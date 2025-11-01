Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston. Video: Magaly TV La Firme

Sheyla Rojas, exchica reality, influecer y reconocida figura de la farándula peruana, ha encontrado en México una vida marcada por la estabilidad y el lujo que le ofrece su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston. Tras más de cuatro años de relación, la exconductora disfruta de una rutina apacible en Guadalajara, rodeada de comodidades y detalles extravagantes, como un avión privado, autos de alta gama y una residencia valorada en cerca de un millón de dólares.

Sin embargo, a pesar de este entorno privilegiado, la esperada propuesta de matrimonio aún no se materializa, manteniendo en vilo tanto a su entorno cercano como a sus seguidores, quienes no dejan de preguntarse por el anillo de compromiso y la posibilidad de una boda. Sin duda, la vida de Rojas ha dado un giro radical desde que dejó atrás la exposición mediática y las polémicas en Perú. Ahora, su día a día transcurre entre actividades hogareñas, el deporte y la convivencia con la familia de Galarza, especialmente con su suegra, doña Olga.

La modelo ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de formalizar la relación y ampliar la familia, pero la propuesta matrimonial sigue pendiente. “Me gustaría que mi casa esté más llena y quiero tener mis hijos y eso se está demorando demasiado”, expresó Rojas en una entrevista exclusiva que tuvo con Magaly Medina, reflejando una mezcla de satisfacción y expectativa por el anillo de compromiso.

La vida de lujos que tiene Sheyla Rojas junto a Luis Miguel Galarza, Sir Winston. Video: Magaly TV La Firme

Sheyla Rojas revela por qué Sir Winston aún no le pide matrimonio, pese a la presión familiar

Sheyla Rojas ha compartido abiertamente sus impresiones sobre la demora en el compromiso. Según sus declaraciones en el programa de Medina, ella no percibe dudas en Galarza respecto a la relación, pero sí identifica ciertos temores y una actitud calculadora en su pareja.

“No creo que la dude, pero tiene miedo”, afirmó la modelo, atribuyendo la postergación a la tendencia de Galarza a planificar cada paso y a los nervios propios de alguien que, a sus 42 años, prefiere asegurarse de que todo esté en orden antes de tomar decisiones trascendentales.

Rojas también contó que la presión para formalizar la relación proviene más de la familia de Galarza que de ella misma. “Su familia lo presiona más que yo”, comentó. Además, reveló que en el último año, ha estado enfocada en fortalecer su círculo social en Guadalajara, lo que ha hecho que el tiempo pase rápidamente y que no haya insistido en el tema del compromiso.

Sheyla Rojas revela por qué Sir Winston aún no le pide matrimonio, pese a la presión familiar. Video: Magaly TV La Firme

Sin embargo, anticipa que el próximo año será diferente: “El siguiente año yo creo que ya con fe lo vamos a encerrar a Sir Winston”, advirtió entre risas en Magaly TV La Firme, dejando claro que planea abordar el asunto con mayor determinación.

La relación de Sheyla con Antonio Pavón, Joi Sánchez y la convivencia con Sir Winston

Más allá de su relación sentimental, Sheyla Rojas ha construido una dinámica familiar que destaca por la cordialidad y la colaboración entre todos los involucrados. La expareja de la modelo, Antonio Pavón, y su actual pareja, Joi Sánchez, mantienen una relación cercana con Sheyla y Galarza, especialmente en lo que respecta a la crianza de Antoñito, el hijo de Rojas y Pavón, quien está por cumplir 13 años.

En declaraciones a Magaly TV La Firme, Rojas relató cómo la comunicación entre Pavón y Galarza es fluida y amistosa, llegando incluso a realizar videollamadas frecuentes. “Antonio y Luis hacen videollamadas como marido y mujer... tienen esa comunicación y la verdad es que lo disfruto porque Luis en ese aspecto es como muy conciliador”, explicó la modelo, evidenciando el ambiente de respeto y entendimiento que predomina en su dinámica familiar.

Rojas también destacó la relación directa que mantiene con Joi, lo que facilita la organización y el bienestar de Antoñito, quien radica en España junto a su padre, aunque actualmente se encuentra allá con sus abuelos maternos, mientras Sheyla y Antonio se encuentran en Lima. Esta convivencia armónica ha permitido a Rojas disfrutar de una etapa de tranquilidad, priorizando el desarrollo y la felicidad de su hijo.

La relación de Sheyla Rojas con Antonio Pavón, Joi Sánchez y la convivencia con Sir Winston. Video: Magaly TV La Firme

El anhelo de Sheyla Rojas de tener más hijos es un tema recurrente en sus intervenciones públicas. En más de una ocasión, la modelo ha reiterado su deseo de que su hogar se llene de niños, aunque ha dejado claro que existen condiciones para dar ese paso. “Lo importante para mí primero es también el anillo, o sea, antes de salir embarazada”, afirmó en una conversación televisiva de hace algunos años con la propia Magaly, dejando entrever que la formalización del compromiso es un requisito previo para ampliar la familia.

Galarza, por su parte, en aquella ocasión, también manifestó su disposición a ser padre, aunque la decisión parece estar supeditada a la planificación y el momento adecuado. La modelo, que recientemente superó un problema de salud relacionado con una celulitis infecciosa, se muestra optimista respecto al futuro, convencida de que tanto la boda como la llegada de nuevos hijos ocurrirán cuando las circunstancias sean propicias.