Ana Siucho rompe su silencio tras ampay de Edison Flores y Antonella Martorell: “Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo”

Edison Flores y la joven que habría conquistado su corazón tras separación de Ana Siucho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La vida privada de Edison Flores vuelve a ser tema de conversación tras la difusión de un ampay con Antonella Martorell, modelo con quien fue captado en una reunión junto a otros amigos. Las imágenes, emitidas por el programa ‘Magaly TV, la firme’, causaron revuelo en redes sociales, sobre todo porque se producen en un contexto en el que el futbolista ya había confirmado su separación de Ana Siucho, su todavía esposa y madre de sus dos hijas.

Pese al alboroto mediático y a la ola de especulaciones que surgieron luego de la difusión del video, Ana había optado por el silencio, incluso llegando a cerrar sus redes sociales días antes, tras las declaraciones de la madre del futbolista, quien comentó públicamente que no veía a sus nietas desde hacía tiempo.

Sin embargo, la médica decidió reaparecer con un mensaje contundente que rápidamente fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las recientes noticias.

Ana Siucho reaparece tras el ampay de Edison Flores con Antonella Martorell y deja mensaje que impacta en redes. Infobae Perú / Captura: Ig

En su cuenta de Instagram, Ana Siucho publicó una reflexión que llamó poderosamente la atención de sus seguidores. “Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo. Solo una”, fue la frase con la que inició su mensaje, acompañada de una imagen con fondo blanco y letras negras.

La publicación continuó con una frase igual de significativa: “Por eso, esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”.

El texto, aunque breve, fue percibido como una reflexión sobre la responsabilidad emocional y la importancia del rol de los padres en la crianza, especialmente en medio de los rumores que vinculan a Edison Flores con Antonella Martorell. Muchos usuarios no tardaron en comentar que las palabras de Ana parecían tener una carga emocional especial, al tratarse de una mujer que ha pasado por una ruptura mediática y que ahora se enfoca por completo en sus hijas.

Ana Siucho reaparece tras el ampay de Edison Flores con Antonella Martorell y deja mensaje que impacta en redes. Infobae Perú / Captura: Ig

En las imágenes compartidas junto al mensaje, Ana Siucho se mostró sonriente y tranquila, celebrando Halloween junto a sus pequeñas, quienes son fruto de su relación con el futbolista. En las fotografías se aprecia un ambiente familiar lleno de ternura, con disfraces, decoración y gestos de cariño que contrastan con el ruido mediático que ha rodeado los últimos días a la expareja.

Aunque Ana Siucho no ha hecho declaraciones directas sobre el ampay, su manera de comunicarse ha sido a través de mensajes llenos de serenidad y fortaleza. Su entorno cercano asegura que la médica está enfocada en su bienestar emocional y en su papel como madre, procurando mantener la estabilidad familiar a pesar de las especulaciones.

Por su parte, Edison Flores se ha mantenido concentrado en su carrera profesional con el club Universitario de Deportes, evitando referirse al tema. En una entrevista reciente, el futbolista aseguró que no está enamorado y que atraviesa una etapa de cambio en su vida personal.

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

¿Quién es Antonella Martorell?

Aunque su nombre no pertenecía al mundo del espectáculo, Antonella Martorell se ha convertido en una de las figuras más comentadas de las últimas semanas tras ser vinculada con el futbolista Edison Flores. La joven, nacida en Tacna, llevaba una vida alejada de cámaras, enfocada en su trabajo, sus redes sociales y su marca personal, hasta que el reciente ampay difundido por Magaly TV, la Firme la puso en el centro de la atención mediática.

De perfil bajo y con una imagen cuidada, Martorell es emprendedora y creadora digital. Conduce Amorea, su marca de cuidado personal, donde promueve productos naturales y mensajes de bienestar. En TikTok supera los 20 mil seguidores, compartiendo videos sobre tendencias, estilo de vida y reflexiones cotidianas, siempre con un tono positivo y cercano.

Su nombre empezó a generar curiosidad cuando varios usuarios notaron su constante apoyo a la selección peruana y, en especial, a Edison Flores. En su cuenta de Instagram, se le ha visto luciendo la camiseta nacional con el número 20, el mismo que usa el jugador. Además, suele comentar y dejar “me gusta” en publicaciones del mediocampista, lo que alimentó las versiones sobre una posible cercanía entre ambos.

Recientemente, Antonella Martorell fue vista en el estadio de Universitario de Deportes, en la zona reservada para familiares y amigos de los futbolistas, lo que avivó aún más los rumores. Frente al incremento de comentarios y la exposición mediática, la joven decidió cerrar la sección de comentarios en sus redes sociales, una medida que muchos interpretaron como una forma de proteger su privacidad.

Pese a las especulaciones, Martorell no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema. Mantiene su discurso centrado en la motivación, el crecimiento personal y el autocuidado, reflejando la imagen de una mujer que prefiere mantener la calma ante la presión mediática.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme