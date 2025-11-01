Perú

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Las figuras de la farándula y sus parejas se dejaron ver en una velada animada por música española. Además, los 28 años de ‘Magaly TV La Firme’ que tendrá en vivo a Sheyla Rojas

Magaly Medina, Sheyla Rojas y Antonio Pavón compartieron una velada junto a sus parejas, en una reunión por la temporada taurina. Video: Instagram

La temporada taurina en Lima fue el marco de un encuentro entre figuras reconocidas de la farándula peruana y extranjera. Magaly Medina, Sheyla Rojas, Sir Winston (Luis Miguel Galarza Muro), Antonio Pavón, Alfredo Zambrano y Joi Sánchez compartieron una jornada de camaradería, según imágenes difundidas en sus redes sociales.

La reunión, que coincidió con el aniversario de ‘Magaly TV: La Firme’, evidenció la buena relación entre las parejas y exparejas, junto a sus actuales compañeros, en un ambiente animado por la música española y la celebración.

Magaly Medina y su encuentro social con Sheyla Rojas y Antonio Pavón en Lima

En redes sociales circularon fotografías y videos que mostraron a Magaly Medina, Sheyla Rojas y Joi Sánchez acompañadas de sus parejas: Alfredo Zambrano, Sir Winston y Antonio Pavón, respectivamente. El grupo, que mantiene una amistad de años, se reunió en Lima aprovechando la temporada taurina, una tradición que comparten como aficionados.

Magaly Medina, Sheyla Rojas y Antonio Pavón compartieron una velada junto a sus parejas, en una reunión por la temporada taurina.

La presencia de Sir Winston, empresario mexicano y pareja de Sheyla Rojas desde hace casi cinco años, llamó la atención, ya que rara vez aparece en redes sociales y reside habitualmente en Guadalajara junto a la influencer.

Durante la velada, también destacó la participación de Antonio Pavón junto a su prometida Joi Sánchez. Las imágenes reflejaron la cordialidad entre Sheyla Rojas y Joi Sánchez, así como entre Antonio Pavón y Sir Winston, lo que sorprendió a muchos seguidores. Sheyla y Antonio, quienes fueron pareja durante varios años y son padres de Antoñito, han logrado mantener una relación civilizada.

Antoñito, que actualmente vive en España con su padre, disfruta de una convivencia armoniosa tanto con sus padres como con las parejas de estos, según se aprecia en las publicaciones.

El ambiente de la reunión estuvo animado por música española, que motivó a los asistentes a bailar, incluyendo a algunos toreros presentes. Magaly Medina fue vista bailando, mientras que Alfredo Zambrano, conocido por su afición al canto y su voz de tenor lírico, también interpretó algunas canciones. La cercanía entre los asistentes se remonta a la amistad previa de Zambrano con la familia de Antonio Pavón, lo que facilitó la integración del grupo.

Antonio Pavón, Sir Winston, Alfredo Zambrano, junto a Magaly Medina, Joi Sánchez y Sheyla Rojas.

Aniversario de ‘Magaly TV: La Firme’

El encuentro social coincidió con el aniversario número 28 de ‘Magaly TV: La Firme’, un hito en la trayectoria de Magaly Medina. En una entrevista concedida a Trome, la conductora explicó que la reunión no se organizó específicamente para celebrar el aniversario, sino que respondió a la temporada taurina.

Medina detalló que, aunque aún no tenía planes concretos para conmemorar los 28 años del programa, la celebración principal se reservará para los 30 años. “Solo unos días estarán aquí, hoy llegan más amigos para ver a Andrés Roca Rey”, comentó sobre la llegada de otros invitados.

En el mismo diálogo, Medina resaltó la importancia de mantener relaciones cordiales entre padres separados, refiriéndose a la convivencia entre Sheyla Rojas, Antonio Pavón y sus respectivas parejas. “Antoñito está creciendo rodeado de amor y comparte con sus padres y con las parejas de sus padres muy bien”, afirmó la conductora.

El programa ‘Magaly TV: La firme’ anunció en sus adelantos una entrevista exclusiva con Sheyla Rojas, quien estará esta noche, del 31 de octubre, en el set en vivo, marcando así un reencuentro televisivo de interés para la audiencia.

Magaly TV La Firme: Sheyla Rojas estará en el set de Magaly Medina y celebrarán sus 28 años en la conducción. Video: Magaly TV La Firme

El programa de Medina, que inició transmisiones el 1 de noviembre de 1997, adoptó su nombre actual en 2019, pero en todo este tiempo ha seguido consolidando su presencia en la televisión peruana. Medina también reveló a Trome que aún no ha renovado su contrato, aunque existe la voluntad de continuar con una nueva temporada.

A lo largo de casi tres décadas, Magaly Medina ha consolidado su programa como un referente de la televisión nacional, impulsada por el respaldo constante del público y la proyección de nuevos retos en su carrera.

