Perú

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

La congresista de Fuerza Popular cuestionó a quienes la grabaron en Máncora y aseguró que sus gastos no comprometen recursos públicos, al tiempo que denuncia la deshumanización hacia los miembros del Parlamento

Guardar
Congresista de Fuerza Popular se pronunció a video de ella en la playa. | X

La congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, respondió de forma contundente a las críticas surgidas en redes sociales luego de difundirse un video captado durante su estadía en las playas de Máncora. La grabación, publicada en X el fin de semana junto a un mensaje sobre el contexto político de su partido, desató cuestionamientos sobre la utilización del tiempo y los recursos de los legisladores durante el periodo de representación congresal. No obstante, Barbarán defendió su derecho a un espacio personal y denunció la difusión de “información inexacta” en redes sociales.

La controversia comenzó cuando el periodista Alonso Ramos compartió un video que muestra a la parlamentaria en ropa de baño en la playa, acompañado del mensaje: “Rosangella Bárbara disfruta de las playas de Máncora en el fin de la semana de representación congresal y luego de la presentación oficial de la candidatura de Keiko Fujimori en la región La Libertad”.

En respuesta, la legisladora publicó una declaración en la que se refirió a la creación de cuentas falsas, la edición de contenidos y la filtración de imágenes desde lugares públicos. “¿Hasta dónde puede llegar una persona por obsesión o por odio? Yo sé que es un espacio público, pero subir un video con información inexacta siendo hoy domingo me parece ya descabellado”, expresó.

Destacó que sus actividades personales no implican el uso de recursos públicos y señaló que siempre cuenta con las pruebas que así lo acreditan. También cuestionó directamente la actitud de quienes critican a funcionarios en su vida privada: “No sé por qué se pretende satanizar todo o deshumanizar a los parlamentarios”, añadió.

Parlamentaria respondió a video de
Parlamentaria respondió a video de ella en la playa. | Rosangella Barbarán

La parlamentaria, que buscará la reelección en las próximas Elecciones Generales convocadas para el 2026, hizo un llamado a distinguir los casos de irregularidad de la vida privada de los congresistas.

Sé que hay casos en donde de ninguna forma se puede defender, pero no todos somos iguales. Al menos yo actúo exactamente igual con una cámara delante o sin ella. Y, sobre todo, cumplo las normas porque es el compromiso que tengo, pero sobre todo el respeto a la gente y a los jóvenes que merecen confiar en sus autoridades”, enfatizó la legisladora de Fuerza Popular.

No es la primera vez que responde a críticas

La congresista Rosangella Barbarán ha estado previamente en el centro del debate por sus declaraciones respecto al alcance de la representatividad y la legitimidad de las críticas hacia su gestión. No es la primera vez que expresa molestia e intolerancia hacia las críticas. Anteriormente, durante una intervención en vivo realizada a través de sus redes sociales, se refirió a la indignación ciudadana ante la labor de las autoridades y pidió no reclamarle si no habían votado por ella.

Parlamentaria de Fuerza Popular realizó un live en TikTok donde cuestionó a sus críticos. | @chrisbustc (X)

“Yo comprendo cuando se sienten muy indignados, por ejemplo, con toda la violencia que estamos viviendo. ¿Ustedes piensan que la indignación de la gente no es real? Claro que sí, pero yo no voy a permitir que alguien que no votó por mí, que abraza ideas radicales de izquierda, me reclame a mí cuando yo no soy partícipe de este gobierno”, afirmó en marzo de este año en una transmisión en TikTok.

Temas Relacionados

Rosangella BarbaránFuerza PopularSemana de Representaciónperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el tercer set. Las ‘pumas’ arrancaron ganando los dos primeros parciales (2-0), pero las ‘diosas’ no bajan los brazos. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Atenea EN VIVO

Terrible accidente en Villa María del Triunfo: bus chocó contra un poste y volcó, dejando varios heridos

El hecho ocurrió en la avenida 26 de Noviembre y, hasta el momento, movilizó a seis unidades del Cuerpo de Bomberos

Terrible accidente en Villa María

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

La Red cuestionó al presidente interino y calificó como “inaceptable que se utilicen espacios institucionales para promover intereses partidarios”

Red de ollas comunes de

Indecopi multa con S/ 47.000 a colegio de La Molina por discriminar a padre del Callao

La investigación de la entidad determinó que el recinto educativo restringió el acceso a una estudiante basándose en la dirección de su familia, lo que constituye una práctica discriminatoria

Indecopi multa con S/ 47.000

Hermano de Trvko: “Ningún monto de dinero será justo para deshacer el daño de la violencia y el abuso de poder”

Favio Ruiz Sáenz, hermano del rapero conocido como Trvko, denunció el abandono del Estado a su familia y que el celular del artista urbano no aparece desde el 15 de octubre

Hermano de Trvko: “Ningún monto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Red de ollas comunes de

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Jefa del Reniec deberá dar explicaciones ante el Congreso: Carmen Velarde es citada por difusión de datos en padrón electoral

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

La contundente respuesta de Josimar

La contundente respuesta de Josimar ante los rumores de paternidad: “No tengo que asumir nada que no me corresponde”

Laura Spoya confirma que los Good Time fueron convocados por otro canal de streaming tras su salida de TodoGood

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

DEPORTES

Universitario vs Atenea EN VIVO

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

El difícil momento de Aixa Vigil: abucheada por hinchas de Alianza Lima mientras defendía a San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada