Hugo de Zela informa que Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a Betssy Chávez

Hugo de Zela Martínez juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores el 14 de octubre. (Gob)

El gobierno de Perú anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México luego de confirmarse que la ex primera ministra Betssy Chávez obtuvo asilo político en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

La decisión fue comunicada por el canciller Hugo de Zela en una conferencia de prensa realizada en la sede de Torre Tagle, donde calificó la acción del gobierno mexicano como un “acto inamistoso” que vulnera la soberanía peruana.

De Zela señaló que la Cancillería tuvo conocimiento “con sorpresa y profundo pesar” de que Chávez, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, se encuentra refugiada en la legación mexicana.

El canciller Hugo de Zela informó mediante una conferencia de prensa que Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México. (MRE)

El ministro recordó que la exfuncionaria enfrenta un proceso judicial por los delitos de rebelión y conspiración, y que incluso cuenta con una orden de prisión preventiva de 18 meses.

El canciller acusó a México de intervenir de manera reiterada en los asuntos internos del Perú, tanto durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como bajo la actual administración.

Según sostuvo, las autoridades mexicanas han intentado “construir una realidad paralela” sobre los hechos ocurridos en 2022, presentando a los involucrados en el golpe como víctimas de persecución política.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chácez ocupó los cargos de ministra en los sectore de Cultura y Trabajo, así como la titularidad en la Presidencia del Consejo de Ministros. (Andina)

De Zela también reprochó declaraciones recientes de la presidenta mexicana, quien habría señalado que Castillo y Chávez son perseguidos políticos.

Calificó esa postura de “falsa e inaceptable”, y reiteró que ambos enfrentan procesos con garantías legales y no son objeto de persecución.

La decisión de romper vínculos diplomáticos no afectará los servicios consulares, aclaró el ministro.

Las embajadas suspenderán su representación política, pero seguirán atendiendo trámites de ciudadanos de ambos países.

El canciller precisó que, aunque el asilo está contemplado en la Convención de Caracas de 1954, México aún no ha enviado la notificación formal que inicia el procedimiento legal.

Procesos judiciales contra Bettsy Chávez

Este giro diplomático ocurre en vísperas de los alegatos finales del juicio oral contra Chávez, quien no se ha presentado a las últimas audiencias.

Su abogado, Raúl Noblecilla, aseguró que no ha logrado contactarla y advirtió que el tribunal podría ordenar su captura si continúa ausente.

La Fiscalía sostiene que Chávez presionó a Castillo para disolver el Congreso y participar activamente en la intentona golpista.

El gobierno de Dina Boluarte ha señalado a la ex primera ministra como una de las figuras clave en la crisis institucional de 2022, la cual culminó con la destitución de Castillo y su detención.

De Zela lamentó que la postura de México haya llevado a un quiebre en una relación que, aseguró, solía ser “fraternal”.

Con esta decisión, Perú se convierte en el único país en la región que rompe vínculos con México por el caso Castillo y su círculo cercano. El canciller afirmó que la medida era inevitable ante la “persistente injerencia” del gobierno mexicano.