La contundente respuesta de Josimar ante los rumores de paternidad: “No tengo que asumir nada que no me corresponde”

Durante una entrevista en vivo, el cantante fue tajante al rechazar las versiones que lo vinculan con los hijos de su supuesta prima, defendiendo su postura frente a la polémica familiar (América TV)

El cantante Josimar Fidel salió al frente para rechazar las versiones que lo señalan como padre de los hijos de una supuesta prima. En conversación con La Chola Chabuca, el artista aseguró que su único hijo más reciente es Jaden, fruto de su relación con María Fe.

La controversia surgió tras declaraciones de la mujer, quien insiste en que el salsero sería el progenitor. Sin embargo, Josimar fue tajante al defender su postura, al afirmar que no tiene ninguna paternidad pendiente.

Su aparición generó gran repercusión y volvió a encender el debate sobre su vida personal y las constantes polémicas mediáticas.

Josimar desmiente los rumores de paternidad

Con tono firme, Josimar negó ante cámaras cualquier relación con la supuesta madre de sus mellizos. Dijo estar cansado de los rumores y pidió que la prensa diga la verdad. (América TV)

El artista limeño reapareció en televisión para aclarar públicamente las versiones que lo relacionan con una presunta nueva paternidad. En una entrevista emitida durante el programa de Ernesto Pimentel, Josimar negó las acusaciones y pidió que se respete su nombre. “Yo no tengo que enfrentar ninguna paternidad de nadie. Sé quién soy, sé lo que hice y sé lo que no hice”, dijo con firmeza.

A lo largo de la conversación, el salsero insistió en que los rumores son infundados y que solo buscan empañar su reputación. “Mi último hijo es Jaden, mi heredero de todo”, señaló al ser consultado por el conductor. Su respuesta dejó en claro que no reconoce ningún otro vínculo paternal más allá del que mantiene con el menor.

Además, el intérprete de salsa pidió a la prensa “darse cuenta de quién miente y quién no”. Con tono serio, reafirmó que no permitirá que se le atribuyan hijos que no le corresponden y expresó su cansancio ante la exposición constante de su vida privada.

“No me van a poner un hijo que no es mío”

Josimar desmintió la versión de una mujer que asegura esperar mellizos de él. “No me van a poner un hijo que no es mío”, dijo con firmeza, jurando por sus hijos que no miente. (Instagram)

Durante la entrevista, Josimar utilizó una frase contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales. “A mí no me van a poner un hijo que no es mío, no hay forma”, sostuvo frente a las cámaras, mientras aseguraba que podría jurarlo “por todos mis hijos”.

La afirmación surgió tras los comentarios de una mujer que afirmó ser su prima y que, según sus palabras, estaría esperando mellizos de él. Josimar negó completamente esta versión y rechazó las especulaciones. El cantante dijo haber aclarado la situación desde un inicio, aunque lamentó que el tema continúe alimentando titulares.

El artista destacó que su familia conoce la verdad y que su conciencia está tranquila. “Yo aclaré mis cosas, aclaré las cosas”, afirmó. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de cerrar el tema, aunque el público y la prensa no tardaron en reaccionar con distintas posturas.

María Fe aparece y respalda a Josimar

María Fe, madre del hijo menor de Josimar, salió al aire durante la entrevista para respaldar al cantante y afirmar que confía plenamente en él, pese a las acusaciones públicas. (Instagram)

En medio de la controversia, María Fe, pareja actual del salsero y madre de su hijo menor, intervino brevemente durante el programa para expresar su respaldo. En un enlace en vivo, la joven dirigió unas palabras a Josimar y resaltó su papel como padre. “Es un ejemplo para sus hijos”, dijo ante las cámaras, gesto que buscó contrarrestar la ola de rumores que afectó la imagen del cantante.

Semanas atrás, María Fe había sido mencionada en una conversación filtrada con la supuesta prima del artista. En ese intercambio, ambas mujeres habrían hablado sobre la versión del embarazo. No obstante, durante la transmisión, María Fe evitó entrar en detalles y se limitó a expresar que confía plenamente en Josimar.

El apoyo público de su pareja fue interpretado como una muestra de unidad familiar, aunque también generó cuestionamientos sobre la situación personal del músico. Pese a ello, la pareja se mostró tranquila ante las cámaras y aseguró que su relación atraviesa un buen momento.

La aparición del cantante no detuvo las reacciones en redes ni las especulaciones en los programas de espectáculos. La mujer que asegura estar embarazada de él reiteró su versión y aseguró que tiene pruebas que la respaldan. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado la realización de una prueba de ADN.