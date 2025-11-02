Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero” | TikTok

Daniela Darcourt aclaró que no existió ninguna falta de respeto ni infidelidad durante su relación con Waldir Felipa, tras las recientes especulaciones surgidas por la difusión de un video del bailarín en una fiesta. La cantante peruana abordó el tema por primera vez en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca durante la noche del sábado 1 de noviembre.

En declaraciones recogidas por el propio programa televisivo, Daniela Darcourt elogió abiertamente a su expareja, a quien definió como “una persona increíblemente maravillosa, un ser humano talentosísimo, un hombre excepcional, un caballero”. Con esto, enfatizó el respeto y la admiración existente durante su vínculo sentimental, distanciando cualquier versión sobre conflictos.

Las especulaciones en torno a la pareja surgieron semanas antes, cuando un video de Waldir Felipa bailando en una fiesta se viralizó en redes sociales y motivó comentarios sobre una supuesta falta de respeto. El propio Felipa confirmó la separación poco después, pero la salsera no realizó comentarios públicos hasta su reciente aparición televisiva.

Durante la entrevista, la intérprete fue tajante al negar cualquier agravio. “A mí jamás me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado al otro, y eso quiero que lo tengan en claro”, destacó la artista ante la cámara. De este modo, descartó categóricamente que lo ocurrido haya involucrado situaciones de infidelidad por parte de su expareja.

Daniela Darcourt también puntualizó sobre el manejo de los asuntos personales de la pareja luego de la separación. “Si lo que quieren es ver que nosotros nos sacamos los ojos o que él dice cosas negativas sobre mí o viceversa, eso no va a pasar ni hoy ni mañana. Lo que decidamos de aquí en adelante va a quedar entre nosotros”, señaló durante la conversación ante la conductora.

Además, la cantante insistió en resaltar las cualidades del artista. “Él es un gran profesional, un chico lindo, educado, respetuoso”, manifestó Darcourt mientras respondía sobre el impacto mediático de la ruptura.

Al cierre del diálogo, la intérprete de salsa reiteró su aprecio por Waldir Felipa, desmintiendo algún tipo de resentimiento y subrayando la solidez del afecto que aún mantiene. “Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante”, relató la cantante.

Waldir Felipa habló de su ruptura

El bailarín Waldir Felipa confirmó a mediados de octubre que su relación con la cantante Daniela Darcourt llegó a su fin tras un año juntos. La pareja, que oficializó su noviazgo en septiembre de 2024, enfrentó rumores de crisis luego de la difusión de un video donde Felipa bailaba con una joven en una boda.

La grabación, difundida por Instarándula, alimentó especulaciones sobre una posible ruptura. Sin embargo, Felipa aclaró en el programa América Hoy que la separación no tuvo relación con el video viral. “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, precisó el bailarín.

Waldir Felipa confirma fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Felipa enfatizó que el distanciamiento fue en buenos términos y que ambos acordaron mantener los detalles en privado. “No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”, dijo en el citado espacio televisivo.

Al referirse al video, Felipa sostuvo: “A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace 3 semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto”.

El bailarín reconoció el afecto que mantiene por la salsera y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación: “Hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante”.