Perú

Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ salió al frente para desmentir cualquier vínculo comercial entre Alfredo Zambrano y la pareja de Rojas, asegurando que todo se trata de una amistad y no de negocios

Guardar
Rodrigo González critica a Magaly Medina por su cercanía con ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas. Video: Amor y Fuego

Magaly Medina, conocida por su estilo directo y sus posturas firmes, negó cualquier vínculo comercial entre su esposo, Alfredo Zambrano, y Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas. Además, justificó su cambio de opinión sobre la pareja tras realizar una investigación personal, en respuesta a quienes la acusan de doble discurso, como lo hizo Rodrigo González, ‘Peluchín’.

Magaly Medina responde a las críticas de ‘Peluchín’ y las redes sociales

En los últimos días, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se convirtió en el centro de la polémica tras aparecer en eventos sociales junto a Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’, figuras a las que anteriormente había cuestionado duramente. Según declaraciones recogidas por Trome, Medina fue enfática al rechazar los rumores sobre supuestos negocios entre su esposo y el empresario mexicano.

“Mi esposo no hace negocios con Luis, es fácil de investigar y comprobar si quisieran comportarse como periodistas serios, solo son muy amigos”, comentó al medio. La periodista explicó que su percepción sobre Galarza cambió luego de realizar averiguaciones propias. “Yo misma tuve que tragarme mis especulaciones cuando me puse a hacer averiguaciones serias. Es fácil especular cuando ignoras cosas, es irresponsable hacerlo. Soy muy estricta con las personas que dejo ingresar a mi entorno cercano”, afirmó en la misma entrevista.

Medina sostuvo que, de haber encontrado pruebas de conductas ilícitas, habría alertado a su esposo y se habría distanciado del grupo: “Si hubiera comprobado aquello que yo misma y otros especulaban, ten la seguridad de que hubiera apartado a mi esposo de ese grupo. No hacemos migas con personas de dudosa reputación”, afirmó.

El reportaje emitido por Amor y Fuego el 3 de noviembre recogió tanto las críticas de los usuarios en redes sociales como la opinión de Rodrigo González ‘Peluchín’. El presentador señaló.

Magaly Medina responde a Rodrigo
Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas.

“Las incongruencias, el doble discurso. Porque antes, para Magaly Medina, Sheyla Rojas era una mujer de moral relajada, inescrupulosa para conseguir sus fines y su actual pareja, una persona que jugaba a la ambivalencia llamándolo agricultor, por no decirlo, porque también se lo dijo, narco. A ella la llamaba buchona. Sin embargo, parece que todo cambia cuando los involucrados deciden hacer negocios con su marido”, afirmó el conductor.

El programa también recordó el historial de enfrentamientos entre Medina y Rojas, así como las sospechas que la conductora había manifestado en el pasado sobre la reputación de ‘Sir Winston’. Usuarios en redes sociales también cuestionaron la rapidez con la que Medina modificó su postura y la supuesta falta de rigor en sus investigaciones recientes, mientras que otros pusieron en duda la transparencia de las relaciones entre los involucrados.

“Cuando tus incongruencias, tu doble discurso y tu conveniencia se convierte en tu propio verdugo, no dejas nada para agregar a los demás”, puntualizó Rodrigo González.

El entorno social y la nueva amistad entre Magaly, Sheyla y ‘Sir Winston’

El contexto de esta controversia se dio por la reunión social que se llevó a cabo en la casa de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, con una noche de cóctel al estilo español junto a sus amigos más cercanos, donde también estuvieron invitados Sheyla Rojas, ‘Sir Winston’, Antonio Pavón y Joi Sánchez. La ocasión coincidió con la temporada taurina, donde todos son aficionados.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la cordialidad entre las parejas, destacando la presencia de ‘Sir Winston’, quien reside habitualmente en Guadalajara y rara vez aparece en eventos públicos. La integración de Sheyla Rojas y su pareja al círculo social de Medina y Zambrano sorprendió a muchos seguidores, especialmente por el historial de tensiones y críticas públicas entre las dos conductoras.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano, y su cercanía con Sheyla Rojas y su pareja 'Sir Winston'. Video: Amor y Fuego

“Magaly, ¿qué negocios? ¿Empresario? ¿Y ahora dónde están tus investigaciones con tus colegas de Guadalajara, donde hablas que eran los fuertes?“, ”Sinceramente, Magaly perdió la brújula. ¿Y cómo se le ocurre al marido hacer negocios con ese señor? Cero criterio", fueron algunos comentarios sobre su relación y cercanía con la pareja de Rojas.

Por otro lado, luego de la publicación de la revista Cosas sobre la reunión que organizó Magaly y su esposo, en su casa, por un evento español, el público comentó: “¿España?, por Dios. En vez de celebrar la canción criolla, qué desubicado", “Eso le encanta a la Urraca, la socialité”, “Más acomplejada esta mujer se cree españolísima yendo a la corrida de toros”, afirmaron los usuarios.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de música y baile, con la participación de figuras de la alta sociedad limeña y aficionados taurinos. Alfredo Zambrano, conocido por su afición al canto, interpretó algunas canciones, mientras que Magaly Medina fue vista bailando junto a sus invitados. La cercanía entre los asistentes se atribuye, en parte, a la amistad previa de Zambrano con la familia de Antonio Pavón, lo que facilitó la integración del grupo.

Temas Relacionados

Magaly MedinaSheyla RojasSir WinstonLuis Miguel GalarzaRodrigo GonzálezPeluchínperu-entretenimiento

Más Noticias

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Sala Penal Especial asevera que expremier tiene pleno conocimiento del proceso. Advierten de una actuación maliciosa

PJ decide no declarar reo

Examen Beca 18 2026: horario, fecha y dónde es la prueba que rendirán los preseleccionados

La lista oficial de postulantes habilitados para rendir el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026 ya está disponible. El puntaje obtenido será determinante para acceder a una de las 20 mil becas integrales que cubren estudios universitarios

Examen Beca 18 2026: horario,

Corte de agua el 5 de noviembre: Estos distritos de Lima estarán sin el servicio de Sedapal por hasta 16 horas

La empresa ha programado una serie de trabajos de mantenimiento en las redes a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable

Corte de agua el 5

Funcionarios de la Embajada de México en Perú tendrán que “salir del territorio nacional”, afirma canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú aseguró que lo mismo aplicará para los trabajadores peruanos en la Embajada en México

Funcionarios de la Embajada de

Paro de transportistas: situación en SJL, Ate y otros distritos de Lima Este

En San Juan de Lurigancho, ante la ausencia de buses de transporte público, se incrementó la afluencia de usuarios en las estaciones de la Línea 1

Paro de transportistas: situación en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ decide no declarar reo

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Funcionarios de la Embajada de México en Perú tendrán que “salir del territorio nacional”, afirma canciller Hugo de Zela

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia: los polémicos asilos a personajes peruanos otorgados por gobiernos de izquierda

ENTRETENIMIENTO

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene el exfutbolista y quiénes con sus madres?

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat tienen tenso cruce de palabras y ella sale de la ceremonia

Claudio Pizarro es papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026