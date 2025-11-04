Perú

ATU anuncia desvío de 30 rutas por cierre total de la avenida Universitaria en San Martín de Porres

Más de 25 mil pasajeros diarios se verán afectados por los cambios temporales en el recorrido de buses procedentes de Los Olivos y otros distritos del norte de Lima

Tránsito restringido en San Martín
Tránsito restringido en San Martín de Porres: 30 rutas modificarán su recorrido por cierre de la avenida Universitaria. (Foto: Agencia Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que 30 rutas de transporte público modificarán su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres, debido al cierre total de la avenida Universitaria por trabajos de construcción del nuevo corredor vial. La medida entrará en vigencia a partir del martes 4 de noviembre de 2025 y se mantendrá durante las 24 horas del día mientras duren las obras.

Según detalló la entidad, la restricción comprende el tramo entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, en ambos sentidos de circulación (norte–sur y sur–norte). Los trabajos forman parte del proyecto “Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria, tramo avenida Metropolitana – avenida José Granda”, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El objetivo de esta obra es mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular en una de las avenidas más transitadas de Lima norte, beneficiando a miles de ciudadanos que se desplazan diariamente por San Martín de Porres, Los Olivos y Comas.

Obras en la avenida Universitaria
Obras en la avenida Universitaria obligan a desviar 30 rutas de buses en San Martín de Porres. (Foto: Agencia Andina)

Plan de desvío para las rutas afectadas

La ATU precisó que de las 30 rutas con cambios temporales, 28 provienen del distrito de Los Olivos, por lo que se han definido trayectos alternos para garantizar la continuidad del servicio público y evitar la paralización del transporte urbano.

En sentido norte–sur, los buses circularán por:

  • Av. Tomás Valle
  • Av. Los Próceres
  • Av. José Granda,para luego retomar su recorrido habitual en la Av. Universitaria.

En sentido sur–norte, las unidades deberán seguir la siguiente ruta:

  • Av. José Granda
  • Av. Los Próceres
  • Av. Tomás Valle,hasta reincorporarse nuevamente a la Av. Universitaria.

Además, la ATU difundió un mapa informativo que detalla los desvíos autorizados, elaborado en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y los operadores de transporte. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y estar atentos a la señalización instalada en las vías alternas.

ATU implementa plan de desvío
ATU implementa plan de desvío por trabajos viales en la avenida Universitaria entre Tomás Valle y José Granda. (Foto: ATU)

Cierre y desvíos para transporte

El cierre total del tramo busca facilitar los trabajos de ampliación, renovación del pavimento y reordenamiento vial del nuevo corredor de la avenida Universitaria. La intervención incluye la mejora de paraderos, la ampliación de calzadas y la adecuación de espacios para el tránsito de buses de gran capacidad.

De acuerdo con la ATU, los desvíos no solo afectarán a las rutas de transporte público, sino también al tránsito particular, por lo que se ha coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP) la presencia de efectivos en las zonas de mayor congestión, especialmente durante las horas punta.

La institución recordó que estas acciones forman parte del plan integral de movilidad urbana que busca ordenar el transporte en Lima y Callao. Asimismo, instó a los conductores y usuarios a respetar las señales de tránsito, seguir las rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento mientras duren los trabajos.

El Día del Fiscalizador de
El Día del Fiscalizador de la ATU, celebrado el 23 de octubre, rinde homenaje a quienes velan por la legalidad y el buen servicio en el transporte público urbano de Lima y Callao. (Andina)

Cierre temporal de Nicolás Ayllón

La intervención vial en el distrito de Ate volvió a captar la atención pública tras el anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que informó sobre el cierre temporal de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón. La restricción, vigente desde el 1 de noviembre, coincide con el inicio de los trabajos de ampliación de la Carretera Central, ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El aviso generó diversas reacciones entre los conductores y vecinos de la zona, quienes utilizan diariamente esta vía principal para trasladarse hacia distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la ATU, la medida responde a la necesidad de mantener el orden y la seguridad durante las labores de construcción. La entidad precisó que el cierre abarca solo un segmento del trayecto y que los vehículos disponen de rutas alternas para garantizar la continuidad del tránsito. Asimismo, destacó que la disposición busca prevenir riesgos para pasajeros, transportistas y personal operativo, debido al constante movimiento de maquinaria pesada en la zona intervenida.

La ATU comunicó el cierre
La ATU comunicó el cierre temporal de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, desde el 1 de noviembre.

Temas Relacionados

Avenida universitariaSan Martín de PorresATUDesvioperu-noticias

