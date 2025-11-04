Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

La prima del intérprete no se guardó nada y puso sobre la mesa las inconsistencias en los testimonios de Josimar, generando un intenso debate sobre la transparencia en el mundo del espectáculo peruano (América TV)

El cantante Josimar vuelve a estar en el centro de la controversia. Luego de su entrevista con Ernesto Pimentel, donde negó las acusaciones que lo rodean, su ‘prima’, Verónica González, rompió el silencio y se pronunció con dureza.

A través de declaraciones públicas, lo cuestionó por sus versiones contradictorias y lamentó que en su propio país nadie se atreva a confrontarlo. Según González, el artista habría distorsionado los hechos para mantener intacta su reputación, incluso recurriendo al discurso de la manipulación digital. La reacción de la familia aviva un conflicto que mezcla desconfianza, orgullo y exposición mediática.

Las palabras que encendieron la polémica

La prima del salsero rompió su silencio y puso en duda la veracidad del artista, señalando contradicciones en su discurso y criticando el silencio de quienes prefieren no enfrentarlo. (América TV)

Verónica González no tardó en responder tras la entrevista que Josimar ofreció en televisión nacional. Con un tono firme, señaló que el cantante “no puede seguir jugando con la verdad”. “Él dice que la prensa de su amado país tiene que saber quién miente y quién no miente. Entonces, ¿él no miente?”, cuestionó ante las cámaras.

González recordó que su primo ha ofrecido versiones diferentes sobre su vínculo con ella y otras personas involucradas en sus recientes escándalos. “¿Cómo es posible que nadie lo confronte y le diga: ‘Oye, pero tú dijiste que era tu prima’, ‘tú dijiste que te estaban extorsionando’, ‘tú dijiste que nunca tuviste contacto con ella’? Todo lo niega y se contradice”, sostuvo con evidente molestia.

Las palabras de la prima provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos señalaron las contradicciones que ella mencionó. Otros, en cambio, la acusaron de aprovechar el momento mediático para involucrarse en la polémica.

“Nadie lo enfrenta en su país”

Para Verónica González, el silencio que rodea a Josimar en el Perú refleja miedo o complacencia. “Cuando lo descubren, se lava las manos y cambia la historia”, dijo sin reservas. (Facebook)

Durante la entrevista, Verónica González insistió en que la prensa peruana y el entorno de Josimar evitan cuestionarlo abiertamente. “Nadie lo enfrenta de esa manera. ¿Cómo se llega a un acuerdo por el bien de su familia y su tranquilidad si todos callan?”, expresó.

La mujer sostuvo que el salsero, cuando es descubierto, “hace lo posible por lavarse las manos y envolver todo a su manera”. Agregó que esa actitud revela un patrón de comportamiento en el que “se victimiza para conservar la admiración del público”. “Cuando alguien le dice las cosas como son, se ofende y cambia el discurso. Siempre logra poner a los demás como los malos de la historia”, enfatizó.

En sus declaraciones, también hizo referencia a las palabras del artista sobre la supuesta manipulación de imágenes o mensajes mediante inteligencia artificial. “¿Cómo puede decir que todo fue producto de la IA?”, ironizó González. “Pobre inteligencia artificial, ahora resulta que tiene la culpa de todo”, agregó.

La prima de Josimar insistió en que no busca protagonismo, sino que la verdad se aclare. “Si él habla de su familia y de su país con tanto amor, debería asumir su responsabilidad con la misma pasión”, afirmó.

Entre el orgullo y la negación

La tensión entre Josimar y su 'prima' revela el choque entre el orgullo del artista y la desconfianza familiar. Verónica González asegura que él se niega a asumir sus errores. (Instagram)

El enfrentamiento familiar surgió después de que Josimar negara nuevamente tener vínculos con las acusaciones que lo rodean. En su entrevista con Ernesto Pimentel, el cantante dijo: “No tengo que asumir nada que no me corresponde”. La declaración fue tomada por muchos como una defensa ambigua, que generó más preguntas que certezas.

Mientras tanto, su pareja, María Fe Saldaña, expresó públicamente su respaldo al músico, pidiéndole que “siga siendo el gran ser humano que es”. La defensa incondicional de Saldaña contrastó con las críticas de Verónica González, quien ve en esa actitud una forma de protegerlo del escrutinio.

“Él habla de amor, pero no de respeto. Habla de familia, pero se desentiende cuando alguien lo cuestiona”, señaló la ‘prima’.

A lo largo de los años, Josimar ha sabido mantener su popularidad pese a los conflictos personales que lo rodean. Su carisma y su talento en la salsa le han permitido sostener una base de seguidores fieles, aunque sus decisiones fuera del escenario siguen generando controversia.