Leslie Moscoso confiesa que tuvo un romance con Deyvis Orozco: “Fue algo muy bonito, fui una bomboncita”

Leslie Moscoso se sincera sobre su historia con Deyvis Orozco: “Nos conocimos, salimos y fue algo lindo”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El programa “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz, volvió a generar titulares tras una confesión inesperada de Leslie Moscoso. Durante su participación en el espacio televisivo, la actriz y exbailarina confirmó que tuvo un breve romance con Deyvis Orozco, el popular “Bomboncito de la cumbia”, cuando ambos eran jóvenes y solteros.

La revelación surgió cuando Beto le formuló una de las preguntas más comentadas de la noche: “¿Tuviste un affaire con Deyvis Orozco?”. La tensión en el set aumentó mientras sonaba la característica música del programa y se hacía una larga pausa antes de conocer la respuesta. Finalmente: “La respuesta es… ¡verdad!”.

Con una sonrisa tímida y un tono nostálgico, Leslie empezó a relatar cómo conoció al cantante, recordando aquellos años en los que ambos iniciaban sus carreras en el mundo artístico. “Yo tendría veinticuatro años. Ya trabajaba en América Televisión como bailarina y él promocionaba sus canciones”, contó.

“Fue un mes muy bonito”: Leslie Moscoso confirma que tuvo un affaire con Deyvis Orozco en su juventud. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Su romance duró un mes

Según la artista, el primer encuentro se dio en los pasillos de la televisora. “Nos veíamos siempre en las grabaciones, nos cruzábamos”, explicó. Sin embargo, fue el propio Deyvis quien tomó la iniciativa para conocerla. “Él pidió que me lo presenten. Le dijo a un amigo en común: ‘¿Sabes qué? La quiero conocer’”, recordó Leslie con una risa que evidenciaba ternura más que incomodidad.

A partir de ese primer acercamiento, ambos comenzaron a compartir momentos fuera del trabajo. “Fue un momento muy bonito. Éramos jóvenes los dos, solteros los dos. Fue el proceso de conocernos”, relató entre risas, mientras Beto le pedía que ubicara la historia en el tiempo.

Cuando el periodista insistió en saber si aquella relación llegó a consolidarse, Leslie Moscoso fue clara: “No llegamos a ser enamorados. No duró mucho tiempo, fue un mes, pero fue algo muy bonito, una bonita historia”.

Ante la curiosidad de Beto, quien le preguntó si podía considerarse un romance, la actriz no dudó en responder con honestidad: “Sí, sí. Fue un romance pasajero, pero muy bonito. De él guardo gratos recuerdos. Cuando lo he vuelto a ver, siempre nos saludamos con cariño, con un abrazo. Quedó todo muy bien”.

El conductor, fiel a su estilo incisivo, quiso saber si el cantante le había declarado sus sentimientos. Leslie asintió, contando que Deyvis fue un caballero desde el inicio. “Se podría decir que sí se declaró, porque me dijo que yo era muy linda, que le gustaba mucho y que le permitiera que pudiéramos conocernos, ver qué podía pasar más adelante. Él siempre fue muy caballero, muy respetuoso y formal”, explicó.

Entre risas, Leslie añadió detalles simpáticos del inicio de esa conexión. “Me pareció un chico muy simpático, galante y atento. Yo también estaba sola en ese momento, así que por qué no. Pero él viajaba mucho, al igual que yo, y nuestros horarios no coincidían. Eso hizo que se enfríe un poquito todo”, comentó.

El propio Beto Ortiz intervino con su característico humor: “Hasta que te diga que eres muy linda, bueno, eso es bastante obvio, pero lo siguiente ya exige un compromiso”. A lo que Leslie respondió entre carcajadas, reconociendo que su historia con el cantante no fue más que un episodio breve, pero especial.

La actriz cerró el tema con una frase que arrancó risas en el set: “Ahora ya saben que yo también he sido una bomboncita. A mí me gustaban los chocolates, pero no los bombones que vienen con relleno”, bromeó, aludiendo al apodo de Deyvis Orozco.

