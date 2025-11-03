Leslie Moscoso revela que Pedro Aquino la invitó a México y decía que estaba separado | Panamericana

La presencia de Leslie Moscoso en el set de El valor de la verdad generó expectación por la serie de confesiones que iba a compartir sobre episodios personales con figuras del deporte y el espectáculo. La bailarina y actriz cómica se sometió a las preguntas del conductor Beto Ortiz y abordó situaciones que involucraron a personajes públicos, entre ellos, al futbolista Pedro Aquino, actual mediocampista de Alianza Lima y con trayectoria en el fútbol de México.

Moscoso relató cómo la insistencia de un deportista logró llamar su atención, a pesar de la imagen pública de ambos y de su declaración de no sentirse atraída por futbolistas. Según contó durante el programa, Aquino hizo varios intentos por contactarla a través de conocidos.

“Comenzó pidiéndole a un amigo mi número, pero yo le negué que se lo diera. Luego hizo lo mismo con otro amigo y di la misma respuesta”, relató la entrevistada cuando Ortiz formuló una de las preguntas.

Leslie Moscoso revela que Pedro Aquino la invitó a México y decía que estaba separado: “Me dijo, eres hermosa”

El interés del futbolista llegó al punto de que el amigo en común la sorprendió con una videollamada, en la que se presentó directamente a Pedro Aquino. Moscoso recordó que el jugador, quien se encontraba entonces en México, buscó generar confianza rápidamente con un comentario sobre su aspecto. “Me dijo, eres hermosa”, recordó la artista sobre el primer contacto virtual con Aquino.

El diálogo tomó fuerza cuando el conductor Beto Ortiz preguntó si el jugador le había manifestado estar separado de su esposa. Moscoso confirmó que sí y detalló la explicación que ofreció el futbolista para justificar sus acercamientos.

Según la bailarina, Aquino sostuvo “que nadie sabía lo que pasaba entre cuatro paredes”, insinuando que su relación de pareja había terminado, aunque seguía viviendo bajo el mismo techo por motivos que no detalló.

Moscoso precisó que su respuesta fue negativa en cada oportunidad, incluso después de que Aquino le propusiera viajar a México. Además, señaló que le pidió que respetara a su esposa y que su propia decisión de no involucrarse fue definitiva. Argumentó que su historia familiar le impide tolerar conductas que puedan causar daño a terceros y, por esa razón, nunca aceptó el acercamiento del mediocampista.

La revelación de Leslie Moscoso en El valor de la verdad dejó en evidencia la persistencia que mostró Pedro Aquino y la claridad con la que la artista fijó sus límites respecto a relaciones personales.

Leslie Moscoso confiesa que tuvo un romance con Deyvis Orosco

Durante su paso por El valor de la verdad, Leslie Moscoso sorprendió al confirmar que mantuvo un breve romance con Deyvis Orosco, conocido como el “Bomboncito de la cumbia”, en una etapa juvenil cuando ambos eran solteros. La confesión surgió a raíz de una pregunta directa de Beto Ortiz, quien consultó: “¿Tuviste un affaire con Deyvis Orosco?”. Moscoso, con una sonrisa, respondió que sí y el veredicto del programa confirmó la veracidad de su declaración.

La actriz relató que el primer contacto sucedió en los pasillos de América Televisión, donde ella trabajaba como bailarina y Orosco promocionaba su música.

“Nos veíamos siempre en las grabaciones, nos cruzábamos”, explicó. Recordó que fue el cantante quien tomó la iniciativa al pedir a un amigo en común que los presentara. “La quiero conocer”, citó Moscoso sobre la expresión de interés de Orosco.

Leslie Moscoso se sincera sobre su historia con Deyvis Orozco: “Nos conocimos, salimos y fue algo lindo”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Ambos jóvenes comenzaron a compartir encuentros fuera del trabajo, lo que reavivó recuerdos positivos en la entrevistada. “Fue un momento muy bonito. Éramos jóvenes los dos, solteros los dos. Fue el proceso de conocernos”, señaló. Sin embargo, fue clara al aclarar la duración y naturaleza de la relación: “No llegamos a ser enamorados. No duró mucho tiempo, fue un mes, pero fue algo muy bonito, una bonita historia”.