su hija, Camila Domínguez, para hablar mal de él en redes sociales.

En medio del escándalo, Melanie rompió su silencio en una entrevista con 'Magaly TV La Firme’, donde negó tajantemente las acusaciones y aseguró que quien ha ejercido maltrato es el propio cantante por “el silencio y la indiferencia” hacia su hija.

“El que está ejerciendo violencia creo que es él, con el silencio y la ley del hielo que le ha entablado a mi hija desde hace meses. Yo no he manipulado a nadie”, afirmó la también cantante.

Melanie Martínez y Christian Domínguez: una historia de amor que acabó en polémica

Melanie Martínez conoció a Christian Domínguez en 2006, cuando ambos compartían escenario durante su etapa como intérprete de música tropical. Ese mismo año contrajeron matrimonio, en medio de la controversia, pues el cumbiambero aún no había concretado legalmente su separación de Tania Ruiz.

Poco después nació Camila, la primera hija del cantante y la segunda de Melanie, quien ya era madre de una niña de una relación anterior. Durante cuatro años, la pareja intentó mantener su hogar estable, aunque las constantes giras y la creciente fama del artista comenzaron a afectar la relación.

El final del romance y el inicio de los conflictos

En 2010, la relación llegó a su fin. Según contó Melanie en una entrevista con Magaly Medina, la ruptura se produjo por una infidelidad de Christian.

“Comenzó a salir muy temprano y regresaba de noche con la excusa de los ensayos. Yo ya presentía algo”, reveló en ese entonces.

Poco después, los rumores se confirmaron cuando se difundieron imágenes del cantante junto a la exsoñadora Julissa Vásquez, con quien habría mantenido un romance paralelo mientras participaban en ‘El show de los sueños’.

Desde entonces, la relación entre ambos se tornó distante y marcada por conflictos intermitentes, especialmente vinculados a la crianza de su hija en común.

El vínculo entre Melanie y Christian nació en la televisión y terminó entre escándalos. Años después, el pasado vuelve a perseguirlos, esta vez con la voz de su hija como protagonista del conflicto. (Magaly TV)

Su paso por la televisión y la música

Antes de su separación definitiva, Melanie Martínez también tuvo participación activa en la televisión. Formó parte de los realities 'La Casa de Gisela’, ‘Superstar Renovado’ y ‘El show de los sueños’, donde precisamente coincidió con Domínguez.

En 2009 protagonizó junto a él un momento memorable en la secuencia ‘Guerra de coros’, donde ambos intercambiaron indirectas frente a cámaras, dejando entrever las tensiones que vivían fuera del set.

Tras su divorcio, Melanie continuó su carrera artística integrando la orquesta de Leonard León, aunque luego decidió alejarse del medio. En los últimos años, ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en su familia y en una vida lejos del espectáculo.

¿Qué hace hoy Melanie Martínez?

Actualmente, Melanie Martínez se muestra activa en redes sociales, donde comparte momentos familiares junto a sus tres hijos. Tiene una nueva pareja y un bebé con quien suele posar en fotografías llenas de ternura.

En 2020, compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su hija Camila, que incluso fue replicado por Christian Domínguez en sus propias redes, dejando ver que aún existía comunicación entre ambos por el bienestar de la adolescente.

Sin embargo, esa aparente cordialidad se habría quebrado recientemente, tras conocerse que el cantante decidió presentar una denuncia en su contra.

La denuncia por violencia psicológica y la defensa de Melanie

El pasado martes 4 de noviembre se conoció que Christian Domínguez presentó una denuncia por violencia psicológica contra Melanie Martínez, alegando que ella habría influenciado a su hija Camila para emitir comentarios negativos hacia él y su actual pareja, Karla Tarazona, en redes sociales.

Melanie respondió de inmediato, asegurando que nunca habló mal del padre de su hija.

“En casi 17 años jamás le he hablado mal de su padre, todo lo contrario”, expresó con firmeza. “A pesar de todas sus insensateces y los líos que se ha venido metiendo en todos estos años, yo jamás le hablé mal a mi hija de su padre”.

La cantante también sostuvo que ha intentado proteger a Camila de la exposición mediática que rodea a su progenitor:

“Siempre intenté tapar todo y que ella no pueda ver, pero ya se escapa de mis manos. Ahora hay redes sociales, Camila ya ve todo, su papá sigue cometiendo los mismos errores. Yo ya no lo puedo cubrir”

El impacto en su hija Camila

Melanie confesó que su hija ha sido víctima de bullying en el colegio debido a los escándalos mediáticos de su padre.

“Le pegaban recortes de periódicos con fotos de su papá para burlarse de ella. He sido yo quien dio la cara en el colegio para protegerla”, relató visiblemente afectada.

La artista lamentó que, a pesar de sus esfuerzos por mantener la estabilidad emocional de su hija, las circunstancias mediáticas hayan afectado su entorno.

“Siempre le dije que son cosas de adultos, que ella no tiene nada que ver, pero lamentablemente es el daño colateral”, agregó.

