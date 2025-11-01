Josimar aclara su supuesta paternidad y Daniela Darcourt habla del fin de su romance con Waldir Felipa en ‘Esta Noche’

Josimar aclara su supuesta paternidad y Daniela Darcourt habla del fin de su romance en ‘Esta Noche’. América TV.

El set del programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, fue el escenario de un esperado encuentro con dos de los artistas más populares de la salsa peruana. Josimar Fidel y Daniela Darcourt se sinceraron frente a cámaras, abriendo su corazón para hablar de los momentos más personales y mediáticos que han atravesado en los últimos meses.

Ambos artistas no solo compartieron música, sino también confesiones que generaron gran expectativa entre los televidentes. La entrevista, que se transmitirá este sábado 1 de noviembre por América Televisión, promete ser una de las más comentadas de la temporada por las revelaciones que ambos ofrecieron.

En las últimas semanas, tanto Josimar como Daniela Darcourt han estado en el ojo público por diferentes motivos. El cantante ha enfrentado especulaciones sobre su vida personal, mientras que la intérprete de salsa ha recibido el apoyo de sus fans tras confirmar su ruptura amorosa.

El caso de Josimar se intensificó cuando su prima declaró estar embarazada de mellizos, afirmando que el cantante había pedido una prueba de ADN. El propio artista desmintió estas versiones y aseguró que sus prioridades están centradas en su familia y su carrera internacional.

Por otro lado, la historia de amor entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa llegó a su fin tras varios años de relación. La pareja, que había compartido escenario y proyectos, decidió separarse en buenos términos, priorizando su bienestar individual.

Josimar aclara rumores sobre supuesta paternidad

En medio de las recientes especulaciones sobre una presunta paternidad, Josimar Fidel aprovechó su paso por el programa para dejar clara su posición y negar rotundamente los rumores.

“Quiero aclarar algo acá: no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice”, afirmó con firmeza el cantante en el adelanto difundido por el programa.

El intérprete de “La mejor de todas” ha estado en el centro de la polémica luego de que Verónica González confirmara un embarazo de mellizos, y se mencionara que el artista habría solicitado una prueba de ADN para despejar cualquier duda sobre su posible paternidad.

“Él está dispuesto a ayudarme, pero tiene dudas de cómo se dieron las cosas y, pues, se hará una prueba de ADN y ya”, afirmó la venezolana en una entrevista con Magaly Medina.

Según las declaraciones de Verónica, el vínculo entre ambos continúa, al menos desde el plano de la comunicación, y ella se muestra firme en su decisión de no victimizarse ni entrar en conflicto. “No quiero hablar mal de nadie ni crear problemas. Estoy enfocada en mis bebés y en lo que viene. Sé que Dios tiene un propósito y voy a salir adelante”, expresó con serenidad.

Verónica González sobre su embarazo de mellizos de Josimar: “Es una responsabilidad grande, pero lo acepto con amor”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Daniela Darcourt habla del fin de su relación con Waldir Felipa

Por su parte, Daniela Darcourt llegó al programa para abordar, con madurez y serenidad, el fin de su romance con el bailarín Waldir Felipa, con quien había compartido un año de relación y hasta convivencia.

“Estoy soltera, pero nunca sola”, expresó la intérprete de “Señor mentira”, dejando entrever que atraviesa una etapa de crecimiento personal.

La relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, anunciada oficialmente en septiembre de 2024, llegó a su fin tras poco más de un año de romance. La pareja, que no ocultaba su complicidad en redes y eventos públicos, enfrentó recientemente rumores de ruptura luego de que el bailarín fuera captado bailando con una joven durante una boda a la que asistió sin la cantante.

La difusión del video, realizada por el portal Instarándula, desató una ola de especulaciones sobre el estado actual de su vínculo, ya que ambos habían sido vistos juntos en diversas presentaciones y reuniones sociales hasta hace pocas semanas.

Daniela Darcourt explicó que en su caso no había cláusulas que garantizaran indemnización, pero señaló que varias colegas quedaron expuestas por la falta de protección contractual. (Facebook)

El interés mediático creció cuando varios usuarios en redes sociales calificaron el baile como “subido de tono”, alimentando las versiones de una posible separación. Sin embargo, tanto Felipa como Darcourt optaron por guardar silencio inicialmente, evitando pronunciarse sobre el tema hasta que el programa ‘América Hoy’ logró obtener las primeras declaraciones del bailarín.

En conversación con el matutino, Waldir Felipa aclaró: “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, dejando en claro que la ruptura no fue reciente ni provocada por el video difundido.

El artista explicó que la decisión de separarse se dio en buenos términos y que ambos prefirieron mantener los detalles en privado. “No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles. Por eso creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”, comentó con serenidad.

El destino de ‘Mambo’ luego que Waldir Felipa confirmara el fin de su relación con Daniela Darcourt y su mudanza.

Waldir Felipa se pronuncia sobre su polémico baile

Respecto al video viralizado, Felipa restó importancia a las críticas y aseguró que fue un momento sin mayor trascendencia. “A mí me pareció un baile súper normal entre dos personas. Fue una boda de hace tres semanas y me sorprende que recién haya salido. Es una amiga, no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto. Al menos por mi parte, no lo haré”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado sobre las razones de la separación, el bailarín no ocultó sus sentimientos. “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que es necesario solucionar, quizá cada uno por su lado”, declaró, confirmando que el fin de la relación no borró el cariño que aún le tiene a la salsera.

Waldir Felipa es captado bailando con mujer que no es Daniela Darcourt. Instarándula.

Un programa lleno de emociones y música

El especial de ‘Esta Noche’ promete ser una “rumba de emociones, alegrías y confesiones”. Tanto Josimar como Daniela no solo se abrieron emocionalmente, sino que también deleitaron al público con su talento.

La Chola Chabuca, conocida por su cercanía y carisma, logró que ambos artistas se mostraran en una faceta más humana y vulnerable, alejándose de las polémicas que suelen acompañarlos en redes sociales.

“Este programa es para celebrar la vida, la música y el corazón de nuestros artistas”, comentó la conductora en la promoción del espacio, que se transmitirá este sábado después del ‘Reventonazo de la Chola’ por América Televisión.