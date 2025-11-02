Perú

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

La salsera rompió su silencio ante su separación del bailarín. Dejó claro que no hubo faltas de respeto en su relación y mucho menos que ese sea el motivo de su ruptura

Guardar
Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero” | TikTok

Daniela Darcourt aclaró que no existió ninguna falta de respeto ni infidelidad durante su relación con Waldir Felipa, tras las recientes especulaciones surgidas por la difusión de un video del bailarín en una fiesta. La cantante peruana abordó el tema por primera vez en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca durante la noche del sábado 1 de noviembre.

En declaraciones recogidas por el propio programa televisivo, Daniela Darcourt elogió abiertamente a su expareja, a quien definió como “una persona increíblemente maravillosa, un ser humano talentosísimo, un hombre excepcional, un caballero”. Con esto, enfatizó el respeto y la admiración existente durante su vínculo sentimental, distanciando cualquier versión sobre conflictos.

Las especulaciones en torno a la pareja surgieron semanas antes, cuando un video de Waldir Felipa bailando en una fiesta se viralizó en redes sociales y motivó comentarios sobre una supuesta falta de respeto. El propio Felipa confirmó la separación poco después, pero la salsera no realizó comentarios públicos hasta su reciente aparición televisiva.

Daniela Darcourt habla de su
Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

Durante la entrevista, la intérprete fue tajante al negar cualquier agravio. “A mí jamás me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado al otro, y eso quiero que lo tengan en claro”, destacó la artista ante la cámara. De este modo, descartó categóricamente que lo ocurrido haya involucrado situaciones de infidelidad por parte de su expareja.

Daniela Darcourt también puntualizó sobre el manejo de los asuntos personales de la pareja luego de la separación. “Si lo que quieren es ver que nosotros nos sacamos los ojos o que él dice cosas negativas sobre mí o viceversa, eso no va a pasar ni hoy ni mañana. Lo que decidamos de aquí en adelante va a quedar entre nosotros”, señaló durante la conversación ante la conductora.

Además, la cantante insistió en resaltar las cualidades del artista. “Él es un gran profesional, un chico lindo, educado, respetuoso”, manifestó Darcourt mientras respondía sobre el impacto mediático de la ruptura.

Daniela Darcourt habla de su
Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

Al cierre del diálogo, la intérprete de salsa reiteró su aprecio por Waldir Felipa, desmintiendo algún tipo de resentimiento y subrayando la solidez del afecto que aún mantiene. “Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante”, relató la cantante.

Waldir Felipa habló de su ruptura

El bailarín Waldir Felipa confirmó a mediados de octubre que su relación con la cantante Daniela Darcourt llegó a su fin tras un año juntos. La pareja, que oficializó su noviazgo en septiembre de 2024, enfrentó rumores de crisis luego de la difusión de un video donde Felipa bailaba con una joven en una boda.

La grabación, difundida por Instarándula, alimentó especulaciones sobre una posible ruptura. Sin embargo, Felipa aclaró en el programa América Hoy que la separación no tuvo relación con el video viral. “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, precisó el bailarín.
Waldir Felipa confirma fin de
Waldir Felipa confirma fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Felipa enfatizó que el distanciamiento fue en buenos términos y que ambos acordaron mantener los detalles en privado. “No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”, dijo en el citado espacio televisivo.

Al referirse al video, Felipa sostuvo: “A mí me pareció un baile súper normal de una persona con otra persona. Ha sido una boda de hace 3 semanas, me sorprende que haya salido recién. Es un baile con una amiga, para mí no tiene absolutamente nada de malo y espero que no se hable más de esto”.

El bailarín reconoció el afecto que mantiene por la salsera y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación: “Hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante”.

Temas Relacionados

Daniela DarcourtWaldir Felipaperu-entretenimiento

Más Noticias

Extorsionadores obligan a suspender servicio de transporte en la Línea T de ETUSA por temor a ataques

Una amenaza de atentado y un ataque armado contra un bus paralizaron la ruta principal de ETUSA, dejando fuera de circulación la mayoría de unidades y generando pánico entre conductores y pasajeros que dependen de este recorrido

Extorsionadores obligan a suspender servicio

Operativo contra colectivos informales termina con enfrentamientos, dos heridos y dos detenidos en Carapongo

Intervención coordinada entre la ATU y la PNP fue resistida por trabajadores de transporte informal, que se armaron con palos, piedras y fierros

Operativo contra colectivos informales termina

Pronóstico del clima en Lima hoy domingo 2 de noviembre: Esto dijo el Senamhi

La institución precisó que no se prevén lluvias durante este periodo y recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante cambios de temperatura en la capital peruana

Pronóstico del clima en Lima

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las ‘griegas’ dirimen uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada. Además, supondrá una revancha para el plantel de Hervás por lo acontecido en el pasado Atenea Open

Universitario vs Atenea EN VIVO

¿Habrá o no paro de este martes 4 de noviembre? Lo último que dijeron los gremios de transporte

Mientras algunos colectivos descartan sumarse a la paralización, otros insisten en visibilizar la crisis de inseguridad que mata a diario choferes que no ceden a las extorsiones

¿Habrá o no paro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón es inscrito como

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos

Dua Lipa presume su dominio del español y emociona a sus seguidores con un gesto especial antes de su gira por Sudamérica

Ana Siucho vuelve a redes y lanza potente mensaje tras su separación de Edison Flores:“Mi nueva historia, me gusta más”

Estrella Torres se une a ‘Son del Duke’ tras renuncia de tres cantantes: “Ya estoy lista, ¿y ustedes?”

DEPORTES

Universitario vs Atenea EN VIVO

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, domingo 2 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA