Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

El abogado de la vacada expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, dio a conocer que su patrocinada se comunicó con el mandatario encargado José Jerí luego de que el Congreso la destituyó por permanente incapacidad moral.

En diálogo con el podcast del penalista Elio Riera, Portugal indicó que Boluarte aceptó la decisión del Parlamento, vacancia planteada y aprobada en menos de 24 horas, a pesar de que pudo haberla cuestionado a través de un proceso de amparo ante el Poder Judicial.

“Tan demócrata es que acepta la vacancia aún en la irracionalidad y en la violación sistémica de esos derechos fundamentales. Tan demócrata es que se ha comunicado con el actual presidente... con el encargado de la presidencia de la República y le ha deseado, por supuesto, parabienes. Tan demócrata es que no ha tenido o no ha realizado ninguna acción legal contra sus opositores o enemigos. Tan demócrata es que la presidenta de la República, a través del estratégico y selectivo silencio, por el momento, le está dando paz y estabilidad al país”, declaró el letrado.

Según Juan Carlos Portugal, Dina Boluarte tendría “muchísimas cosas” que expresar, pero opta por no declarar públicamente porque “genera seguramente una situación bastante particular”. “Entonces, yo creo que hay silencios que son responsables y hay que administrar los silencios políticos para permitir un clima de paz. Yo creo que la presidenta, tan demócrata es, que administra sus silencios para permitir ese clima de paz”, agregó.

Descarta acciones contra la vacancia de Boluarte

En el podcast del abogado Elio Riera, Juan Carlos Portugal ratificó que no se planteará ninguna medida para revertir la vacancia de Dina Boluarte. Afirma que “así como el pueblo la eligió, el pueblo a través del Congreso de la República, la dejó de elegir”.

“Yo hablé con la presidenta: Presidente, usted no va a renunciar. ‘No pienso hacerlo’, me dice. Porque cuando el peruano o peruana decide por un presidente de la República, está automáticamente decidiendo por el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Tenemos que entender que elegimos a una plancha presidencial. Eligieron a Pedro Castillo y la eligieron por consecuencia a ella. Por tanto, si el pueblo la eligió, es el pueblo que tiene que sacarla. Es un tema democrático”, sostuvo.

Portugal también dio a conocer que Boluarte “está descansando un poco más” porque, dice, tiene “sueño acumulado de más de 3 años”. “Dormía 3 o 2 horas, dormía muy poco. Lo sé por que a veces nos comunicabamos a la una o tres de la mañana. Mientras estuve como abogado de la presidenta, siempre contesté el teléfono. (...) Si algún día dejo de serlo, me precio de haber guardado lealtad hasta el final y de haber tenido una comunicación permanente y de haberle otorgado esa tranquilidad”, añadió.

No será candidata

En otra entrevista con LP Derecho, Juan Carlos Portugal precisó que no quiso decir que Dina Boluarte buscaría postular en las próximas elecciones generales.

“Lo que dije fue que la presidenta tiene la suficiente solvencia profesional y principalmente de experiencia para poder ser senadora, diputada, analista, consultora, regresar a Reniec o incluso hacer docencia en gestión pública. O ser ama de casa, que también es una tarea titánica, además. Hay múltiples alternativas, pero nunca afirmé que va a ser candidata”, indicó.