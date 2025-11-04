Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas.

Rodrigo González critica a Magaly Medina por su cercanía con ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas. Video: Amor y Fuego

Magaly Medina, conocida por su estilo directo y sus posturas firmes, negó cualquier vínculo comercial entre su esposo, Alfredo Zambrano, y Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas. Además, justificó su cambio de opinión sobre la pareja tras realizar una investigación personal, en respuesta a quienes la acusan de doble discurso, como lo hizo Rodrigo González, ‘Peluchín’.

Magaly Medina responde a las críticas de ‘Peluchín’ y las redes sociales

En los últimos días, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ se convirtió en el centro de la polémica tras aparecer en eventos sociales junto a Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’, figuras a las que anteriormente había cuestionado duramente. Según declaraciones recogidas por Trome, Medina fue enfática al rechazar los rumores sobre supuestos negocios entre su esposo y el empresario mexicano.

“Mi esposo no hace negocios con Luis, es fácil de investigar y comprobar si quisieran comportarse como periodistas serios, solo son muy amigos”, comentó al medio. La periodista explicó que su percepción sobre Galarza cambió luego de realizar averiguaciones propias. “Yo misma tuve que tragarme mis especulaciones cuando me puse a hacer averiguaciones serias. Es fácil especular cuando ignoras cosas, es irresponsable hacerlo. Soy muy estricta con las personas que dejo ingresar a mi entorno cercano”, afirmó en la misma entrevista.

Medina sostuvo que, de haber encontrado pruebas de conductas ilícitas, habría alertado a su esposo y se habría distanciado del grupo: “Si hubiera comprobado aquello que yo misma y otros especulaban, ten la seguridad de que hubiera apartado a mi esposo de ese grupo. No hacemos migas con personas de dudosa reputación”, afirmó.

El reportaje emitido por Amor y Fuego el 3 de noviembre recogió tanto las críticas de los usuarios en redes sociales como la opinión de Rodrigo González ‘Peluchín’. El presentador señaló.

“Las incongruencias, el doble discurso. Porque antes, para Magaly Medina, Sheyla Rojas era una mujer de moral relajada, inescrupulosa para conseguir sus fines y su actual pareja, una persona que jugaba a la ambivalencia llamándolo agricultor, por no decirlo, porque también se lo dijo, narco. A ella la llamaba buchona. Sin embargo, parece que todo cambia cuando los involucrados deciden hacer negocios con su marido”, afirmó el conductor.

El programa también recordó el historial de enfrentamientos entre Medina y Rojas, así como las sospechas que la conductora había manifestado en el pasado sobre la reputación de ‘Sir Winston’. Usuarios en redes sociales también cuestionaron la rapidez con la que Medina modificó su postura y la supuesta falta de rigor en sus investigaciones recientes, mientras que otros pusieron en duda la transparencia de las relaciones entre los involucrados.

“Cuando tus incongruencias, tu doble discurso y tu conveniencia se convierte en tu propio verdugo, no dejas nada para agregar a los demás”, puntualizó Rodrigo González.

El entorno social y la nueva amistad entre Magaly, Sheyla y ‘Sir Winston’

El contexto de esta controversia se dio por la reunión social que se llevó a cabo en la casa de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, con una noche de cóctel al estilo español junto a sus amigos más cercanos, donde también estuvieron invitados Sheyla Rojas, ‘Sir Winston’, Antonio Pavón y Joi Sánchez. La ocasión coincidió con la temporada taurina, donde todos son aficionados.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la cordialidad entre las parejas, destacando la presencia de ‘Sir Winston’, quien reside habitualmente en Guadalajara y rara vez aparece en eventos públicos. La integración de Sheyla Rojas y su pareja al círculo social de Medina y Zambrano sorprendió a muchos seguidores, especialmente por el historial de tensiones y críticas públicas entre las dos conductoras.

“Magaly, ¿qué negocios? ¿Empresario? ¿Y ahora dónde están tus investigaciones con tus colegas de Guadalajara, donde hablas que eran los fuertes?“, ”Sinceramente, Magaly perdió la brújula. ¿Y cómo se le ocurre al marido hacer negocios con ese señor? Cero criterio", fueron algunos comentarios sobre su relación y cercanía con la pareja de Rojas.

Por otro lado, luego de la publicación de la revista Cosas sobre la reunión que organizó Magaly y su esposo, en su casa, por un evento español, el público comentó: “¿España?, por Dios. En vez de celebrar la canción criolla, qué desubicado", “Eso le encanta a la Urraca, la socialité”, “Más acomplejada esta mujer se cree españolísima yendo a la corrida de toros”, afirmaron los usuarios.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de música y baile, con la participación de figuras de la alta sociedad limeña y aficionados taurinos. Alfredo Zambrano, conocido por su afición al canto, interpretó algunas canciones, mientras que Magaly Medina fue vista bailando junto a sus invitados. La cercanía entre los asistentes se atribuye, en parte, a la amistad previa de Zambrano con la familia de Antonio Pavón, lo que facilitó la integración del grupo.