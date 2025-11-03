Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

La bailarina y actriz cómica Leslie Moscoso compartió públicamente, visiblemente afectada, el doloroso testimonio sobre el abuso que sufrió su hija en manos de su aún esposo, José Carlos Cortéz. El relato tuvo lugar durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde Moscoso no pudo contener las lágrimas mientras repasaba los acontecimientos que marcaron la vida de su familia.

“Mi hija dijo: ‘Necesito hablar’ y cuando escucho esto, se me derrumbó el mundo, sentí que me moría”, expresó Leslie Moscoso en una de las declaraciones más impactantes de la entrevista. La emoción la sobrepasó al recordar la conversación que lo cambió todo, cuando la menor decidió romper su silencio y contar lo vivido.

“Cuando salen ambas de la habitación, la psicóloga me pregunta si tenía conocimiento que mi hija había sufrido de tocamientos. Es un dolor que aún no puedo sanar. Siento que tengo que vivir con ello y le pido perdón a mi hija todos los días”, agregó la artista, quien insistió en que no logra perdonarse lo ocurrido.

“Confié en la persona equivocada, en alguien que se mostró como un ángel, que estaba para mis hijos, pero no fue así. No me perdono y no me perdonaré jamás de haber metido a este hombre a mi casa”, afirmó, dirigiendo su petición a la justicia para que “caiga todo el peso de la ley” sobre el acusado.

La revelación de la hija y el entorno familiar

En enero de 2024, la hija de Leslie Moscoso optó por compartir su experiencia y denunció a su expadrastro, José Carlos Cortéz, por tocamientos indebidos. La joven, sobrina de Ernesto Pimentel, acudió a las autoridades acompañada por su madre y relató las circunstancias del abuso en un entorno que, hasta ese momento, consideraban seguro.

“El abuso ocurrió dentro de la casa familiar, y la adolescente inicialmente prefirió no hacerlo público por temor al acoso mediático y por proteger a su familia”, relató durante su intervención en ‘El Valor de la Verdad’.

“Cuando pasó el abuso, no quería hablar porque sabía qué iba a pasar y era una pesadilla. Sabía que la prensa iba a estar ahí, que mi mamá iba a sufrir y mi familia se iba a enterar. Yo pensé que tenía la culpa por estar sobreexpuesta a él, pero al hablar con muchos psicólogos me di cuenta de que nunca tuve la culpa”, explicó.

Al término de su declaración, se acercó a Leslie Moscoso y la abrazó, tratando de brindarle consuelo ante el dolor que causa la memoria de estos hechos.

La actriz destacó que fue una psicóloga quien la alertó sobre la situación. “La psicóloga me pregunta si yo tenía conocimiento de que mi hija había sufrido de tocamientos y yo no sabía absolutamente nada”, mencionó entre lágrimas. El caso, que expuso la vulnerabilidad en el entorno doméstico, generó una ola de solidaridad y demandas de justicia para la menor.

Estos episodios han marcado la vida de Leslie Moscoso, quien asume públicamente su arrepentimiento y responsabilidad por haber confiado en José Carlos Cortéz. La familia enfrenta un proceso judicial en busca de reparación y justicia, mientras la actriz insiste en su compromiso para apoyar a su hija en la recuperación emocional tras el abuso sufrido.