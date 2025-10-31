Perú

¿Dónde está Betssy Chávez? Expremier vuelve a faltar al juicio por el golpe de Estado y no responde llamadas

No saben dónde se encuentra ni han podido comunicarse con ella. La última vez que se presentó fue hace una semana

Betssy Chávez no se presenta al juicio por el golpe de Estado. Video: Justicia TV

La expremier Betssy Chávez faltó por tercera vez consecutiva al juicio oral por el golpe de Estado de Pedro Castillo y sus abogados no habrían logrado comunicarse con ella.

La última vez que Chávez se presentó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fue en la sesión del viernes 24 de octubre. Se conectó brevemente para intentar demostrar que se encontraba enferma. Esto luego de que los jueces supremos advirtieron incongruencias en el certificado médico de Clínica Chorrillos que presentó su abogado Raúl Noblecilla, documento que luego la misma clínica negó haber emitido. Esta situación llevó a que este letrado sea expulsado y suspendido.

Ahora, en la sesión de este vienes 31, Chávez tampoco se conectó. Su otro abogado, César Romero Váldez, indicó que "que hasta el momento no tenía conocimiento" de la situación de la exjefa del gabinete.

“Había tratado de llamar y la suposición del doctor (Raúl Noblecilla o Luis Barranzuela) es que continuaría enferma. Eso ya yo lo dejo a criterio de la sala y ya estaré pues a la resolución o lo que la sala mande en su momento”, dijo Romero.

La relatora de la Sala Penal Especial precisó que no se ha presentado un nuevo certificado médico que acredite que Betssy Chávez siga enferma.

“Si supiera, señora magistrada, con el respeto que se merece, le hubiera manifestado a la sala. Mis comunicaciones con la doctora han sido dentro del penal, como ustedes pueden verificar mis ingresos al penal. Después de esto, las comunicaciones han sido en la misma audiencia. Después de que emigró del penal, ha tenido reuniones en diferentes departamentos del Perú, y yo he tenido que someterme a otras audiencias también que tengo”, dijo ante una consulta de la jueza suprema Norma Carbajal. Pidió la dispensa y no la suspensión de la audiencia.

Cabe precisar que una de las reglas de conducta impuestas a Betssy Chávez tras anularse su prisión preventiva es acudir obligatoriamente a toda diligencia fiscal o judicial donde se requiera su presencia.

Interrogatorios

La presencia de Betssy Chávez en esta parte del juicio oral es vital. El proceso entró en su recta final con los interrogatorios a los acusados, etapa que inició el último jueves con la declaración del expremier Aníbal Torres.

Pedro Castillo se negó a declarar y ser interrogado, por lo que se procederá a leer su declaración dada ante la Fiscalía. Respecto a Chávez, se desconoce si aceptará brindar su declaración ante la Sala Penal Especial.

El abogado de la expremier, César Romero Váldez, indicó que, según lo manifestado por la propia Chávez a lo largo del juicio, ella no aceptaría declarar.

“Si me preguntaran sobre el interrogatorio, yo lo que recuerdo, porque la última vez que yo asistí de forma presencial con la doctora cuando ha estado trabajando conmigo como defensa efectiva en el juicio, ella no ha convalidado desde que ustedes propusieron la desvinculación. En todo caso, hasta donde yo tenía conocimiento, ella no declaraba”, apuntó la defensa legal de la exjefa del gabinete.

