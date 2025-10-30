Perú

Keiko Fujimori afirma que sí trabaja: expone cargos como docente universitaria y encargada en editorial de libros

La lideresa de Fuerza Popular difundió la última edición de su pódcast un día antes del anuncio previsto de su cuarta candidatura presidencial para 2026

Por Luis Paucar

Keiko Fujimori defendió su trayectoria
Keiko Fujimori defendió su trayectoria profesional y negó que su única ocupación esté vinculada exclusivamente a la política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió este miércoles a las críticas sobre su desempeño profesional y negó que su único trabajo esté relacionado con la política, como afirman, según su declaración, “algunos sectores de izquierda”.

“Sé que crear y trabajar en un partido político no es nada popular. Yo pensaba que bastaba solo con mis acciones y resultados”, manifestó en su pódcast Konfesiones, donde abordó cuestionamientos sobre su carrera y actividades fuera de la política.

Durante su intervención, mencionó sus estudios de maestría en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y su trabajo en GM Asset Management, una firma dedicada a la gestión de fondos de pensiones en Nueva York.

También afirmó que se desempeña como docente invitada en el Adam Smith Center de la Florida International University, donde imparte clases y conferencias junto a figuras como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien fue absuelto días atrás del delito de fraude procesal.

Explicó que colabora con la
Explicó que colabora con la editorial de su hermana en la promoción de libros de su padre

Fujimori sostuvo que, al margen de la política, participa en una editorial que dirige su hermana Sachi, en la cual colabora en tareas de estrategia de ventas y difusión de libros escritos por su padre, el exdictador Alberto Fujimori. “Pero ser mamá de Kiara y Kaori es el trabajo más maravilloso que ejerzo y al que le dedico con pasión”, abundó.

La lideresa de Fuerza Popular mencionó que ha entendido que “es importante contar mi verdad y que la gente saque sus propias conclusiones”, en referencia a las “narrativas de la izquierda que buscan generar cortinas de humo y desacreditar a otros políticos”.

Fujimori tiene previsto anunciar este jueves, en La Libertad, su cuarta candidatura a la Presidencia de la República. En la fórmula la acompañarán Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes ocupan los cargos de secretario general y subsecretario general de Fuerza Popular, respectivamente. La lista presentada por el partido es la única que participa como precandidatura para las elecciones de 2026.

El Tribunal Constitucional archivó la
El Tribunal Constitucional archivó la acusación fiscal contra Fujimori y Fuerza Popular por presunta financiación irregular de campañas

Entre los candidatos destaca Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, quien buscará la reelección pero ahora como senador. Además, 15 excongresistas que integraron el Parlamento disuelto en 2019 por el expresidente Martín Vizcarra intentarán regresar al Legislativo.

Fallo del TC

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra la política y su partido tras determinar que el proceso que se le seguía por presunta financiación irregular en las campañas de 2011 y 2016 “carece de sustento jurídico”.

La decisión declaró fundada una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y ordenó que se archive este proceso, conocido como el ‘caso cócteles’.

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, había pedido que se declaren nulas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso que se le sigue a su defendida por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, así como “todos los actos precedentes” seguidos desde el inicio de las investigaciones preliminares, en 2017.

Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar una campaña política podía implicar un delito de lavado de activos y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos al caso en octubre de 2018 “sin respetar el derecho a la defensa”.

En ese sentido, el TC ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que defina con prontitud la situación jurídica de Fujimori, sobre la base “de lo dispuesto en la sentencia”. Indicó que “no se declara inocencia ni culpabilidad”, solo la imposibilidad de continuar con una acusación “sin sustento jurídico y contraria a la Constitución”.

