Cáncer de próstata: ¿cómo cambia el panorama cuando hay metástasis en huesos?

En el Perú, el cáncer de próstata es el de mayor prevalencia entre todos los tipos de cánceres y representa una de las principales causas de muerte oncológica en hombres. Según el Ministerio de Salud (MINSA), el 75 % de los pacientes llega por primera vez a una consulta médica con la enfermedad ya en estadio clínico avanzado, es decir, en su fase más crítica. Esta realidad no solo refleja una profunda brecha en la detección temprana, sino también un enorme desafío en el tratamiento, especialmente cuando el tumor ha hecho metástasis en los huesos.

Ese es el punto en el que todo cambia. Cuando las células del cáncer de próstata se diseminan hacia el sistema óseo, los efectos van más allá del dolor físico. La metástasis ósea indica que el cáncer ha salido del control local, y que su manejo ya no será solo quirúrgico o localizado, sino sistémico. A partir de ese momento, el tratamiento deja de tener un fin curativo y pasa a enfocarse en frenar la progresión, aliviar los síntomas y mantener, en lo posible, la calidad de vida del paciente.

En las etapas iniciales, el cáncer prostático puede tratarse con cirugía (extirpación radical de la glándula) o radioterapia. Ambos enfoques buscan eliminar el tumor antes de que se disemine. Sin embargo, cuando hay metástasis, el primer paso es detener el estímulo hormonal que alimenta al tumor. La próstata depende de los andrógenos (producidos en un 95 % por los testículos y en un 5 % por las glándulas suprarrenales) para su crecimiento. Por eso, el bloqueo hormonal, ya sea por castración química o quirúrgica, sigue siendo el tratamiento inicial más efectivo en enfermedad avanzada.

Este tipo de intervención suele funcionar en una primera fase, incluso cuando hay metástasis. Pero con el tiempo, una proporción importante de pacientes desarrolla resistencia al bloqueo hormonal. Es ahí donde deben incorporarse estrategias más complejas como la quimioterapia y, en algunos casos, la inmunoterapia.

Frente a este escenario, el abordaje multidisciplinario es fundamental para atender no solo las complicaciones físicas, sino también el impacto emocional de un diagnóstico de cáncer metastásico. En nuestra experiencia, este enfoque integral mejora significativamente la adherencia al tratamiento y la calidad de vida del paciente.

El pronóstico en estos casos es reservado. Aunque aproximadamente un 30 % de los pacientes logra vivir varios años con tratamientos continuos, la mayoría enfrenta un desenlace entre tres y cuatro años después del diagnóstico con metástasis ósea. Aun así, se puede ofrecer acompañamiento humano, control del dolor y planificación terapéutica realista, basada en el respeto y la claridad.

En contraste, los pacientes diagnosticados de forma temprana tienen una tasa de sobrevida a cinco años cercana al 100 %. Esta diferencia abismal refuerza el mensaje más importante: la detección temprana salva vidas. Un simple control urológico anual, a partir de los 50 años, o desde los 40 si hay antecedentes familiares, puede marcar la diferencia.

En medicina no hay certezas absolutas, pero sí caminos que salvan vidas. Postergar una consulta por temor o desinformación no debería ser una opción. El cáncer de próstata tiene una evolución relativamente lenta, y detectarlo a tiempo sigue siendo nuestra mejor herramienta para vencerlo. Una vez al año no hace daño. Y puede, de hecho, salvar una vida.