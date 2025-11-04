‘Prima’ de Josimar asegura que el cantante quiso que aborte y solo asumirá a sus mellizos económicamente: “Aclaraste lo que te conviene”

‘Prima’ de Josimar asegura que el cantante quiso que aborte y solo asumirá a sus mellizos económicamente. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme 2

El nombre de Josimar Fidel vuelve a acaparar titulares tras las nuevas declaraciones de Verónica González, la mujer venezolana que el cantante presentó públicamente hace un tiempo como su “prima”, pero que luego reveló ser la madre de los mellizos que habría tenido con él. En entrevista con “Magaly TV La Firme”, González dio detalles del acuerdo al que habría llegado con el salsero y afirmó que él le pidió abortar cuando supo del embarazo.

“Aclaraste solo lo que te conviene”, expresó tajante la venezolana al dirigirse a Josimar, quien días atrás habló del tema públicamente intentando explicar su versión de los hechos. Sin embargo, según Verónica, el artista habría omitido información importante, especialmente sobre cómo se habría manejado el tema de la paternidad.

La mujer contó que el cantante le envió 15 mil euros con la condición de que no hablara más del tema y que luego intentó convencerla de interrumpir su embarazo.“Luego me dijiste que abortara, claramente no accedí a eso y por esa misma razón llegamos a ese acuerdo”, declaró ante las cámaras del programa de espectáculos conducido por Magaly Medina.

González reveló que el trato con el intérprete de La Protagonista fue verbal, y que eso la deja en una posición incierta.“Nosotros llegamos a un acuerdo, que él se va a hacer responsable económicamente, pero no legalmente. Él no va a reconocer a los niños para no buscarse problemas con su familia. Lo que sí tengo claro es que si nosotros llegamos a un acuerdo, tampoco es para que diga cosas tan despectivas”, comentó, visiblemente afectada.

La venezolana insistió en que Josimar no quiere reconocer a los mellizos como sus hijos, lo cual —según sus palabras— tendría un trasfondo familiar. “Imagino que él no quiere reconocerlos por el tema de sus otros hijos, familia, herencia, no sé”, manifestó, dejando entrever que el cantante preferiría mantener la situación en silencio para evitar conflictos internos.

A pesar de la decepción, Verónica confesó que, en un momento, intentó comprenderlo y no juzgarlo, lo que la llevó a aceptar un trato solo de palabra.“Yo le dije que estaba bien, que no pasaba nada, que había sido un error, que yo no soy quién para juzgarlo a él y que dejáramos así y que ya el tiempo lo dirá. Todos cometemos errores. Yo también lo entiendo a él, pero no quiere perder a su familia”, relató.

Durante la emisión del programa, Magaly Medina cuestionó la actitud del artista y recordó que no es la primera vez que Josimar se ve envuelto en polémicas relacionadas con su vida sentimental. “Lo grave es que él siga actuando como si nada, mientras hay niños que podrían quedar sin reconocimiento. No se puede negociar la paternidad como si fuera un contrato privado”, expresó la periodista.

Magaly también se mostró crítica ante el hecho de que el acuerdo no haya sido formalizado. “Cuando una mujer acepta solo una promesa verbal, queda desprotegida. En este caso, si Josimar decide no cumplir, ella no tiene cómo reclamar. Es un error confiar en la palabra de alguien que ha demostrado no ser estable emocionalmente”, dijo con tono severo.

Mientras tanto, Josimar Fidel no se ha pronunciado nuevamente tras la entrevista, y su entorno cercano ha preferido guardar silencio. En anteriores declaraciones, el intérprete insistió en que “la verdad saldrá a la luz” y que todo se está “malinterpretando por intereses ajenos”.

Por ahora, la venezolana dice que solo espera que el cantante actúe con responsabilidad y cumpla con lo prometido. “Yo no quiero más conflictos. Solo quiero que él se haga cargo de lo que corresponde. Mis hijos no pidieron venir al mundo, y merecen respeto”, concluyó con evidente pesar.

