Perú

El grave hecho por el que Raúl Noblecilla fue expulsado del juicio de Pedro Castillo y suspendido como abogado

Abogado de Betssy Chávez fue severamente sancionado por documentación aparentemente falsa, sumado a sus constantes faltas de respeto

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
El momento en que Raúl Noblecilla es expulsado de la sala. Video: Justicia TV

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema tomó medidas drásticas contra el abogado Raúl Noblecilla, defensor de la ex primera ministra Betssy Chávez. El 28 de octubre de 2025, durante una audiencia en el penal Barbadillo, Noblecilla fue expulsado de inmediato de la sala y sancionado con una suspensión profesional de dos meses, todo ello por una serie de conductas consideradas faltosas, negligentes y obstructivas al proceso judicial.

El detonante principal del nuevo espectáculo fue la presentación de un certificado médico presuntamente falso, emitido supuestamente por la Clínica Chorrillos, para justificar la ausencia de Betssy Chávez en la audiencia anterior por motivos de salud. Noblecilla, sin verificar la autenticidad del documento según la Sala, lo introdujo como prueba, lo que generó una verificación inmediata por parte de los jueces.

La clínica desmintió categóricamente la información: negó haber atendido a Chávez de la forma descrita, aclaró que solo se le habían indicado exámenes que no se completaron y afirmó no tener ningún vínculo con el médico firmante. Ante esta irregularidad, la institución anunció que tomará acciones legales contra los responsables. Esta negligencia no fue un hecho aislado; se suma a un historial de recursos dilatorios y provocaciones por parte de Noblecilla, quien ya había recibido expulsiones temporales previas por cuestionamientos irrespetuosos.

Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en
Raúl Noblecilla protagoniza espectáculo en el juicio por el golpe de Estado.

Ante ellos, los jueces José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal, resolvieron expulsar a Noblecilla de las próximas seis sesiones del juicio —con efecto inmediato desde la siguiente audiencia— y suspenderlo por dos meses en el ejercicio de la abogacía, medida pendiente de confirmación en segunda instancia.

Noblecilla pierde los papeles

Al recibir la orden, el abogado perdió la compostura y protagonizó un espectáculo que incluyó amenazas veladas. Se dirigió a Pedro Castillo llamándolo “presidente” y “secuestrado político”, afirmando que en Perú rige una “dictadura” y que el exmandatario sería “restituido por el pueblo”. Repitió la frase “Nos volveremos a ver en democracia” en varias ocasiones, se acercó a estrechar la mano de Castillo y, ante la jueza Carbajal, replicó con ironía: “¿Quiere usted pasar acá, señorita, y quiere hacer la defensa o la hago yo?”.

Incluso, al ser concedidos diez minutos para exponer su defensa, Noblecilla aprovechó para lanzar un mensaje político: “A ustedes no les agradezco, les agradezco a Dios porque yo soy creyente. Ojalá que ese crucifijo que está en esta sala pudiera de alguna manera ponerlos a ustedes del lado de la democracia”.

Raúl Noblecilla fue sancionado por
Raúl Noblecilla fue sancionado por sus constantes faltas de conducta y el intento de introducir un documento aparentemente falso. Foto: composición Infobae

El juez Neyra exigió en múltiples ocasiones que Noblecilla se retirara, respondiendo con un tajante “Váyase, señor Noblecilla”. Ante su insistencia en argumentos no jurídicos, el magistrado llamó a efectivos policiales para escoltarlo fuera de la sala.

Si la suspensión se confirma, Noblecilla quedará inhabilitado para ejercer su profesión durante dos meses. En tanto, quedaría fuera del juicio oral hasta su culminación ya que este proceso ya está próximo a entrar a la etapa de alegatos finales. Es decir, podría dictarse sentencia contra Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y Willy Huerta antes que se cumplan las 6 sesiones del juicio oral por las que Noblecilla ha sido expulsado.

Temas Relacionados

Raúl NoblecillaPedro CastilloBetssy ChávezPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Mejor que caminar: este es el ejercicio que hace que tus músculos trabajen de forma más eficiente

No solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor

Mejor que caminar: este es

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Tanto Regatas como Alianza Lima contarán con sus mejores piezas tras completar su participación en la Noche Blanquiazul. Esta jornada promete encuentros de altísimo nivel. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 2

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga toma distancia

Rafael López Aliaga toma distancia de Patricia Chirinos y admite que genera incomodidad: “Es un tema en evaluación”

Domicilio y huella dactilar no forman parte del Padrón Electoral: esto dijo el Ministerio de justicia sobre la Ley Orgánica de Elecciones

Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, se lanza como precandidato presidencial tras condena a congresista

Se frustra homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Tomás Gálvez deja sin vehículos a Delia Espinoza a pesar de informe favorable y medida cautelar

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava habla por primera

Yiddá Eslava habla por primera vez del mensaje en Instagram que le cambió la vida: así se enteró de la infidelidad de Julián Zucchi

Tula Rodríguez acompañó a Maju Mantilla en velorio de su madre: “Yo sé lo que es perderla”

Ethel Pozo rechaza presencia de Gustavo Salcedo en funeral de madre de Maju Mantilla: “Yo no lo hubiera dejado entrar”

Tony Succar y Lauren Christine celebran la compra de su nueva casa en Estados Unidos junto a su hija

Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

DEPORTES

Alex Valera recordó a Hernán

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Racing vs Flamengo HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025