Leslie Moscoso revela que fue víctima de agresión física por parte Luisito Sánchez: “Si hubiera querido, lo mandaba a la cárcel”

La conocida actriz cómica Leslie Moscoso sorprendió al público al revelar, entre lágrimas, un episodio de violencia física que sufrió a manos de su expareja Luisito Sánchez, con quien tiene un hijo. Durante su participación en el programa “El valor de la verdad” de Beto Ortiz, la artista habló por primera vez sobre el terrible suceso que marcó su vida y confesó que, pese a la gravedad de los hechos, decidió no denunciarlo por respeto a su hijo.
La revelación se dio cuando Beto Ortiz le preguntó directamente si había sido agredida por Luisito Sánchez. Tras una tensa pausa y la música característica del programa, la respuesta de Leslie Moscoso fue contundente: “Verdad”. La artista confirmó así lo que durante años había preferido mantener en silencio.
“No quisiera ser tan específica en lo que me hizo, por respeto a mi hijo. Fue una agresión física muy fuerte, visible. Si hubiera querido en ese momento, si podría haberlo metido a la cárcel por violencia”, confesó con la voz entrecortada.
Leslie Moscoso evitó dar detalles por respeto a su hijo
Beto Ortiz le pidió que describiera lo ocurrido, pero Leslie evitó entrar en detalles. “Fue algo muy doloroso porque estaba mi familia presente y eso a él no le importó. Mis primas lo vieron, mi mamá subió a verme y todos estaban en shock”, contó.
La madre de Leslie, doña María, también intervino en el programa para recordar el terrible momento. “Cuando subí, él ya la había agredido. Tenía una herida fuerte en la cara, era un hueco, muy fuerte. Yo le dije que lo denunciara, porque era lo que correspondía, pero ella no quiso. Ni siquiera me permitió tomarle fotos a la herida”, relató la señora visiblemente afectada.
Leslie explicó que el ataque no ocurrió en su casa, sino durante una salida familiar a la playa, donde celebraban el cumpleaños número dos de su hijo. “Habíamos ido a festejar los dos años de mi hijo como familia. Ese día todo se salió de control. Me llevaron a descansar a una habitación porque estaba destrozada, no podía creer lo que veía en el espejo. No entendía cómo alguien que supuestamente me amaba podía hacerme algo así”, narró.
Leslie Moscoso perdonó infidelidad de Luis Sánchez
La artista reconoció que había perdonado una infidelidad de su expareja y que, a partir de ese momento, su relación se volvió tensa. “Entiendo que fue una mala decisión haberlo perdonado, porque después no viví tranquila. Esa noche habíamos consumido alcohol ambos, le reclamé, y él reaccionó de manera salvaje. Me hizo daño”, agregó con sinceridad.
Cuando Beto Ortiz le preguntó por qué sentía vergüenza de contar lo ocurrido, Leslie respondió: “Por mi hijo. Él sabe lo que pasó, pero no sabe exactamente qué fue lo que su padre me hizo. No quiero que crezca con rencor hacia su papá, porque, al final, yo fui quien eligió mal. Él no merecía un padre así”.
El conductor le recordó que ninguna víctima es culpable de la agresión que sufre, a lo que Leslie respondió que se sentía responsable solo por haber elegido a la persona equivocada como padre de su hijo. “No sabía quién era realmente. Yo me enamoré de una persona que después se transformó. Fue como descubrir a un monstruo que no conocía”, expresó.
Hoy, más de diez años después del incidente, Leslie asegura que ha podido sanar y mirar atrás con fuerza. “Esa noche fue fatal. Lo desconocí totalmente. Decidí terminar con él y nunca más lo volví a ver. Han pasado diez años para que él volviera a acercarse, pero ya no es parte de mi vida”, señaló con firmeza.
La actriz reflexionó sobre lo que aprendió de ese episodio: “Ante situaciones de violencia, es mejor que un hijo crezca sin un padre violento que dentro de una familia donde vea cómo su madre es lastimada. Eso no es amor, y yo elegí proteger a mi hijo”.