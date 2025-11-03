Betssy Chávez asilada por México: canciller peruano confirmó que se le otorgó refugio a expremier de golpista Pedro Castillo

Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México, confirmó el canciller Hugo de Zela en una declaración oficial que marca una escalada diplomática y judicial en la relación entre ambas naciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó la noticia luego de varios días de especulación sobre el paradero de la exfuncionaria, investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado impulsado por el expresidente Pedro Castillo.

“Lamento profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, expresó ante los medios.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores fue enfático al rechazar la narrativa de una supuesta persecución política contra Chávez o Castillo, el cual habría sido el argumento dado por la expremier. “Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política”, afirmó.

El ahora refugio de Betssy Chávez en México coincide con un momento crítico en el proceso judicial que se desarrolla en su contra en Perú. En los últimos días, la exjefa del gabinete ministerial faltó a tres audiencias consecutivas del juicio oral en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La última vez que se presentó ante el tribunal fue el viernes 24 de octubre; ese día realizó una breve intervención remota para argumentar razones de salud. El tribunal, sin embargo, identificó incongruencias en el certificado médico presentado por su entonces abogado Raúl Noblecilla, documento que más tarde la clínica señalada negó haber emitido. Como consecuencia, Noblecilla fue expulsado y suspendido de la defensa.

Betssy Chávez no se presenta al juicio por el golpe de Estado. Video: Justicia TV

En la audiencia del viernes 31 de octubre, la relatora judicial informó a la sala que no se había presentado ninguna nueva documentación médica que acreditara una enfermedad actual que justificara la inasistencia de Chávez. Su defensa, encabezada en ese momento por César Romero Váldez, confesó no tener información directa sobre la ubicación o el estado de su clienta.

“Había tratado de llamar y la suposición del doctor Raúl Noblecilla) es que continuaría enferma. Eso ya yo lo dejo a criterio de la sala y ya estaré, pues a la resolución o lo que la sala mande en su momento”, declaró Romero ante la magistrada Norma Carbajal, quien condujo la audiencia.

Una de las reglas de conducta impuestas a Chávez tras la anulación de su prisión preventiva exige que acuda obligatoriamente a toda diligencia judicial o fiscal en la que sea requerida. La magistrada recordó la importancia de esa obligación y advirtió sobre las consecuencias procesales de su reiterada ausencia.

Betssy Chávez internada. A su costado el congresista Roberto Sánchez, quien fue procesado por el golpe de Estado, pero excluido del caso luego. Foto: Facebook Roberto Sánchez.

Canciller confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México

Desde la Cancillería, el ministro Hugo de Zela aclaró que, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas, los servicios consulares para los ciudadanos peruanos en México y los mexicanos residentes en Perú se mantienen vigentes.

“Por último, quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa, reitero, no significa que hayamos roto relaciones consulares. Por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país”, precisó.