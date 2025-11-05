Perú

Camila, hija de Christian Domínguez, comparte tierno reencuentro con su hermana y agradece a Pamela Franco: “Te extrañé”

La hija mayor del cumbiambero agradeció públicamente a la cantante luego de volver a ver a su media hermana María Cataleya y protagonizar un lindo momento juntas

Camila, hija de Christian Domínguez, comparte tierno reencuentro con su hermana y agradece a Pamela Franco: “Te extrañé”. Video: TikTok

El reencuentro entre Camila Domínguez y su hermana menor, María Cataleya, ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han resaltado la madurez y empatía de Pamela Franco por facilitar este momento familiar. La joven, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, compartió en TikTok un video junto a la pequeña, acompañado del mensaje: “Te extrañé, te amo con todo mi corazón”. El gesto de Franco, en medio de tensiones familiares, ha sido ampliamente elogiado.

El emotivo reencuentro entre Camila y su hermana menor

Durante los últimos cuatro meses, Camila Domínguez había manifestado públicamente su distanciamiento con su padre, Christian Domínguez, señalando la falta de comunicación. En este contexto, la intervención de Pamela Franco fue clave para que la adolescente pudiera reencontrarse con María Cataleya, hija de Franco y Domínguez. El encuentro se realizó en la casa de Franco y quedó registrado en un video que Camila difundió en sus redes sociales, donde ambas hermanas aparecen jugando y compartiendo risas.

La publicación del video generó numerosas reacciones entre los seguidores de Camila, quienes destacaron la importancia de mantener los lazos fraternales a pesar de los conflictos entre adultos.

Comentarios como “¡Qué linda Camilita! Nunca rompas ese lazo con tu hermana” y “Eso es lo que se espera de una madre: que piense en los niños antes que en los adultos” reflejan el sentir de la comunidad digital. Además, varios usuarios destacaron la actitud conciliadora de Pamela Franco, quien priorizó el bienestar de las menores por encima de las diferencias personales con Christian Domínguez.

Camila respondió a los mensajes de apoyo, confirmando el papel fundamental de Franco en este reencuentro. Ante la pregunta de una seguidora sobre la intervención de la cantante, la joven afirmó: “Sí, estoy muy agradecida con ella”, según consta en su cuenta de TikTok.

En paralelo a este momento familiar, Camila Domínguez atraviesa una etapa positiva en su vida personal y profesional. El 29 de octubre, Alejandra Baigorria anunció que la joven será la nueva imagen de su colección de verano 2026, noticia que fue celebrada en redes sociales y que marca un hito en la carrera de la hija mayor de Christian Domínguez.

Camila, hija de Christian Domínguez, comparte tierno reencuentro con su hermana y agradece a Pamela Franco: “Te extrañé”.

Las declaraciones de Camila Domínguez sobre su padre, Christian y su actual pareja, Karla Tarazona

El trasfondo familiar revela una situación compleja. Camila Domínguez ha expresado en varias ocasiones su malestar por la falta de comunicación con su padre, Christian Domínguez. En una transmisión reciente en TikTok, la joven manifestó su decepción ante la ausencia de una disculpa por parte del cantante, señalando:

“Esperaba un ‘discúlpame por haber estado ausente’, pero no escuché nada de eso. Solo agradeció a su pareja por cosas que nunca sucedieron. Siempre estuvo ausente para mí, y pueden preguntarle cuántos eventos escolares ha atendido”. Camila también compartió que, durante su infancia, buscó constantemente la atención de su padre, pero con el tiempo comprendió que aceptaba situaciones que no debía tolerar.

Por su parte, Christian Domínguez ofreció su versión de los hechos en declaraciones, atribuyendo el distanciamiento a cuestiones de horarios y rutinas escolares. El cantante explicó que la agenda de Camila, aún en etapa escolar, y sus compromisos laborales dificultan los encuentros familiares.

“Mi Cami se puso sentimental porque no se ven por los tiempos que tienen. Han pasado meses que no se han podido ver, pues conmigo tampoco ha ido, ya que yo la podía llevar. Ella aún está en el cole y estos meses son terribles”, afirmó. Domínguez descartó cualquier conflicto con Pamela Franco respecto al vínculo entre las menores y aseguró que las puertas de la casa de su hermana siempre están abiertas para Camila.

En un live de TikTok, la hija de Christian Domínguez expresó entre lágrimas que ya no rogará el amor de su padre y pidió no mencionar a su madre porque también atraviesa un momento difícil. | TikTok

En medio de estas versiones contrapuestas, la intervención de Pamela Franco ha sido vista como un ejemplo de madurez y empatía. Usuarios en redes sociales han destacado su capacidad para separar los conflictos de pareja del bienestar de los hijos, y han elogiado la actitud de Camila Domínguez por mantener el lazo con su hermana menor. Christian Domínguez no habría estado al tanto del reencuentro, ya que se encontraba de viaje con Karla Tarazona.

Camila Domínguez Pamela Franco Christian Domínguez

