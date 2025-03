“Si no votaste por mí, no me reclames”: Rosangella Barbarán se defiende y explica por qué no apoyaría vacancia de Dina Boluarte

Parlamentaria de Fuerza Popular realizó un live en TikTok donde cuestionó a sus críticos. | @chrisbustc (X)

La parlamentaria Rosangella Barbarán, por Fuerza Popular, generó controversia tras un comentario realizado en vivo a través de sus redes sociales. En su intervención, se refirió a la indignación ciudadana y las críticas hacia las autoridades, en medio de una ola de criminalidad. Pese a asegurar que entiende el “hartazgo” de la población frente a la inacción de las autoridades, marcó un límite respecto a quiénes, a su juicio, tienen legitimidad para criticar su desempeño.

“Yo comprendo cuando se sienten muy indignados, por ejemplo, con toda la violencia que estamos viviendo. ¿Ustedes piensan que la indignación de la gente no es real? Claro que sí, pero yo no voy a permitir que alguien que no votó por mí, que abraza ideas radicales de izquierda, me reclame a mí cuando yo no soy partícipe de este gobierno”, expresó ante los usuarios conectados.

La fujimorista defendió su trabajo como legisladora señalando que su enfoque es buscar soluciones y aseguró que no respaldaría una eventual vacancia de Dina Boluarte ante la falta de sentencia, pese a las distintas y serias investigaciones en su contra. “Se le abren procesos por el reloj, por la rinoplastía, cuando saben que esas cosas no son delito”, declaró.

Sus comentarios generaron un amplio debate en redes sociales. No solo por la exclusión de quienes no comparten su postura política, lo que podría interpretarse como una negativa a representar a todo el electorado, sin distinciones ideológicas, sino por la contradicción y desconocimiento sobre la diferencia entre la vía política y judicial, así como que la incapacidad moral permanente es un tema interpretativo.

Parlamentaria de Fuerza Popular se defendió de críticas. | Fotocomposición: Infobae Perú / Congreso

De hecho, ella misma fue una de las congresistas que, sin condena, dado que el caso sobre presunta rebelión se encuentra en la actualidad en etapa de juicio oral, votó a favor de la salida del expresidente Pedro Castillo. Incluso, previo al golpe de Estado dado el pasado 7 de diciembre del 2022, hizo un llamado a sus colegas a respaldar la vacancia contra el mandatario, quien ya contaba con serias acusaciones.

Declaraciones del 8 de agosto dadas a RPP demuestran que, meses antes de conocerse que daría un fallido golpe de Estado, ya tenía una posición a favor de la incapacidad moral contra Castillo, contradiciendo así que dicha causal se limite a sentencias. “No debe existir ningún congresista que sea capaz de darle la espalda al país por blindar a Pedro Castillo. No solo se trata de funcionarios sino de su propia familia quienes estarían inmersos en graves delitos y eso es lo lamentable”, dijo entonces.

Similitudes entre Dina Boluarte y Pedro Castillo

Además de haber llegado al cargo de la mano de Perú Libre, partido del prófugo Vladimir Cerrón, ambos comparten una larga lista de investigaciones durante sus gobiernos, enfrentamientos hacia los sistemas de justicia y negativa a responder ante los medios de comunicación. En relación con los casos fiscales, también se encuentran familiares implicados: Los sobrinos de Castillo y el hermano de Boluarte. Incluso, el número de investigaciones es similar.

Mientras el golpista afronta ocho investigaciones conocidas como ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, Puente Tarata y ‘Los niños’, Petroperú, plagio de tesis, Anguía, gabinete en la sombra, Mi vivienda y conspiración de rebelión; Boluarte enfrenta nueve carpetas por cirugías estéticas, ‘Rolexgate’ (dividida en dos carpetas), Cofre, reuniones con la exfiscal Patricia Benavides, desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), los ‘Dinámicos del Centro’ y muertes en protestas sociales, la cual también se divide en dos carpetas.