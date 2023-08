Sheyla Rojas encara a Sir Winston por su anillo de matrimonio: “Me duele que no me pidas ser tu esposa”

Sheyla Rojas pide por enésima vez su anillo de compromiso a Sir Winton| Fuente: TikTok oficial Sheyla Rojas.

Fuertes declaraciones. La modelo Sheyla Rojas no deja de sorprender a sus miles de seguidores en sus redes sociales con sus nuevas vivencias en México, desde que decidió trasladar su vida al país charro por amor. Como se sabe, la chiclayana y el mexicano Sir Winston iniciaron su relación amorosa a inicios de abril de 2021, pero ahora, a más de 2 años, la exchica quiere comprometerse.

Y es que, la exconductora de ‘Estás en todas’ quiere dar el siguiente paso en su relación con Miguel y no descarta usar los videos virales en TikTok para mandarle indirectas. Sin embargo, en esta ocasión fue demasiado frontal. Rojas por enésima vez le mandó un particular mensaje a su pareja Sir Winston para recordarle que se quiere casar.

Como se sabe, la modelo dejó en claro a la prensa loca que quiere casarse, si no dará un paso al costado, pues no quiere ser la novia eterna. “Me cayó jabón en los ojos y no te imaginas cómo me arde, que todavía no me pidas que sea tu esposa”, fue el comentario que hizo la popular ‘Shey Shey‘ para un clip de la plataforma, mientras compartía con su pareja. En el video, el mexicano solo se sonríe de la travesura de la peruana.