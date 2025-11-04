Perú

Examen de próstata gratis para este 09 de noviembre: conoce cómo inscribirte para la prueba

La iniciativa está orientada a hombres a partir de los 50 años y a quienes desde los 40 cuentan con antecedentes familiares, priorizando así a las personas con mayor riesgo

Guardar

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha puesto en marcha una campaña gratuita orientada a la identificación precoz del cáncer de próstata, que se realizará el domingo 9 de noviembre.

La estrategia busca facilitar el acceso al diagnóstico a hombres de riesgo, incentivando la prevención como eje central en la lucha contra esta enfermedad. El registro para acceder al examen se realiza exclusivamente por internet (LINK).

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con 50 años o más, y a varones desde los 40 si registran antecedentes familiares de cáncer prostático. El doctor Francisco Berrospi, al frente del INEN, invitó a la población masculina a dar el paso hacia la detección temprana y superar los miedos asociados a los chequeos médicos.

La campaña prevé realizar 1.000 evaluaciones, cifra que representa un crecimiento respecto al total de atenciones efectuadas en 2024. El procedimiento consiste en una prueba sanguínea denominada Antígeno Prostático Específico (PSA), que permite detectar variaciones sospechosas, y un examen clínico. Ambas pruebas resultan elementales para preservar la salud masculina y actúan como barrera ante la progresión de la enfermedad.

De acuerdo a datos del propio instituto, aproximadamente uno de cada siete varones en Perú recibe un diagnóstico de esta enfermedad a lo largo de su vida. El centro oncológico reporta cerca de 800 nuevos pacientes por año, detectando que el 45 % se presenta en fases avanzadas, con menor margen de éxito en los tratamientos. La experiencia confirma que el diagnóstico temprano incrementa de forma significativa las posibilidades de recuperación.

Si bien el cáncer prostático encabeza el listado de tumores en varones peruanos, hay un amplio porcentaje de casos que pueden ser tratados con éxito cuando la enfermedad se identifica en etapas iniciales. En el marco de la campaña Noviembre Azul, se refuerzan los llamados a eliminar prejuicios y promover la normalización de las revisiones periódicas.

Además, es importante esta campaña, pues esta enfermedad no presenta síntomas en sus primeras fases, lo que hace fundamental acudir a evaluaciones antes de experimentar molestias.

La inscripción para la jornada de despistaje es gratuita y se encuentra disponible en En la edición anterior, el 9 % de los asistentes recibió un diagnóstico de cáncer tras someterse a las pruebas, lo que evidencia la importancia de examinarse a tiempo frente a factores de riesgo.

Cáncer de próstata

Por lo general, el cáncer de próstata no presenta signos en sus primeras fases. En la mayoría de los casos, la detección ocurre cuando la enfermedad se encuentra limitada a la próstata, etapa en la que suele no haber manifestaciones evidentes.

Cuando se desarrollan síntomas, pueden observarse los siguientes:

  • Presencia de sangre en la orina, con coloración rosada, rojiza o similar al de una bebida cola
  • Sangre en el semen
  • Aumento en la frecuencia de la necesidad de orinar
  • Dificultad para empezar a orinar
  • Despertarse varias veces durante la noche para orinar

Cuando el cáncer de próstata se propaga a otras áreas del cuerpo, se denomina cáncer de próstata metastásico, avanzado o en etapa 4. En esta fase pueden aparecer síntomas adicionales, entre ellos:

  • Incontinencia urinaria
  • Dolor en la espalda
  • Dolor óseo
  • Problemas para lograr una erección (disfunción eréctil)
  • Fatiga intensa
  • Pérdida de peso no intencionada
  • Debilidad en brazos o piernas

Temas Relacionados

examen de próstatacáncer de próstatapróstataINENperu-noticias

Más Noticias

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Sala Penal Especial asevera que expremier tiene pleno conocimiento del proceso. Advierten de una actuación maliciosa

PJ decide no declarar reo

Examen Beca 18 2026: horario, fecha y dónde es la prueba que rendirán los preseleccionados

La lista oficial de postulantes habilitados para rendir el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026 ya está disponible. El puntaje obtenido será determinante para acceder a una de las 20 mil becas integrales que cubren estudios universitarios

Examen Beca 18 2026: horario,

Corte de agua el 5 de noviembre: Estos distritos de Lima estarán sin el servicio de Sedapal por hasta 16 horas

La empresa ha programado una serie de trabajos de mantenimiento en las redes a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable

Corte de agua el 5

Funcionarios de la Embajada de México en Perú tendrán que “salir del territorio nacional”, afirma canciller Hugo de Zela

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú aseguró que lo mismo aplicará para los trabajadores peruanos en la Embajada en México

Funcionarios de la Embajada de

Paro de transportistas: situación en SJL, Ate y otros distritos de Lima Este

En San Juan de Lurigancho, ante la ausencia de buses de transporte público, se incrementó la afluencia de usuarios en las estaciones de la Línea 1

Paro de transportistas: situación en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí llega al Rímac

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Betssy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia: los polémicos asilos a personajes peruanos otorgados por gobiernos de izquierda

Juan José Santiváñez negó que César Acuña lo haya llevado al poder y asegura que APP es un partido democrático

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Rodrigo

Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene el exfutbolista y quiénes con sus madres?

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat tienen tenso cruce de palabras y ella sale de la ceremonia

Claudio Pizarro es papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Verónica González cuestiona la versión de Josimar tras entrevista con Ernesto Pimentel: “en Perú nadie lo enfrenta”

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026