Perú

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

El exalcalde defendió su candidatura doble y su trayectoria laboral, mientras que la lideresa de Fuerza Popular insistió en que no busca un puesto en el Senado como “premio consuelo”

Guardar
Según el último sondeo de
Según el último sondeo de Ipsos, López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial con 9%, seguido por Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, ambos con 7%

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, criticó este viernes a Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, luego de que ella afirmara que solo postulará a la Presidencia y no encabezará la lista de su partido al Senado porque no busca un “premio consuelo”.

Ambos políticos coincidieron el fin de semana en Trujillo (La Libertad), tercera ciudad en importancia del país, donde Fujimori oficializó su cuarta postulación. Aunque el exalcalde de Lima había evitado pronunciarse sobre el tema previamente, respondió a la alusión a su doble postulación durante una actividad de su partido.

“Uno entra a política a sacarse a trabajar (...) teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga. Y si uno asume un compromiso político, tiene que asumirlo por cinco años (...) No es que postulo y vago cinco años más, pues”, señaló desde el distrito de Santa Anita.

“¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo en una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago", añadió.

El exalcalde de Lima explicó
El exalcalde de Lima explicó que la doble candidatura busca atraer votos y fortalecer la presencia de su partido en el Senado

López Aliaga afirmó que ha laborado “durante más de 50 años en diferentes emprendimientos que le han dado trabajo directo” a más de cien mil personas “entre Cusco, Puno y Arequipa”.

“Además, tengo el orgullo de haber creado cien mil puestos de trabajo formales en la zona más deprimida de nuestro país y no he cobrado un mango como alcalde”, agregó al mencionar a que, cuando estuvo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), cubrió sus propios gastos personales y los “viajes para pelear contra la corrupción”.

“Con su boquita se delatan, ahí sale la verdad, pues. Para eso están en la política. Ven como un premio. No es premio, mamá. Es un sacrificio, es una cruz”, declaró.

Panorama

El exburgomaestre, quien renunció a la alcaldía para empezar la carrera electoral de cara a las elecciones del 2026, explicó que la doble candidatura forma parte de una estrategia partidaria “para arrastrar votos, para que el Senado se llene de gente por arrastre”.

Keiko Fujimori saluda a sus
Keiko Fujimori saluda a sus seguidores tras anunciar su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2026, en Trujillo

Fujimori y López Aliaga ya compitieron en las presidenciales de 2021, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, detrás de Pedro Castillo, ganador de aquellos comicios.

Según la última encuesta de Ipsos, el líder de Renovación Popular encabeza la intención de voto presidencial con 9%, mientras que la hija del exdictador Alberto Fujimori alcanza 7%, al igual que Mario Vizcarra, representante de Perú Primero. Carlos Álvarez, postulado por País para Todos, y Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtienen 2% cada uno.

Fujimori aseguró en intervenciones recientes que ejerce como docente invitada en el Adam Smith Center de la Florida International University, donde dicta clases y conferencias, y que además participa en una editorial dirigida por su hermana Sachi, colaborando en la estrategia de ventas y en la difusión de libros escritos por su padre.

También mencionó sus estudios de maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y su trabajo en GM Asset Management, una firma dedicada a la gestión de fondos de pensiones en Nueva York.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriRafael López Aliagaperu-politicaFuerza PopularRenovación PopularElecciones 2026

Más Noticias

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se jugó un primer tiempo lleno de emociones, donde hubo hasta dos goles para cada equipo. Y como si eso fuera poco, jugadores del cuadro huanuqueño se fueron a los golpes mientras iban a los camerinos. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Alianza Universidad

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

La representante peruana en el Miss Universo, sorprendió al contar su motivación para llevarse la corona y de dónde nació su gusto por los concursos de belleza

Karla Bacigalupo revela que concursó

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

El deceso, ocurrido el 1 de noviembre, generó inmediatas reacciones y manifestaciones de solidaridad. Allegados describieron a la fallecida como una “una persona admirable, afectuosa y cercana”

Murió la esposa de José

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Operativo del INPE en penal de mujeres de Chorrillos revela hallazgo de presunta sustancia ilícita y artículos irregulares

Durante la intervención en el pabellón 3 del penal Mujeres Chorrillos, el personal penitenciario incautó objetos prohibidos y retiró conexiones eléctricas clandestinas, en el marco de las acciones de control impulsadas por el INPE bajo el estado de emergencia

Operativo del INPE en penal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Murió la esposa de José

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

ENTRETENIMIENTO

Ale Seijas revela las razones

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

DEPORTES

Cusco FC vs Alianza Universidad

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos