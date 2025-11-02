Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

Según el último sondeo de Ipsos, López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial con 9%, seguido por Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, ambos con 7%

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó este viernes a Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, luego de que ella afirmara que solo postulará a la Presidencia y no encabezará la lista de su partido al Senado porque no busca un “premio consuelo”.

Ambos políticos coincidieron el fin de semana en Trujillo (La Libertad), tercera ciudad en importancia del país, donde Fujimori oficializó su cuarta postulación. Aunque el exalcalde de Lima había evitado pronunciarse sobre el tema previamente, respondió a la alusión a su doble postulación durante una actividad de su partido.

“Uno entra a política a sacarse a trabajar (...) teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga. Y si uno asume un compromiso político, tiene que asumirlo por cinco años (...) No es que postulo y vago cinco años más, pues”, señaló desde el distrito de Santa Anita.

“¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo en una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago", añadió.

El exalcalde de Lima explicó que la doble candidatura busca atraer votos y fortalecer la presencia de su partido en el Senado

López Aliaga afirmó que ha laborado “durante más de 50 años en diferentes emprendimientos que le han dado trabajo directo” a más de cien mil personas “entre Cusco, Puno y Arequipa”.

“Además, tengo el orgullo de haber creado cien mil puestos de trabajo formales en la zona más deprimida de nuestro país y no he cobrado un mango como alcalde”, agregó al mencionar a que, cuando estuvo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), cubrió sus propios gastos personales y los “viajes para pelear contra la corrupción”.

“Con su boquita se delatan, ahí sale la verdad, pues. Para eso están en la política. Ven como un premio. No es premio, mamá. Es un sacrificio, es una cruz”, declaró.

Panorama

El exburgomaestre, quien renunció a la alcaldía para empezar la carrera electoral de cara a las elecciones del 2026, explicó que la doble candidatura forma parte de una estrategia partidaria “para arrastrar votos, para que el Senado se llene de gente por arrastre”.

Keiko Fujimori saluda a sus seguidores tras anunciar su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2026, en Trujillo

Fujimori y López Aliaga ya compitieron en las presidenciales de 2021, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, detrás de Pedro Castillo, ganador de aquellos comicios.

Según la última encuesta de Ipsos, el líder de Renovación Popular encabeza la intención de voto presidencial con 9%, mientras que la hija del exdictador Alberto Fujimori alcanza 7%, al igual que Mario Vizcarra, representante de Perú Primero. Carlos Álvarez, postulado por País para Todos, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtienen 2% cada uno.

Fujimori aseguró en intervenciones recientes que ejerce como docente invitada en el Adam Smith Center de la Florida International University, donde dicta clases y conferencias, y que además participa en una editorial dirigida por su hermana Sachi, colaborando en la estrategia de ventas y en la difusión de libros escritos por su padre.

También mencionó sus estudios de maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y su trabajo en GM Asset Management, una firma dedicada a la gestión de fondos de pensiones en Nueva York.