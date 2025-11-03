María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Durante una entrevista en vivo, el cantante fue tajante al rechazar las versiones que lo vinculan con los hijos de su supuesta prima, defendiendo su postura frente a la polémica familiar (América TV)

En medio de la controversia por el embarazo de Verónica González, quien asegura estar esperando mellizos de Josimar, la pareja del salsero, María Fe Saldaña, rompió su silencio de manera indirecta, pero con un mensaje cargado de amor, respaldo y confianza hacia el cantante. Lejos de entrar en polémicas, la joven decidió mostrar públicamente su apoyo al “Rey de la salsa perucha”, reafirmando así la solidez de su relación pese a las especulaciones mediáticas.

Durante su reciente participación en el programa “Esta Noche”, el salsero volvió a negar ser el padre de los mellizos que espera González, a quien incluso presentó ante cámaras como su “prima”. En ese contexto, María Fe le dedicó un sentido mensaje que fue transmitido en el espacio televisivo, sorprendiendo a muchos por la ternura y firmeza de sus palabras.

“Quería agradecerte por el gran equipo que hemos formado, por cómo sostenemos a nuestra familia y porque juntos sabemos cómo estamos luchando por ellos”, expresó María Fe.

Josimar recibe mensaje de apoyo de María Fe tras negar ser padre de mellizos de Verónica González. Infobae Perú / Captura: IG

María Fe Saldaña defiende a Josimar

La joven, quien hace pocos meses dio a luz al último hijo del salsero, no solo destacó el esfuerzo de Josimar, sino también su dedicación como padre y pareja. “Estoy orgullosa de ti, por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante, dejando a los tuyos en casa. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria, noble, humilde, que siempre está viendo por su familia”, agregó con emoción.

Estas palabras fueron interpretadas por los seguidores del artista como una muestra clara de unidad familiar en tiempos difíciles. Mientras el público y los programas de espectáculos siguen comentando el caso, María Fe ha optado por el silencio mediático, limitándose a apoyar a su pareja con gestos y mensajes que reflejan su confianza y amor.

En el cierre de su mensaje, Saldaña fue aún más explícita: “Se puede decir muchas cosas, pero yo sé el gran ser humano que eres y tus hijos te esperan en casa. Te amamos mucho, estamos orgullosas de ti. Así que si algún día dudas de todo el esfuerzo que has hecho, solo mira a tus hijos, mira los orgullosos que los tienes”.

Por su parte, el cantante no se quedó callado y, durante el mismo programa, se refirió nuevamente al caso que lo involucra. En un tono serio y seguro, Josimar negó rotundamente ser el padre de los mellizos y cuestionó la veracidad de la versión que ha circulado.

“Yo sé quién soy, yo sé lo que hice y yo sé lo que no hice. Te lo puedo jurar por todos mis hijos. Yo, al principio, aclaré las cosas. A mí no me van a poner un muerto que no es mío, no hay forma”, manifestó con contundencia.

El artista aseguró que siempre ha sido transparente y que no permitirá que se manche su nombre con acusaciones infundadas. “Mi conciencia está tranquila. He trabajado mucho por mi familia, y eso es lo que más me importa”, habría añadido fuera de cámaras, según personas cercanas a su entorno.

Mientras tanto, Verónica González se mantiene firme en su versión y asegura que los mellizos que espera son hijos del salsero. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una prueba de ADN que confirme o desmienta sus declaraciones, lo que mantiene el tema en el ojo público.

