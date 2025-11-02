Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

La reconocida actriz y abogada se anima a contar episodios nunca antes revelados sobre su vida familiar y el drama que la marcó, en una noche que promete emociones fuertes y confesiones inesperadas

(El valor de la verdad)

<br>

21:21 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Leslie Moscoso en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Leslie Moscoso será la invitada de “El valor de la verdad”, donde revelará detalles del drama que vivió al descubrir que su exesposo, Carlos Cortés Maetahara, abusó de su hija cuando era menor.

En el adelanto, la actriz confiesa entre lágrimas la culpa y el dolor que la acompañan desde entonces. También relata los episodios de amenazas, violencia psicológica y agresiones que sufrió durante su matrimonio.

Moscoso, conocida por su carrera en la comicidad, se mostrará vulnerable al hablar de su historia familiar y del trauma que marcó su vida. La entrevista se transmitirá este domingo 2 de noviembre a las 10:00 p. m. por Panamericana Televisión.

21:20 hsHoy

¿Quién es Leslie Moscoso?

(Instagram)
(Instagram)

La actriz y bailarina inició su paso por la televisión integrando agrupaciones como «Muñecas de la Tele» y participando en programas de entretenimiento. Egresó de la facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista tras estudiar varios años y ahora ejerce como abogada.

Tiene dos hijos y durante su trayectoria enfrentó denuncias públicas contra su esposo por presuntas amenazas y abuso hacia su hija, lo que generó fuerte repercusión mediática.

Moscoso anunció su retiro de la comicidad tras más de una década en la televisión para enfocarse en nuevos proyectos. Su vida combina la popularidad del espectáculo con un compromiso profesional y personal que trasciende la pantalla.

21:20 hsHoy

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa “El valor de la verdad” con Leslie Moscoso será transmitido este domingo 2 de noviembre a las 10:00 p.m. (hora peruana) por Panamericana Televisión, después de “Panorama”.

La emisión variará según el país: Perú, Colombia y Ecuador a las 10:00 p.m.; México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador a las 9:00 p.m.; Bolivia y Venezuela a las 11:00 p.m.; y Chile, Brasil y Argentina a las 12:00 a.m.

El esperado episodio, conducido por Beto Ortiz, se emitirá en horario estelar y promete revelar las confesiones más íntimas de la actriz, en una de las entregas más intensas y emotivas del reconocido formato televisivo.

21:20 hsHoy

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

La participación de Leslie Moscoso en “El Valor de la Verdad” será transmitida este domingo 2 de noviembre por Panamericana Televisión a las 10:00 p.m.

El programa podrá verse en señal abierta y por cable en los canales 5 y 705 de Movistar TV, 5 de Claro TV, 195 de DirecTV y 5 de Best Cable.

Moscoso revelará aspectos íntimos de su vida, incluyendo conflictos familiares, relaciones personales y un episodio de abuso sufrido por su hija.

La edición podrá verse también en simultáneo y en vivo por la web oficial del canal y el canal de YouTube de “EVDLV”, accesible en Perú y otros países.

21:19 hsHoy

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El Valor de la Verdad es un programa de televisión peruano conducido por Beto Ortiz donde los participantes responden a preguntas cada vez más íntimas para ganar un premio.

El formato ha sido objeto de controversia debido a la exposición de vidas privadas, el uso de polígrafos y acusaciones de manipulación por parte de la producción. Uno de los casos más críticos involucró el asesinato posterior de una participante, lo que generó acusaciones de explotación mediática.

También, se vinculó a un suboficial de la policía que ganó el premio mayor y luego fue encarcelado por revelar detalles de una operación. El programa divide a la opinión pública entre quienes lo ven como entretenimiento de alto riesgo y quienes lo critican por cruzar límites éticos.

