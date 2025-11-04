Perú

Betssy Chávez: México ofreció enviar un avión para que Perú “entregue” a Pedro Castillo, señala excanciller

El exministro Javier González Olaechea indicó que el gobierno mexicano, bajo la administración de AMLO, le propuso una evacuación aérea para sacar del país al expresidente tras su intento fallido de golpe de Estado

Excanciller Luis Gonzales Posada explica qué significa que Perú y México rompan relaciones. Canal N

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, afirmó este lunes que México solicitó la entrega del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) tras el intento de golpe de Estado en 2022 y estuvo dispuesto a enviar un avión para trasladarlo.

“Cuando yo fui canciller, y es primera vez que lo digo responsablemente, el Gobierno mexicano me pidió que entregara al señor Castillo, que había ya sido encarcelado por intentar un golpe de Estado”, declaró durante una entrevista para la televisora Latina.

El exministro indicó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso una posible operación de evacuación aérea para trasladar a Castillo, aunque aclaró que la solicitud llegó de manera informal a través de un funcionario no identificado.

“(Me dijo) ‘es fácil de solucionarlo. Yo envío un avión y usted me entrega al presidente Castillo’”, relató sobre el diálogo con el interlocutor mexicano, a quien pidió una nota verbal formal.

Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

“Esa nota nunca llegó, evidentemente, porque violaba toda norma regida por el derecho internacional público”, señaló el exministro, quien ya había contado el hecho en otra ocasión sin revelar que el país involucrado era México.

Seguidamente, detalló la complejidad logística de una posible evacuación: el trámite requería un permiso especial de ingreso al espacio aéreo, autorización de aterrizaje y gestiones ante las autoridades del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la custodia de Castillo. “Y eso era un imposible. Yo nunca lo iba a aceptar como canciller”, agregó.

González Olaechea brindó estas declaraciones después de que Perú anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras conceder asilo a Betssy Chávez, ex primera procesada junto al exgobernante por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

Señaló una alta probabilidad de que la administración de Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, conceda asilo político y, sobre el futuro de las relaciones bilaterales, informó que la ruptura implica que ambos países deberán designar a un tercer Estado para la gestión de asuntos humanitarios y consulares.

Ambos líderes mexicanos han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue él quien en realidad sufrió un golpe que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

México concedió asilo a Betssy
México concedió asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra y procesada junto a Castillo

Chávez fue liberada a principios de septiembre, tras permanecer en una clínica de Lima por síntomas de deshidratación ocasionados por una huelga de hambre que sostuvo durante 12 días. Estuvo recluida desde junio de 2023 hasta que el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación inmediata al considerar que existía detención arbitraria por parte de la justicia, tras vencerse el plazo de la prisión preventiva sin que la Fiscalía solicitara la ampliación.

Perfil

De origen aimara y nacida en la región de Tacna, fronteriza con Chile, la abogada ingresó a la política nacional tras ser elegida congresista por Perú Libre en las elecciones de 2021, partido con el que Castillo accedió a la Presidencia.

Ocupó cargos ministeriales en un contexto de continuos relevos en el gabinete y mantuvo una firme lealtad hacia el exgobernante hasta el final de su gestión. Asumió el Ministerio de Trabajo en octubre de 2021, luego pasó a Cultura y finalmente encabezó la Presidencia del Consejo de Ministros por un breve periodo, antes del fallido de golpe.

