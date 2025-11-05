Policía y su padre son detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: pedía cupos en sus días franco

Padre e hijo policía extorsionaban a transportistas en Ventanilla | Video: Exitosa Noticias

La Policía Nacional (PNP) informó desde la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao sobre la captura de un padre y su hijo acusados de integrar una banda dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en Ventanilla. El coronel PNP Luis Alberto Musallón ofreció detalles del caso en declaraciones a la prensa.

Los detenidos fueron identificados como Abraham De la Cruz Salazar, conocido como ‘Nino’, y su hijo Abraham De la Cruz Chate. El operativo se desarrolló tras la captura, el pasado 23 de octubre, de Bryan Alvarado Zamudio, supuesto miembro de la banda ‘Los Malditos del Paradero de la Parroquia’. La intervención permitió a los investigadores establecer la presunta implicación de los De la Cruz en actividades de extorsión contra empresas de transporte.

Extorsionador es policía y delinquía en sus días de franco

La autoridad policial confirmó que Abraham De la Cruz Chate, de 27 años, es suboficial 3era de la Policía Nacional del Perú (PNP) y cumple funciones en la comisaría Villa Los Reyes, en Ventanilla. Al momento de su detención, se hallaba en día de franco.

La investigación avanzó tras la detención, semanas atrás, de Bryan Alvarado Zamudio, quien ya se encuentra en un penal, bajo prisión preventiva, debido a su presunta participación en extorsión a transportistas. Al revisar el teléfono celular de Alvarado, los agentes encontraron mensajes que lo vinculaban directamente con De la Cruz Chate y su progenitor, lo que facilitó su ubicación y posterior intervención.

PNP captura a padre e hijo vinculados a extorsión de transportistas en Ventanilla | Foto captura: PNP

Las autoridades señalaron que aún no se determina el número exacto de empresas afectadas, ya que la información relevante se encuentra principalmente en los teléfonos celulares incautados. “Estamos en la etapa de análisis de la evidencia digital, cumpliendo con los requisitos legales, para establecer la cantidad precisa de empresas víctimas”, detalló el coronel.

En los operativos, las autoridades incautaron dos armas de fuego —una Pietro Beretta y una Baikal con el número de serie borrado— además de un vehículo presumiblemente empleado en las extorsiones. Mientras Bryan Alvarado Zamudio permanece recluido bajo prisión preventiva, Abraham De la Cruz Chate y su padre afrontan investigación fiscal por estos hechos.

Cada ocho horas un chofer es asesinado en Perú

En Lima y Callao, la extorsión y violencia contra conductores de transporte público ha alcanzado niveles críticos. Según un informe, cada ocho horas un chofer es asesinado en estas regiones.

Entre enero y septiembre del presente año, se ha registrado más de 80 víctimas mortales relacionadas con el cobro de cupos. Este crimen organizado opera exigiendo pagos a conductores y empresarios del rubro, generando un negocio ilegal que mueve alrededor de S/ 6 millones mensuales.

Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

Las autoridades enfrentan serias dificultades para combatir esta red debido al miedo de las víctimas y la complejidad de las bandas que controlan el sector transporte.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.