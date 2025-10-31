Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Betssy Chávez enfrenta un pedido de 25 añoñs de prisión.

La exprimera ministra Betssy Chávez no ha abandonado el país, según el certificado de movimiento migratorio al que accedió Infobae. No obstante, se desconoce el paradero de la expremier del golpista expresidente Pedro Castillo.

De acuerdo con el documento de Migraciones, el último viaje registrado de Chávez Chino fue a Panamá, del 25 al 29 de octubre de 2022, cuando era ministra de Cultura. Desde entonces no registra alguna otra salida del Perú, debido a gran medida por el proceso penal por el golpe de Estado del 7 diciembre, caso por el que se le dictó prisión preventiva en junio de 2023.

Movimiento migratorio de Betssy Chávez.

Tras la anulación de la prisión preventiva por una sentencia del Tribunal Constitucional, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria le impuso comparecencia con restricciones, teniendo como una regla de conducta no ausentarse de la ciudad de Lima sin permiso judicial.

Otra regla de conducta es presentarse a las actuaciones fiscales y judiciales cuando se le requiera. Sin embargo, esto no se habría cumplido ya que Chávez no se ha presentado a las últimas 3 sesiones del juicio oral.

Contumacia

La posibilidad de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordene la ubicación y captura de Betssy Chávez se ha vuelto inminente tras su reiterada ausencia en el juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo. La ex presidenta del Consejo de Ministros no ha asistido a las últimas tres sesiones, lo que ha llevado a los jueces supremos a advertir que, de faltar nuevamente, será declarada reo contumaz y se cursarán los oficios correspondientes a la Policía Nacional del Perú (PNP) para su localización inmediata.

Advierten a Betssy Chávez por faltar al juicio. Video: Justicia TV

La última vez que Betssy Chávez se presentó ante la Sala Penal Especial fue el viernes 24 de octubre, cuando participó brevemente para intentar justificar un estado de salud delicado. En esa ocasión, los magistrados detectaron irregularidades en el certificado médico presentado por su abogado Raúl Noblecilla, documento que supuestamente había sido emitido por la Clínica Chorrillos. Posteriormente, la propia clínica negó haber expedido dicho certificado, lo que provocó la expulsión y suspensión de Noblecilla.

Desde entonces, la incertidumbre sobre el paradero de Chávez se ha intensificado. Ni siquiera sus abogados han logrado establecer contacto con ella. Durante la sesión de hoy 31 de octubre, su abogado César Romero Váldez manifestó que desconocía la situación de su defendida.

“Había tratado de llamar y la suposición del doctor (Raúl Noblecilla o Luis Barranzuela) es que continuaría enferma. Eso ya yo lo dejo a criterio de la sala y ya estaré pues a la resolución o lo que la sala mande en su momento”, declaró. La relatora de la Sala Penal Especial precisó que no se ha presentado un nuevo certificado médico que justifique la continuidad de la supuesta enfermedad de Betssy Chávez.

Consultado por la jueza suprema Norma Carbajal sobre la comunicación con su clienta, Romero Váldez explicó: “Si supiera, señora magistrada, con el respeto que se merece, le hubiera manifestado a la sala. Mis comunicaciones con la doctora han sido dentro del penal, como ustedes pueden verificar mis ingresos al penal. Después de esto, las comunicaciones han sido en la misma audiencia. Después de que emigró del penal, ha tenido reuniones en diferentes departamentos del Perú, y yo he tenido que someterme a otras audiencias también que tengo”.

La Sala Penal Especial resolvió dispensar por última vez a Chávez Chino, advirtiendo que, de reincidir en su ausencia, será declarada reo contumaz conforme a ley, lo que implicará su ubicación y captura, además de comunicar lo pertinente al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.