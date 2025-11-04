Examen de próstata gratis para este 09 de noviembre: conoce cómo inscribirte para la prueba

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha puesto en marcha una campaña gratuita orientada a la identificación precoz del cáncer de próstata, que se realizará el domingo 9 de noviembre.

La estrategia busca facilitar el acceso al diagnóstico a hombres de riesgo, incentivando la prevención como eje central en la lucha contra esta enfermedad. El registro para acceder al examen se realiza exclusivamente por internet (LINK).

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con 50 años o más, y a varones desde los 40 si registran antecedentes familiares de cáncer prostático. El doctor Francisco Berrospi, al frente del INEN, invitó a la población masculina a dar el paso hacia la detección temprana y superar los miedos asociados a los chequeos médicos.

La campaña prevé realizar 1.000 evaluaciones, cifra que representa un crecimiento respecto al total de atenciones efectuadas en 2024. El procedimiento consiste en una prueba sanguínea denominada Antígeno Prostático Específico (PSA), que permite detectar variaciones sospechosas, y un examen clínico. Ambas pruebas resultan elementales para preservar la salud masculina y actúan como barrera ante la progresión de la enfermedad.

De acuerdo a datos del propio instituto, aproximadamente uno de cada siete varones en Perú recibe un diagnóstico de esta enfermedad a lo largo de su vida. El centro oncológico reporta cerca de 800 nuevos pacientes por año, detectando que el 45 % se presenta en fases avanzadas, con menor margen de éxito en los tratamientos. La experiencia confirma que el diagnóstico temprano incrementa de forma significativa las posibilidades de recuperación.

Si bien el cáncer prostático encabeza el listado de tumores en varones peruanos, hay un amplio porcentaje de casos que pueden ser tratados con éxito cuando la enfermedad se identifica en etapas iniciales. En el marco de la campaña Noviembre Azul, se refuerzan los llamados a eliminar prejuicios y promover la normalización de las revisiones periódicas.

Además, es importante esta campaña, pues esta enfermedad no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que hace fundamental acudir a evaluaciones antes de experimentar molestias.

La inscripción para la jornada de despistaje es gratuita y se encuentra disponible en En la edición anterior, el 9 % de los asistentes recibió un diagnóstico de cáncer tras someterse a las pruebas, lo que evidencia la importancia de examinarse a tiempo frente a factores de riesgo.

Cáncer de próstata

Por lo general, el cáncer de próstata no presenta signos en sus primeras fases. En la mayoría de los casos, la detección ocurre cuando la enfermedad se encuentra limitada a la próstata, etapa en la que suele no haber manifestaciones evidentes.

Cuando se desarrollan síntomas, pueden observarse los siguientes:

Presencia de sangre en la orina, con coloración rosada, rojiza o similar al de una bebida cola

Sangre en el semen

Aumento en la frecuencia de la necesidad de orinar

Dificultad para empezar a orinar

Despertarse varias veces durante la noche para orinar

Cuando el cáncer de próstata se propaga a otras áreas del cuerpo, se denomina cáncer de próstata metastásico, avanzado o en etapa 4. En esta fase pueden aparecer síntomas adicionales, entre ellos:

Incontinencia urinaria

Dolor en la espalda

Dolor óseo

Problemas para lograr una erección (disfunción eréctil)

Fatiga intensa

Pérdida de peso no intencionada

Debilidad en brazos o piernas