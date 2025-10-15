Perú

Aprueban aumento de salario para maestros: Desde S/4.500 para la primera escala

La Comisión de Educación del Congreso aprobó un aumento progresivo de la RIM (remuneración integra mensual) para los docentes del sector público que se aplicará del 2026 el 2028. Falta su paso al pleno

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
En 2026, los maestros del
En 2026, los maestros del sector público podrían ganar S/120 por hora de trabajo. La mayor escala S/252 por hora.

No solo se proponen pensiones de S/3.330,60 para maestros —aunque está pendiente su revisión por el Congreso, tras la observación de la expresidenta Dina Boluarte—, ahora la Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha aprobado un nuevo dictamen que aumentaría los salarios de los docentes en el país.

Así, a pesar de que se presentó una cuestión previa presentada por la congresista Noelia Herrera Medina (que entró al Congreso por Renovación Popular) para que la comisión se inhiba de dictaminar la propuesta, esta no tuvo éxito.

El dictamen que reúne varios proyectos recoge la iniciativa del congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre): Se aprobó aumentar la RIM (Remuneración Integra Mensual) con la que se calcula los sueldos de los docentes del sector público en base a las horas trabajadas. Actualmente es de S/110,02, pero se plantea aumentar a S/120 en 2026, S/140 en 2027 y S/150 en 2028. Esto hará que los maestros de la primera escla que trabajen 30 horas ganen S/4.500, y los de la escala más alta hasta S/12.600 de sueldo (en 40 horas de trabajo).

Así se calcula los salarios
Así se calcula los salarios de los docentes según la escala magisterial y hora de trabajo. La RIM es de S/110,02. - Crédito Captura del Minedu

Incrementarán el salario de maestros

Gracias a una votación mayoritaria, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó el dictamen de los proyectos de ley 1457, 2699, 7515 y otros, que propone la Ley que establece el incremento progresivo y sostenible de la Remuneración Integra Mensual (RIM) de los docentes del sector público y reforma leyes para el fortalecimiento de sus derechos.

El presidente de esta comisión, Segundo Montalvo, explicó que el texto sustitutorio dispone, principalmente, un incremento gradual y sostenible de la RIM equivalente a S/120 en el 2026, S/140 en el 2027 y S/150 en el 2028, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas, “garantizando equidad, sostenibilidad y estabilidad presupuestal”.

Así, si bien el dictamen recoge varios proyectos de ley, uno de los principales y más relevantes cambios es el que tiene su origen en el proyecto del mismo Segundo Montalvo, el cual tiene por objeto “establecer el aumento gradual de la Remuneración Integra Mensual (RIM) por hora de trabajo semanal – mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Públicas Magisterial".

Los profesores de la octava
Los profesores de la octava escala podrán ganar hasta S/315 por hora en 2028. - Crédito Andina

Esta RIM sirve para calcular el sueldo de los docentes de las ocho escalas magisteriales y se multiplica por las jornadas de 30 y 40 horas que realizan. La RIM equivale actualmente a S/110,02, por lo que los de la primera escala reciben S/3300,60 y S/4400,80 por cada jornada de trabajo, respectivamente. Los sueldos de la octava escala se calculan con el 210% de la RIM, S/231,042 por hora de trabajo: así, estos ganan S/6.931,26 y S/9.241,68, respectivamente.

La nueva propuesta es que esta RIM, el monto que ganan por hora de trabajo, pase a ser de S/120 par el 2026, S/140 para el 2027, y S/150 para el 2028. Lo que haría que en 2028, los docentes de la escala más alta ganen S/12.600 por 40 horas de trabajo. Los de la primera escala ganarían S/6.000.

Así serían los salarios en 2026

  • Primera Escala Magisterial: S/3.600 por 30 horas; S/4.800 por 40 horas
  • Segunda Escala Magisterial: S/3.960 por 30 horas; S/5.280 por 40 horas
  • Tercera Escala Magisterial: S/4.320 por 30 horas; S/5.760 por 40 horas
  • Cuarta Escala Magisterial: S/4.680 por 30 horas; S/6.240 por 40 horas
  • Quinta Escala Magisterial: S/5.400 por 30 horas; S/7.200 por 40 horas
  • Sexta Escala Magisterial: S/6.300 por 30 horas; S/8.400 por 40 horas
  • Séptima Escala Magisterial: S/6.840 por 30 horas; S/9.120 por 40 horas
  • Octava Escala Magisterial: S/7.560 por 30 horas; S/10.080 por 40 horas.

Temas Relacionados

DocentesSector PúblicoAumento de sueldoRIMperu-economia

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Retiro AFP 2025: Cada administradora activará ‘link’ para hacer la solicitud desde el 21 de octubre

La Asociación de AFP confirmó que el registro para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) será totalmente digital y gratuito. Los afiliados deberán ingresar a la web de su AFP en la fecha asignada según el último número de su DNI

Retiro AFP 2025: Cada administradora

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

Tras su designación como presidente del Consejo de Ministros, Álvarez asume un gabinete “de transición y reconciliación” y genera atención por sus opiniones sobre la crisis política y las movilizaciones sociales recientes

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que

Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima

Las fuerzas de seguridad realizaron intervenciones coordinadas en cinco locales, identificaron automóviles sustraídos y desmantelados, y capturaron a presuntos integrantes de una organización que actuaba en varios distritos de Lima

Hallan 11 vehículos robados en

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

El ahora presidente del Consejo de Ministros indicó que el “ímpetu emancipador” debió surgir desde el interior del Perú luego de una “evolución a lo largo de un siglo más”, hasta 1921

“El Perú se jodió cuando
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“El Perú se jodió cuando

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

Vacancia contra José Jerí: ¿Susel Paredes aceptará la presidencia si destituyen al sucesor de Dina Boluarte?

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Perfil de Denisse Miralles, la nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

José Jerí defiende a sus ministros cuestionados: “Hay críticas, pero este gabinete va a contribuir a derrotar la delincuencia”

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

Alianza Lima decidió que Aline

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

El desencanto con el arbitraje en Alianza Lima deriva en propuesta de auditoría internacional a colegiados de la CONAR