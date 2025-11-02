Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

Congresista de Fuerza Popular se pronunció a video de ella en la playa. | X

La congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, respondió de forma contundente a las críticas surgidas en redes sociales luego de difundirse un video captado durante su estadía en las playas de Máncora. La grabación, publicada en X el fin de semana junto a un mensaje sobre el contexto político de su partido, desató cuestionamientos sobre la utilización del tiempo y los recursos de los legisladores durante el periodo de representación congresal. No obstante, Barbarán defendió su derecho a un espacio personal y denunció la difusión de “información inexacta” en redes sociales.

La controversia comenzó cuando el periodista Alonso Ramos compartió un video que muestra a la parlamentaria en ropa de baño en la playa, acompañado del mensaje: “Rosangella Bárbara disfruta de las playas de Máncora en el fin de la semana de representación congresal y luego de la presentación oficial de la candidatura de Keiko Fujimori en la región La Libertad”.

En respuesta, la legisladora publicó una declaración en la que se refirió a la creación de cuentas falsas, la edición de contenidos y la filtración de imágenes desde lugares públicos. “¿Hasta dónde puede llegar una persona por obsesión o por odio? Yo sé que es un espacio público, pero subir un video con información inexacta siendo hoy domingo me parece ya descabellado”, expresó.

Destacó que sus actividades personales no implican el uso de recursos públicos y señaló que siempre cuenta con las pruebas que así lo acreditan. También cuestionó directamente la actitud de quienes critican a funcionarios en su vida privada: “No sé por qué se pretende satanizar todo o deshumanizar a los parlamentarios”, añadió.

Parlamentaria respondió a video de ella en la playa. | Rosangella Barbarán

La parlamentaria, que buscará la reelección en las próximas Elecciones Generales convocadas para el 2026, hizo un llamado a distinguir los casos de irregularidad de la vida privada de los congresistas.

“Sé que hay casos en donde de ninguna forma se puede defender, pero no todos somos iguales. Al menos yo actúo exactamente igual con una cámara delante o sin ella. Y, sobre todo, cumplo las normas porque es el compromiso que tengo, pero sobre todo el respeto a la gente y a los jóvenes que merecen confiar en sus autoridades”, enfatizó la legisladora de Fuerza Popular.

No es la primera vez que responde a críticas

La congresista Rosangella Barbarán ha estado previamente en el centro del debate por sus declaraciones respecto al alcance de la representatividad y la legitimidad de las críticas hacia su gestión. No es la primera vez que expresa molestia e intolerancia hacia las críticas. Anteriormente, durante una intervención en vivo realizada a través de sus redes sociales, se refirió a la indignación ciudadana ante la labor de las autoridades y pidió no reclamarle si no habían votado por ella.

Parlamentaria de Fuerza Popular realizó un live en TikTok donde cuestionó a sus críticos. | @chrisbustc (X)

“Yo comprendo cuando se sienten muy indignados, por ejemplo, con toda la violencia que estamos viviendo. ¿Ustedes piensan que la indignación de la gente no es real? Claro que sí, pero yo no voy a permitir que alguien que no votó por mí, que abraza ideas radicales de izquierda, me reclame a mí cuando yo no soy partícipe de este gobierno”, afirmó en marzo de este año en una transmisión en TikTok.