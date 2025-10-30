“Le pido perdón a mi hija todos los días”, la dura confesión de Leslie Moscoso en ‘El Valor de la Verdad’ sobre el abuso que sufrió su hija.

“Le pido perdón a mi hija todos los días”, la dura confesión de Leslie Moscoso sobre el abuso sexual que sufrió su primogénita. Video: El Valor de la Verdad

El testimonio de Leslie Moscoso en el programa El valor de la verdad ha conmocionado a la opinión pública. La actriz y comediante, visiblemente afectada, relató el profundo dolor y arrepentimiento que siente luego que descubrió que su hija, Mayle Manrique Moscoso, fue víctima de abuso sexual por parte de su expareja, José Cortez.

“Le pido perdón a mi hija todos los días. No te imaginas el dolor que sentí en ese momento, sentí que me moría”, confesó Moscoso entre lágrimas. Su testimonio, evidenciado en el avance del programa que se emitirá el 2 de noviembre por Panamericana Televisión, ha puesto en el centro del debate la violencia de género y el abuso sexual, temas que la artista ha decidido visibilizar con la esperanza de alentar a otras víctimas a denunciar.

Durante su participación en El valor de la verdad, Moscoso narró el momento en que una psicóloga le informó sobre los tocamientos sufridos por su hija. La actriz admitió no haber sospechado nada y expresó un profundo sentimiento de culpa por no haber detectado el abuso a tiempo.

“Yo sí siento culpabilidad, porque yo lo hice ingresar a mi casa (...) Yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros, como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable”, declaró entre lágrimas. La revelación de estos hechos no solo expuso el sufrimiento de su hija, sino también el suyo propio, al reconocer que permitió la cercanía del agresor con su familia.

Abusos y amenazas sufridos por Leslie Moscoso a manos de sus exparejas

El testimonio de Moscoso en ‘El Valor de la Verdad’ no se limitó al caso de su hija. La artista también relató los episodios de violencia física y psicológica que vivió durante su relación con Pedro Loli. En el programa, describió cómo fue agredida: “Él me puso una cinta en la boca para que no gritara, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me aventó puñetes y patadas, como una piñata”, relató.

Además, Moscoso denunció haber recibido amenazas de muerte tras la separación. En un audio que será difundido en el programa, se escucha a José Cortez decir: “Con 200 soles te desaparezco, yo me voy a la cárcel, pero tú te vas a ir a la tumba”.

Hace un tiempo, Moscoso detalló que su expareja presentaba problemas de alcoholismo y se volvía agresivo bajo los efectos del alcohol, golpeando las paredes y mostrando conductas intimidatorias. La actriz también confesó que, en un momento de desesperación, pensó en agredir a Cortez: “Quise reventarle la cabeza con una botella de cerveza que había en la mesa”. Estas experiencias, sumadas a las amenazas, motivaron a Moscoso a buscar protección legal para ella y sus hijos.

Leslie Moscoso denuncia las amenazas que ha recibido de parte de su expareja José Cortez.

El caso de abuso denunciado por su hija en 2024

A inicios de 2024, Mayle Manrique Moscoso, hija de Leslie Moscoso, decidió romper el silencio y denunciar públicamente a su expadrastro, José Cortez, por tocamientos indebidos. En una entrevista con Magaly Medina, la joven relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se extendieron durante cinco años.

“Empezó a tocarme la espalda y de ahí bajó a mis senos... mi mamá no estaba en la casa [...] él me tocaba la espalda, la cintura y me decía ‘te parece si te compro tu iPhone a cambio de que esto quede entre nosotros’. Yo acepté”, contó Mayle.

El testimonio de la joven incluyó detalles sobre el impacto emocional que sufrió, llegando a automedicarse con ansiolíticos a escondidas de su madre. Mayle expresó sentirse culpable por lo ocurrido, una carga emocional que compartió con su madre en televisión.

“Yo me sentía culpable de atraerle, incluso llegué a tomar pastillas para la ansiedad a escondidas de mi mamá. Eso me hizo más fuerte”, relató. Además, describió un episodio durante un cumpleaños de su madre, en el que Cortez intentó avanzar físicamente sobre ella, lo que la llevó a refugiarse en su habitación.

El proceso judicial por estos hechos sigue en curso. Moscoso y sus hijos cuentan con medidas de protección, mientras que la denuncia por tocamientos indebidos y amenazas de muerte continúa en el Poder Judicial. La familia ha buscado apoyo mutuo para sobrellevar la situación, y Moscoso ha destacado la fortaleza de sus hijos durante este difícil periodo.

Tras las denuncias públicas, José Cortez ha negado las acusaciones en declaraciones. “Yo a Leslie la quiero y la respeto. Ella es una gran mujer, una gran persona, yo jamás haría algo en su contra, ni de ella ni de nadie”, afirmó Cortez. Aunque pidió disculpas públicas a Moscoso, no admitió los hechos: “No te estoy afirmando ni negando nada, si yo, en algún momento acalorado, de discusión, he dicho algo que no es correcto, le digo así: ‘Leslie, te pido disculpas, y lo pido desde lo más profundo de mi corazón’”.

El entorno familiar de Moscoso ha sido un pilar fundamental durante este proceso. La actriz ha señalado que sus hijos son su principal apoyo y que, tras cortar toda comunicación con Cortez, se ha enfocado en su bienestar y el de su familia.