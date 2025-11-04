Perú

Docentes ganarían hasta S/16.800: Dictamen aumentaría sueldos progresivamente al 2029

Congreso. El dictamen aprobado en la Comisión de Educación aumentó la RIM (remuneración integra mensual) aun más de lo que se proponía originalmente

El dictamen falta pasar al Pleno, pero de aprobarse y promulgarse por el Ejecutivo, subiría los sueldos de los docentes hasta el 2029.

En octubre, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República debatió y aprobó un dictamen que aumentaría los salarios de los docentes del sector público en el país. Se trata de un incremento para la remuneración integra mensual (RIM), la medida que se usa para calcular el pago de los docentes de las ochos escalas magisteriales. (Esta RIM se multiplica por la cantidad de horas de las jornadas laboradas por los docentes al mes.)

Originalmente, el predictamen proponía que se aumentará este valor (actualmente en S/110,02) progresivamente, de S/120 desde el siguiente año, hasta a S/150 en el 2028. Pero el dictamen aprobado contempla un incremento inclusive mayor y extiende el periodo en un año más.

  • Para el año 2026 la suma del RIM sería de S/130
  • Para el año 2027 la suma del RIM sería de S/160
  • Para el año 2028 la suma del RIM sería de S/190.
  • Para el año 2029 la suma del RIM sería de S/200.
Así se calcula los salarios de los docentes según la escala magisterial y hora de trabajo. La RIM es de S/110,02.

Así quedaría la escala al 2026

Como se sabe, el pago a los docentes se hace en base a una escala, según la cual los de la mayor (la octava) ganan más. Así, los de la octava escala usan el monto del RIM en un 210% para calcular lo que ganan. Es decir que, al 2029, estos tomarían como base S/420 (dado que este es el valor del 210% de S/200) para multiplicarlo por la jornada de horas que trabaja al mes. Esto implicaría que el rango más alto (octava escala y 40 horas de trabajo) ganaría S/16.800.

Sin embargo, estos aumentos serían progresivos; es decir, para el siguiente año, el 2026, se tratarían de un aumento a S/130 de la RIM, con lo que los sueldos de los docentes, serían los siguientes (suponiendo una jornada de 30 horas).

  • Primera Escala Magisterial: S/3.900 por jornadas de 30 horas; S/5.200 por jornadas de 40 horas
  • Segunda Escala Magisterial: S/4.290 por jornadas de 30 horas; S/5.720 por jornadas de 40 horas
  • Tercera Escala Magisterial: S/4.680 por jornadas de 30 horas; S/6.240 por jornadas de 40 horas
  • Cuarta Escala Magisterial: S/5.070 por jornadas de 30 horas; S/6.760 por jornadas de 40 horas
  • Quinta Escala Magisterial: S/5.850 por jornadas de 30 horas; S/7.800 por jornadas de 40 horas
  • Sexta Escala Magisterial: S/6.825 por jornadas de 30 horas; S/9.100 por jornadas de 40 horas
  • Séptima Escala Magisterial: S/7.410 por jornadas de 30 horas; S/9.880 por jornadas de 40 horas
  • Octava Escala Magisterial: S/8.190 por jornadas de 30 horas; S/10.920 por jornadas de 40 horas.
En 2026, los maestros del sector público podrían ganar hasta S/10.920.

Hasta S/16.800 de sueldo para docentes

Esto significa que, de aprobarse el dictamen en el Pleno, al 2029, los se considerará la RIM de S/200, lo que hará que docentes de la octava escala y trabajen jornadas de 40 horas ganen S/16.800. Así quedaría la escala ese 2029.

  • Primera Escala Magisterial: S/6.000 por jornadas de 30 horas; S/8.000 por jornadas de 40 horas
  • Segunda Escala Magisterial: S/6.600 por jornadas de 30 horas; S/8.800 por jornadas de 40 horas
  • Tercera Escala Magisterial: S/7.200 por jornadas de 30 horas; S/9.600 por jornadas de 40 horas
  • Cuarta Escala Magisterial: S/7.800 por jornadas de 30 horas; S/10.400 por jornadas de 40 horas
  • Quinta Escala Magisterial: S/9.000 por jornadas de 30 horas; S/12.000 por jornadas de 40 horas
  • Sexta Escala Magisterial: S/10.500 por jornadas de 30 horas; S/14.000 por jornadas de 40 horas
  • Séptima Escala Magisterial: S/11.400 por jornadas de 30 horas; S/15.200 por jornadas de 40 horas
  • Octava Escala Magisterial: S/12.600 por jornadas de 30 horas; S/16.800 por jornadas de 40 horas.

