Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Waldir Felipa es captado bailando con mujer que no es Daniela Darcourt. Instarándula.

El coreógrafo Waldir Felipa, pareja de la cantante Daniela Darcourt, ha generado sorpresa luego de que el portal Instarándula, creado por Samuel Suárez, difundiera un video en el que se le ve disfrutando de una fiesta y bailando con una mujer que no es la intérprete de salsa.

En las imágenes se observa a Waldir mostrando sus conocidos dotes de baile en medio de un grupo de amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de una joven que se le acerca para bailar con él. La mujer, de actitud desinhibida y movimientos sensuales, no duda en seguirle el ritmo al coreógrafo, quien responde con la misma energía.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa
Daniela Darcourt y Waldir Felipa son conocidos por tener una relación sólida.

En un momento del clip, la joven se le acerca demasiado a Felipa, quien no duda en seguirle el juego y luego levantarla sobre su hombro, provocando aplausos y risas de los presentes. La escena causó sorpresa entre los seguidores de la pareja.

Por su parte, Instarándula acompañó la publicación del video con una breve descripción en la que señala que la artista no estaba presente en la reunión. “Novio de Daniela Darcourt en una boda, estaba solo”, indicó el medio de espectáculos.

Mientras tanto, Daniela Darcourt continúa enfocada en sus compromisos musicales y su carrera internacional. La cantante recientemente participó en varios conciertos, consolidando su éxito en la escena salsera.

Waldir Felipa y sus atrevidos
Waldir Felipa y sus atrevidos movimientos con mujer que no es Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa no siempre fue pública. Meses antes de confirmarla, ambos comenzaron a despertar rumores de romance por sus constantes apariciones juntos. El bailarín, quien anteriormente fue vinculado sentimentalmente con la coreógrafa Belén Estévez, empezó a acompañar con frecuencia a la salsera en eventos y ensayos, lo que levantó sospechas entre sus seguidores.

Belén Estévez tuvo una relación
Belén Estévez tuvo una relación con Waldir. (Paula Díaz Elizalde / Infobae Perú)

Finalmente, el 8 de septiembre de 2024, la pareja decidió poner fin a las especulaciones y confirmar su relación a través de las redes sociales. Waldir fue el primero en compartir un mensaje donde expresaba la conexión especial que sentía con Daniela, mientras que la cantante respondió con un comentario lleno de ternura, oficializando así su romance ante el público.

Desde entonces, la artista de 28 años y el coreógrafo de 30 se han mostrado inseparables, apoyándose en cada proyecto personal y profesional. Su historia llegó a conquistar a los fans, que celebran la complicidad y cariño que transmiten en cada aparición.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa.
Daniela Darcourt y Waldir Felipa.

Estoy viviendo el día a día porque finalmente he entendido que no todo es trabajo y que merezco vivir sin importar que me digan, si les gusta o no le gusta. He vivido muy pendiente en intentar de no involucrarme porque sentía que afectaba cosas de mi trabajo y bloqueaba muchas cosas”, dijo Daniela Darcourt cuando fue consultada sobre la relación, quien confesó que - en un principio - estaba más enfocada en su carrera que en su vida sentimental.

Hasta que dije ‘ya no, tengo 28 años, voy camino a los 30, no quiero seguir así, quiero estar completamente libre’ y eso es lo que hago. Soy una persona libre y si buscar nada, todo llegó”, agregó.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa.
Daniela Darcourt y Waldir Felipa.

Temas Relacionados

Daniela DarcourtWaldir Felipaperu-entretenimiento

